10 правил безопасных прогулок по чешским лесам

Рекомендации основаны на опыте лесничих. В Минсельхозе подчеркивают, что риск возрастает из-за засушливой погоды, поражения лесов жуком-короедом и вырубки, которая ведется с использованием тяжелой техники. Итак, чтобы лесные прогулки не принесли проблем, следует придерживаться следующих правил:
1. Если лес закрыт для посещения, соблюдайте этот запрет, он объявлен ради вашей безопасности.
2. Не ходите в лес во время сильного ветра — при порывах падают ветви и целые деревья.
3. Не ходите через бурелом, не наступайте на стволы поваленных деревьев.
4. Обходите стороной сухие деревья — они могут упасть в любой момент.
5. Не заходите на территорию, огороженную забором, она может быть обработана химикатами.
6. Не приближайтесь к месту, где рубят деревья, ближе чем на 50 метров — лесорубы вас не видят и не слышат.
7. Избегайте мест, где ведутся работы с помощью техники, например погрузка и складирование древесины, старайтесь не оказаться между срубленным лесом и техникой: операторы могут вас не заметить.
8. Если вам необходимо пересечь такую территорию, обратитесь к работникам и соблюдайте их указания.
9. Перемещаясь пешком или на велосипеде в местах с плохой видимостью, помните о возможных препятствиях — упавших деревьях, работах на вашем пути, риске столкновения с лесной техникой.
10. Не носите в лесу наушники, чтобы вовремя среагировать на опасную ситуацию.
Cтоит напомнить, что из-за отсутствия осадков на всей территории Чехии объявлена пожароопасная ситуация. Сухие ветви и трава могут вспыхнуть от малейшей искры, поэтому в лесах запрещено разводить костры, пользоваться источниками открытого огня и курить.