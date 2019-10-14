Почему октябрь — сезон жриц любви: несколько фактов об онлайн-проституции в Чехии

Сервер lidovky.cz опубликовал скандальный материал об онлайн-проституции в Чехии. Какие женщины предлагают интимные услуги в интернете, что толкает их на этот путь и почему в октябре происходит бум регистраций?

Октябрьский бум

Издание обращает внимание на сезонность сексуальных онлайн-услуг. Девушки начинают активно регистрироваться на подобных сайтах в начале октября. Причина банальна: желание подзаработать к Рождеству.

Как рассказал основатель sex.cz, крупнейшего в стране ресурса такого рода, в середине осени на сайте в сутки регистрируются десятки женщин. Всего на нем предлагают свои услуги около 1500 жриц любви. Ежедневно ресурс посещают около 30 тысяч человек, проводя здесь в среднем по восемь минут.

География чешской онлайн-проституции

Большинство зарегистрированных на сайте девушек — 54,32% — живут в Праге. Далее следует Южноморавский край, на который приходится 16,43% ночных бабочек. Наконец, меньше всего женщин предлагают интимные услуги онлайн в Моравскосилезском крае (0,86%), самом неблагополучном в экономическом плане. Там же наиболее высок средний возраст зарегистрированных на упомянутом сайте женщин — чуть больше 39 лет. Второе место по этому показателю удерживает Устецкий край, где средний возраст онлайн-проститутки составляет 37,5 года. Для сравнения, в Праге он равняется 26 годам, и часто торговлей телом подрабатывают студентки.

Физические параметры

В профилях на сайте девушки указывают размер груди. Самым распространенным оказывается второй — такой бюст «носят» 39%. Выбивается из общей статистики Устецкий край, где средний размер груди у ночной бабочки равняется 3,5.

Если верить данным из профилей, средний вес чешек, предлагающих свое тело, — чуть меньше 56 кг. Самая крупная дама, зарегистрированная на сайте, весит 139 кг, а наиболее миниатюрная — 39.

Самые распространенные имена

Многие женщины предлагают интимные услуги под вымышленными именами. Чаще всего они представляются клиентам в анкетах как Никола, Катка, Люция, Виктория и Моника, а наиболее востребованы у мужчин те, кто выбирает псевдонимы в стиле порнозвезд: Дейзи, Эмма, Линда и т.д.

Правовой аспект

В Чехии проституция находится в «серой» зоне: предоставление секс-услуг за деньги не запрещено и не регулируется, но посредники могут быть обвинены в сводничестве и торговле людьми. Девушки, соответственно, фактически не защищены от насилия со стороны клиентов, и оплату их труда никто не гарантирует. Изменить ситуацию может законопроект, предложенный Пиратской партией. Он предполагает внести проституцию в список так называемых свободных профессий: дамы будут регистрироваться как предприниматели, платить соответствующие налоги и сборы (что пополнит бюджет примерно на 1 млрд крон в год) и смогут предоставлять услуги через менеджеров. Такую схему поддержали около 40% женщин, зарегистрированных на сайте и принявших участие в онлайн-опросе.

Около четверти респонденток также признались, что воспитывают детей в одиночку и что это вынудило их заняться проституцией. В то же время, по разным оценкам, число матерей-одиночек среди тех, кто предоставляет в Чехии эротические услуги, может достигать 60%.

По материалам lidovky.cz