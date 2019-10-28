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Чехословакия провозгласила независимость 101 год назад. Как это было

Чехословакия провозгласила независимость 101 год назад. Как это было

Александра Кириченко 1905 0
28 октября в Чехии отмечают, пожалуй, главный государственный праздник — День возникновения независимой чехословацкой республики, который иногда называют просто Днем независимости. Что и почему произошло осенью 1918 года?
Чехословакия провозгласила независимость 101 год назад. Как это было

Предпосылки возникновения независимой Чехословакии

Народы Чехии и Словакии долгие годы находились под властью Австро-Венгрии. Стремление получить независимость, хотя бы в рамках монархии, у чехов зрело постепенно и достигло критического уровня на фоне Первой мировой войны.

В 1916 году чехи Томаш Гарриг Масарик, Эдвард Бенеш и французский офицер Милан Ростислав Штефаник, словак по национальности, сформировали в Париже Чехословацкий национальный совет (изначально — Чешский заграничный комитет), ставший главным органом антиавстрийского сопротивления.

В самой Чехии летом 1918 года на основе Национального совета был создан Чешский национальный совет — орган, в который вошли представители практически всех политических партий. Его задачей было подготовить захват государственной власти и принять первые законы нового государства. Возглавил совет Карел Крамарж, будущий премьер-министр Чехословакии.Карел КрамаржКарел Крамарж в 1918 году. Фото Národní muzeum, CC BY 4.0

Горячая осень 1918 года

Осенью 1918 года, когда ослабление Австро-Венгрии стало очевидным, оба боровшиеся за независимость органы объединили усилия. Представители Праги и политиков в изгнании (делегации возглавляли соответственно Крамарж и Бенеш) договорились в Швейцарии, что новое государство станет республикой. Официально объявить о ее создании решили после приближающейся капитуляции Австро-Венгрии.

Стоит отметить, что 16 октября последний австрийский император Карл издал манифест о преобразовании империи в федерацию народов. Но процесс распада уже было не остановить. 18 октября по инициативе Масарика в Вашингтоне была обнародована Декларация независимости чехословацкого народа, в которой заявлялось: «Ни федерализация, ни автономия ничего не значат, если сохранится габсбургская династия... Наш народ не может самостоятельно развиваться в габсбургской лже-федерации, которая представляет собой не что иное, как новую форму угнетения». К 24 октября все страны Антанты признали Чехословацкий национальный комитет фактическим правительством нового, пока не созданного государства. 

«Мужчины 28 октября»

27 октября австро-венгерский министр иностранных дел Дьюла Андраши отослал американскому президенту Вудро Вильсону документ, в котором перечислил условия для заключения мира, и потребовал автономии для государств монархии. 

На следующий день, 28 октября, документ был опубликован, и в Чехии это восприняли как долгожданную капитуляцию Габсбургов. Тем временем представители Чешского национального совета Антонин Швегла, Алоис Рашин, Йиржи Стршибрны и Франишек Соукуп (позже ставшие известными как «мужчины 28 октября») взяли под контроль Зерновое управление, снабжавшее хлебом имперские войска и находившееся на Вацлавской площади. Передача прошла без какого-либо сопротивления. Это означало прекращение поставки продовольствия на фронт.

"Мужчины 28 октября"

Антонин Швегла, Франишек Соукуп, Алоис Рашин и Йиржи Стршибрны

В Праге начались народные гуляния, едва не переросшие в беспорядки: люди срывали символы Австро-Венгрии, включая вывески и указатели на немецком языке. Вечером того же дня на Вацлавской площади была провозглашена независимость государства — прямо из машины о ней объявили Стршибрны и Соукуп. Также они призвали общественность сохранять порядок и спокойствие.

Власть получил Национальный комитет под управлением пяти человек: к «мужчинам 28 октября» присоединился представитель Словакии Вавро Шробар. В тот же день орган одобрил свой первый закон — об образовании самостоятельного государства. Так возникла Первая республика, просуществовавшая до Мюнхенского сговора в 1938 году. Стоит отметить, что словаки присоединились к провозгласившим независимость чехам два дня спустя, 30 октября 1918 года, с принятием Мартинской декларации, а через год в состав государства вошла Подкарпатская Русь. 

Масарика — в президенты

14 ноября 1918 года, через три дня после фактического отречения императора Карла от престола, в Праге на основе расширенного Национального комитета было создано Национальное собрание. На его первом заседании была официально провозглашена независимая Чехословацкая республика, ее премьер-министром был избран Карел Крамарж, а президентом — заочно — Томаш Гарриг Масарик. Последний прибыл на родину из США только 21 декабря 1918 года.

Томаш Гарриг Масарик по возвращении в ПрагуМасарик по прибытии на нынешний Главный вокзал 21 декабря 1918 года

Эдвард Бенеш стал первым министром иностранных дел молодой ресублики, Алоис Рашин — министром финансов, Милан Растислав Штефаник — министром военных дел.

Как отметить День независимости

В этом году, в отличие от прошлого, когда праздновался 100-летний юбилей событий, пышных торжеств не будет. Для общественности на 28 октября прежде всего запланированы многочисленные дни открытых дверей в пражских министерствах и ведомствах, а музеи и галереи предложат бесплатный или льготный вход (подробности — в этом материале).

Вечером в понедельник президент Милош Земан вручит на Пражском Граде высшие государственные награды Чешской Республики — ордена Белого льва. Кто станет лауреатами, до последнего момента держится в секрете, но есть информация, что в их числе окажется сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица.

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Темы
Чехия праздники история Т Г Масарик
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