7 красивых мест в Чехии, где можно отдохнуть вдали от людей

Лужицкие горы
Устецкий край
Как Йизерские горы, но почти без людей. Здесь можно прогуляться пешком или прокатиться на велосипедах по бесконечным лестным тропам мимо деревни Йитрава и города Яблонне-в-Подьештеди и искупаться в реке Плоучнице. У самой границы с Германией есть огромные озера, например Ольберсдорфер. Также регион знаменит малыми пивоварнями: варнсдорфский Kocour подают и в Праге, и в Брно, но на своей малой родине он свежее и вкуснее.
Marie Čcheidzeová [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Красна-Липа
Устецкий край
Продолжаем путешествие по северу Чехии. В этом городе вы, конечно, не будете совсем одни, но толп тут точно нет. Посетите Луговой бар с самообслуживанием, открывшийся на Каменной горке. Там можно отдохнуть, выпить кофе со сладостями или пива с хот-догом и проверить свою честность: предполагается, что клиенты опускают деньги в кассу согласно прейскуранту, никто за ними не следит.ceskesvycarsko.cz
Манетин
Пльзеньский край
Район города Манетин к северу от Пльзеня известен не только красивым ландшафтом, но и самым низким в республике уровнем светового загрязнения, поэтому здесь здорово смотреть на звезды, особенно в августе-сентябре. Также можно зайти в жутковатый костел Святого Йиржи в деревне Лукова, известный как церковь духов благодаря рассаженным на скамьях гипсовым фигурам, или посетить столовую гору Козелка, магнит для скалолазов. Для остановки подойдет маленькая живописная деревня Нечтины с классической чешской «госпудкой» Na Radnici.
Marcus O. Bst, flickr
Окрестности Тоужима
Карловарский край
Рядом с городом Тоужим раскинулся Славковский лес. Живописные и безлюдные окрестности Тоужима – идеальное место для вылазок на велосипеде или мотоцикле. В Нежихове есть биоферма, где можно покататься на лошадях и купить свежие продукты.
Lubor Ferenc [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Крушные (Рудные) горы
Карловарский край
Был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако пока тут довольно тихо. Химические предприятия давно перестали работать, а леса, к счастью, не поражены короедом. Здесь расположен Пршебуз — самый маленький город Чехии с населением менее ста человек, рядом, в Ролаве, — руины уникальной нацистской фабрики, а в Краслице варят замечательное пиво «Крушногор».
Lubor Ferenc [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
Рихлебские горы
Оломоуцкий край
Чтобы побродить по горам в гордом одиночестве и переночевать под открытым небом, не нужно ехать в Карпаты. Рихлебские горы расположены на самом севере чешской части Силезии, у границы с Польшей. Упакуйте в рюкзак запасы на пару дней и отправляйтесь покорять Черничную гору, а потом идите вдоль границы до забытой деревеньки Гранички и еще дальше, в Липове-Лазне. Там можно увидеть железнодорожный вокзал, словно сошедший со страниц комикса про Алоиса Небеля.
Maoman [Public domain]
Чешский лес
Пльзеньский край
Жителям больших городов иногда надо помедитировать, и Чешский лес — одно из самых подходящих до этого мест. Лес пересекает множество асфальтированных дорог, поэтому для велосипедистов здесь настоящее раздолье. Можно доехать, например, до холма Ворон у границы с Баварией и подняться на смотровую вышку — бывший военный объект, с которого во времена железного занавеса велось наблюдение за радарами и навигационными системами самолетов западного противника.
Orange.man [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)]
Источник: forbes.cz
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