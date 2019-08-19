Сатана в обличии ветра: что известно о торнадо в Чехии

Торнадо — не самое характерное для Европы природное явление, однако каждый год в Старом свете фиксируют от 400 до 700 воздушных воронок. До пяти из них приходится на Чехию.

Торнадо, или смерч (первый вариант названия этого природного явления пришел из испанского языка, второй — из древнерусского) — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде воронки диаметром от 20-30 м до 1,5-3 км. Внутри нее воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Торнадо перемещается вместе с породившим его облаком на скорости 20-60 км/ч.

Как рассказал представитель Чешского института гидрометеорологии (ČHMÚ) Давид Рыва, особенность чешских торнадо — их кратковременность. Обычно они длятся всего несколько минут или даже секунд и успевают пройти десятки или сотни метров. Но бывают и исключения: самое длительное за всю историю наблюдений чешское торнадо в 1910 году длилось три часа и преодолело за это время путь от Ческе-Будеёвице до Карловых Вар.

Первое письменное упоминание о торнадо в Чехии встречается в «Чешской хронике» Козьмы Пражского и датировано 30 июля 1119 года. Событие, случившееся в четыре часа пополудни, так впечатлило летописца, что он назвал его «сатаной в обличии ветра». Тогда воздушная воронка разрушила часть княжеского дворца на Вышеграде.

Нынешние чешские торнадо тоже наносят ущерб, пусть и менее серьезный. Так, смерч, отмеченный в городе Пардубице 21 июня 2019 года, повредил 15 частных домов и два промышленных объекта: с крыш упала часть черепицы. Давид Рыва предупредил, что на территории республики теоретически могут возникнуть торнадо, способные валить деревья и переворачивать автомобили, и что предсказать, где и когда появится воздушная воронка, практически невозможно.

По материалам ceskenoviny.cz