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dTest: Права, о которых должны знать пассажиры железных дорог в Чехии

dTest: Права, о которых должны знать пассажиры железных дорог в Чехии

Партнер рубрики:
Дмитрий Иволга
17 августа
17:51
5236
Железнодорожный транспорт в Чехии, увы, не всегда соблюдает расписание. Знаете ли вы, в каких случаях можно рассчитывать на компенсацию, а когда остается только тренировать дзен?

dTest: Права, о которых должны знать пассажиры железных дорог в Чехии

Журнал для потребителей dTest напоминает, что железнодорожные перевозчики обязаны уведомлять пассажиров об актуальной задержке и предположительном времени отъезда или приезда поезда. Если сообщается об опоздании более чем на час, пассажир получает право прервать поездку и вернуть себе деньги за тот отрезок пути, который он не проедет. Если же путешественник решит продолжить поездку, по прибытии он сможет требовать компенсацию у железнодорожного перевозчика. Опоздания продолжительностью меньше часа, увы, не принимаются во внимание.

Размер компенсации

То, какую часть стоимости билета получится компенсировать, зависит от продолжительности опоздания. Если оно составит от 60 до 119 минут, согласно общеевропейским правилам, можно рассчитывать на 25% стоимости билета, от 120 минут — 50%. Подчеркнем, что речь идет только об оплате проезда (jízdenka), а не места в поезде (mistenka). 

Ограничения

Перевозчик имеет право отказать в компенсации, если ее размер не превышает четырех евро, то есть 100 крон, или если пассажир был оповещен об опоздании еще до покупки билета. Возмещение ущерба может затянуться на месяц после подачи заявления и по умолчанию осуществляется в форме купонов (poukázka) на услуги перевозчика. Желание получить компенсацию деньгами нужно отдельно отмечать в заявлении.

И это все?

Если опоздание превышает 60 минут, перевозчик обязан предложить пассажирам бесплатное питание (при его наличии в поезде или на станции). Также в его обязанности входит обеспечить проезд до ближайшей остановки или станции назначения, если становится ясно, что поезд не сможет продолжить движение. При необходимости ночевки (которую доказать не так просто) перевозчик также должен обеспечить пассажиров жильем и организовать их трансфер в гостиницу или другое средство размещения.

Стоит отметить, что указанные предписания — общие для Евросоюза. У каждого из перевозчиков действуют собственные правила, с которыми пассажир соглашается, покупая билет. Их условия компенсации не могут быть хуже общеевропейских, а в некоторых случаях заметно выгоднее, особенно если опоздание происходит по вине перевозчика, а не из-за не зависящих от него причин.

Ранее 420on.cz писал о запуске онлайн-сервиса Letecký kalkulátor, разработанного норвежской неправительственной ассоциацией по защите прав потребителей Forbrukerrådet и переведенного на чешский язык. Он позволяет узнать, на какую компенсацию может рассчитывать пассажир, если авиакомпания потеряла багаж, отменила или задерживает рейс.

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest — 299 149 009 — работает каждый день с 09:00 до 17:00. По этому номеру можно обсудить с экспертами различные вопросы, связанные с товарами и услугами, по обычному тарифу вашего оператора.

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