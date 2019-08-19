Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.77
USD
23.22
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
09d 21 °C
Сатана в обличии ветра: что известно о торнадо в Чехии

Сатана в обличии ветра: что известно о торнадо в Чехии

Дмитрий Иволга 128 0
Торнадо — не самое характерное для Европы природное явление, однако каждый год в Старом свете фиксируют от 400 до 700 воздушных воронок. До пяти из них приходится на Чехию.
Сатана в обличии ветра: что известно о торнадо в Чехии

Торнадо, или смерч (первый вариант названия этого природного явления пришел из испанского языка, второй — из древнерусского) — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде воронки диаметром от 20-30 м до 1,5-3 км. Внутри нее воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Торнадо перемещается вместе с породившим его облаком на скорости 20-60 км/ч.

Как рассказал представитель Чешского института гидрометеорологии (ČHMÚ) Давид Рыва, особенность чешских торнадо — их кратковременность. Обычно они длятся всего несколько минут или даже секунд и успевают пройти десятки или сотни метров. Но бывают и исключения: самое длительное за всю историю наблюдений чешское торнадо в 1910 году длилось три часа и преодолело за это время путь от Ческе-Будеёвице до Карловых Вар. 

Первое письменное упоминание о торнадо в Чехии встречается в «Чешской хронике» Козьмы Пражского и датировано 30 июля 1119 года. Событие, случившееся в четыре часа пополудни, так впечатлило летописца, что он назвал его «сатаной в обличии ветра». Тогда воздушная воронка разрушила часть княжеского дворца на Вышеграде.

Нынешние чешские торнадо тоже наносят ущерб, пусть и менее серьезный. Так, смерч, отмеченный в городе Пардубице 21 июня 2019 года, повредил 15 частных домов и два промышленных объекта: с крыш упала часть черепицы. Давид Рыва предупредил, что на территории республики теоретически могут возникнуть торнадо, способные валить деревья и переворачивать автомобили, и что предсказать, где и когда появится воздушная воронка, практически невозможно.

По материалам ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге
31.07.2019 13:33 Общество
Ливень привел к транспортному коллапсу в Праге
3644 0
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
29.07.2019 10:10 Общество
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
1461 0
Жара в Чехии: рекомендации для безопасного вождения
23.07.2019 17:52 Авто
Жара в Чехии: рекомендации для безопасного вождения
2044 0
Жаркая погода ухудшит ситуацию с засухой в Чехии
23.07.2019 10:21 Общество
Жаркая погода ухудшит ситуацию с засухой в Чехии
1784 0
Последние новости:
19
августа
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
19.08.2019 14:54 Культура
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
155 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
480 0
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
19.08.2019 11:23 Общество
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
171 0
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
19.08.2019 10:03 Общество
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
197 0
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро
19.08.2019 09:17 Экономика
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро
219 0
18
августа
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
18.08.2019 16:09 Экономика
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
2131 0
17
августа
В Москве пройдет фестиваль Чехии
17.08.2019 11:55 Культура
В Москве пройдет фестиваль Чехии
1721 0
16
августа
Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон
16.08.2019 14:42 Экономика
Треть подержанных автомобилей чехи покупают в среднем за 300 тысяч крон
3861 0
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
16.08.2019 12:09 Общество
Преступник в Праге ударил, а потом ограбил пожилого мужчину
1489 0
Российских туристов в Праге накормят мясом улиток
16.08.2019 10:12 Общество
Российских туристов в Праге накормят мясом улиток
2013 0


Мобильная версия