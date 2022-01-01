День чешской государственности и Святого Вацлава уже завтра. Что это за праздник?

Завтра в Чехии отмечают один из государственных праздников, приуроченный ко дню ее небесного покровителя. Вацлав, князь из рода Пржемысловичей, 28 сентября был убит родным братом Болеславом в городе Стара-Болеслав в 935 году, по некоторым источникам — в 929-м.

Фото: Šarūnas Burdulis from USA [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]

Почему Святой Вацлав — покровитель Чехии

Князь Вацлав, сын князя Вратислава I и язычницы Драгомиры, сыграл важную роль в становлении чешского государства и династии Пржемысловичей. В день своего воцарения на престоле он пообещал устроить жизнь в государстве таким образом, чтобы кругом были мир, порядок и справедливость. Князь был набожен и благочестив, поддерживал распространение христианства в Чехии и по возможности старался разрешать конфликты с помощью переговоров, избегая кровопролития. Кроме того, Вацлав считал, что только образование поможет чехам сохранить независимость на небольшой территории. Наконец, именно с указа князя началось строительство самого величественного в Чехии храма — собора Святого Вита.

Однако у Вацлава нашлись серьезные противники, причем внутри собственной семьи. Младший брат Болеслав, близкий к языческой вере матери, убил его, а потом сам же возвел в ранг святых. Сначала Вацлав в этом статусе представлял и охранял правящую династию, а позже стал покровителем целого народа.

Вацлава как святого почитают не только католики, но и православные — под именем Вячеслава. Вацлавская площадь носит имя главного чешского святого с 1848 года, а памятник работы Йосефа Мысльбека украшает ее с 1912 года.

История праздника

Как государственный праздник День чешской государственности отмечают с 2000 года. Изначально планировалось, что он будет именоваться «День чешской государственности — Святой Вацлав», однако в итоге решено было оставить только первую часть названия.

Святые Норберт, Вацлав и Зигмунд на Карловом мосту. Zp [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)]

Ранее этот день был просто памятным. Стоит отметить, что в 1929 году, когда со дня смерти Вацлава прошла тысяча лет, в торжествах принял участие первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик. На Вацлавской площади он передал Святовацлавскому кавалерийскому полку почетный флаг. Особое значение День святого Вацлава имел в 2009 году — тогда Чехию посетил папа римский Бенедикт XVI, принявший участие в двух праздничных богослужениях, в Брно и Стара-Болеславе.

Как отмечают День чешской государственности

Пражский архиепископ 28 сентября ежегодно проводит на Марианской площади службу, завершающую крестный ход — Святовацлавское шествие, а президент в этот день награждает медалью Святого Вацлава тех, кто внес значительный вклад в процветание и развитие страны.

В честь праздника многие музеи предлагают бесплатный или льготный вход (к первой категории относится Национальный музей, ко второй, например, — Национальный технический музей, продающий билеты всего за 80 крон). Некоторые официальные ведомства в этот день распахивают свои двери для широкой общественности. Так, в 2022 году дни открытых дверей 28 сентября проходят в министерствах культуры, обороны и финансов.

Кстати, День чешской государственности относится к праздничным дням, в которые не работают магазины площадью более 200 кв. метров.

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