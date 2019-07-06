10 правил безопасных прогулок по чешским лесам

Любители отдыха на природе могут не задумываться о том, что пребывание в лесу связано с повышенной опасностью. Чтобы предотвратить несчастные случаи в сезон отпусков и летних каникул, чешское Министерство сельского хозяйства выпустило 10 правил безопасного нахождения в лесу.

Рекомендации основаны на опыте лесничих. В Минсельхозе подчеркивают, что риск возрастает из-за засушливой погоды, поражения лесов жуком-короедом и вырубки, которая ведется с использованием тяжелой техники. Итак, чтобы лесные прогулки не принесли проблем, следует придерживаться следующих правил:

1. Если лес закрыт для посещения, соблюдайте этот запрет, он объявлен ради вашей безопасности.

2. Не ходите в лес во время сильного ветра — при порывах падают ветви и целые деревья.

3. Не ходите через бурелом, не наступайте на стволы поваленных деревьев.

4. Обходите стороной сухие деревья — они могут упасть в любой момент.

5. Не заходите на территорию, огороженную забором, она может быть обработана химикатами.

6. Не приближайтесь к месту, где рубят деревья, ближе чем на 50 метров — лесорубы вас не видят и не слышат.

7. Избегайте мест, где ведутся работы с помощью техники, например погрузка и складирование древесины, старайтесь не оказаться между срубленным лесом и техникой: операторы могут вас не заметить.

8. Если вам необходимо пересечь такую территорию, обратитесь к работникам и соблюдайте их указания.

9. Перемещаясь пешком или на велосипеде в местах с плохой видимостью, помните о возможных препятствиях — упавших деревьях, работах на вашем пути, риске столкновения с лесной техникой.

10. Не носите в лесу наушники, чтобы вовремя среагировать на опасную ситуацию.

Cтоит напомнить, что из-за отсутствия осадков на всей территории Чехии объявлена пожароопасная ситуация. Сухие ветви и трава могут вспыхнуть от малейшей искры, поэтому в лесах запрещено разводить костры, пользоваться источниками открытого огня и курить.