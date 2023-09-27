Какие грибы растут в Чехии





Выбор грибов в Чешской Республике типичен для европейской средней полосы: встречаются боровики, подберезовики и подосиновики, опята и лисички, сыроежки и шампиньоны, а также менее привычные, но съедобные виды вроде гигантского головача или трутовика. Сезон уже начался, и грядущие осадки с умеренным снижением температуры после жары обещают обильный урожай. Главное найти грибные места и по возможности опередить конкурентов, не откладывая сбор на вторую половину выходного дня.





Где собирать грибы в окрестностях Праги





Одно из лучших мест для грибников — бывший военный полигон Брды, долгое время закрытый для общественности. Его территория заросла густыми смешанными лесами, где в конце лета и осенью растут подберезовики, подосиновики и белые грибы. Стоит обратить особое внимание на окрестности деревень Йинце и Голоубков.





Другой вариант — лиственные рощи на берегах Бероунки. Под дубами у реки растут сетчатые боровики, и почти повсеместно — сыроежки.





После обильных осадков начинается рост грибов в Чешском Красе между Черношице и Бероуном. Одна проблема: помимо прочих там можно встретить охраняемые грибы, за сбор которых грозит штраф, например королевский боровик и боровик Фехтнера.





В районе Кршивоклата растут смешанные леса, поэтому после дождей можно насобирать очень разнообразный урожай, от белых грибов и подберезовиков до лисичек, рыжиков, рядовок и сыроежек.





Где растут грибы в Праге





Для тех, кто не хочет выбираться за пределы столицы, есть несколько вариантов. Излюбленное место пражских грибников — Клановицкий лес на восточной границе города. Попасть туда можно на электричке (станция Praha — Klánovice) или на автобусах №№163, 209 и 250. Больше всего грибов в части леса, которую местные называют Видргодец или Фидрголец.





В северо-западной части Праги за грибами ходят в парк Obora Hvězda (от метро «Сидлиште Петршин» на трамваях №1 или 2 или на автобусе №191). Если тихая охота не задастся, можно будет хотя бы полюбоваться летним дворцом, построенным в форме звезды, и облагороженной частью парка.

Еще один популярный и очень живописный вариант — природная резервация «Дивока Шарка». Чтобы попасть туда, нужно доехать на трамваях № 20 или 26 до одноименной остановки или на автобусах №№161 или 312.





Среди других мест, которые в этот сезон становятся грибными, — леса в районах Крч и Камык, Гостиважский парк и Стромовка. Кроме того, некоторые виды съедобных грибов можно найти во фруктовых садах.





Общие правила предосторожности









ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Золотое правило грибника — не уверен, не бери. Перед походом в лес стоит свериться с атласом грибов или хотя бы полистать Википедию и освежить знания об объектах «охоты» (обратив внимание на упомянутые охраняемые виды, за сбор которых в Чехии могут оштрафовать). Не рекомендуется собирать грибы около действующих заводов и фабрик, свалок, отвалов отработанных пород и у оживленных автотрасс.







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