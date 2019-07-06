Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.52
USD
22.72
RUB
0.36
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
10 правил безопасных прогулок по чешским лесам

10 правил безопасных прогулок по чешским лесам

Дмитрий Иволга 334 0
Любители отдыха на природе могут не задумываться о том, что пребывание в лесу связано с повышенной опасностью. Чтобы предотвратить несчастные случаи в сезон отпусков и летних каникул, чешское Министерство сельского хозяйства выпустило 10 правил безопасного нахождения в лесу.
10 правил безопасных прогулок по чешским лесам
Рекомендации основаны на опыте лесничих. В Минсельхозе подчеркивают, что риск возрастает из-за засушливой погоды, поражения лесов жуком-короедом и вырубки, которая ведется с использованием тяжелой техники. Итак, чтобы лесные прогулки не принесли проблем, следует придерживаться следующих правил:
 
1. Если лес закрыт для посещения, соблюдайте этот запрет, он объявлен ради вашей безопасности.
2. Не ходите в лес во время сильного ветра — при порывах падают ветви и целые деревья.
3. Не ходите через бурелом, не наступайте на стволы поваленных деревьев.
4. Обходите стороной сухие деревья — они могут упасть в любой момент.
5. Не заходите на территорию, огороженную забором, она может быть обработана химикатами.
6. Не приближайтесь к месту, где рубят деревья, ближе чем на 50 метров — лесорубы вас не видят и не слышат.
7. Избегайте мест, где ведутся работы с помощью техники, например погрузка и складирование древесины, старайтесь не оказаться между срубленным лесом и техникой: операторы могут вас не заметить.
8. Если вам необходимо пересечь такую территорию, обратитесь к работникам и соблюдайте их указания.
9. Перемещаясь пешком или на велосипеде в местах с плохой видимостью, помните о возможных препятствиях — упавших деревьях, работах на вашем пути, риске столкновения с лесной техникой.
10. Не носите в лесу наушники, чтобы вовремя среагировать на опасную ситуацию.
 
Cтоит напомнить, что из-за отсутствия осадков на всей территории Чехии объявлена пожароопасная ситуация. Сухие ветви и трава могут вспыхнуть от малейшей искры, поэтому в лесах запрещено разводить костры, пользоваться источниками открытого огня и курить. 
Рассказать всем:
Темы
Леспром и деревообработка Министерство сельского хозяйства советы
Читайте
по теме 
В Чехии появится первый лесоводческий фонд
30.04.2015 11:26 Экономика
В Чехии появится первый лесоводческий фонд
2254 0
Чешская компания PSJ строит масштабный завод «Кроноспана» в Уфе
07.12.2014 08:26 Экономика
Чешская компания PSJ строит масштабный завод «Кроноспана» в Уфе
3156 0
В Уфе чешская PSJ построит завод по производству древесно-стружечных материалов
30.06.2014 16:00 Экономика
В Уфе чешская PSJ построит завод по производству древесно-стружечных материалов
3254 0
21.02.2014 08:35 Экономика
Schweighofer построит в Чехии лесопильный завод за четыре миллиарда крон
1882 0
Последние новости:
06
июля
Названы победители 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах
06.07.2019 23:18 Культура
Названы победители 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах
189 0
05
июля
Метеорологи распространили предупреждение о пожарах на всю Чехию
05.07.2019 13:43 Общество
Метеорологи распространили предупреждение о пожарах на всю Чехию
1193 0
В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара
05.07.2019 10:23 Общество
В зоопарке Брно усыпили камчатского медведя Елизара
948 0
04
июля
В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам
04.07.2019 14:31 Экономика
В Минтрансе Чехии рассказали о переговорах с Россией по авиаперевозкам
1316 0
На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор
04.07.2019 13:21 Общество
На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор
1151 0
Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке
04.07.2019 11:28 Общество
Девятилетняя девочка в Чехии чуть не погибла в канатном парке
1503 0
В среднем расходы чехов на жилье составляют 5606 крон в месяц
04.07.2019 09:18 Экономика
В среднем расходы чехов на жилье составляют 5606 крон в месяц
1341 0
03
июля
Сотрудницу АЗС приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу кошелька с деньгами
03.07.2019 16:05 Экономика
Сотрудницу АЗС приговорили к 18 месяцам тюрьмы за кражу кошелька с деньгами
893 0
8% расходов чехов приходится на алкоголь, сигареты и проституток
03.07.2019 14:08 Общество
8% расходов чехов приходится на алкоголь, сигареты и проституток
1512 0
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
03.07.2019 13:15 Общество
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка
1199 0


Мобильная версия