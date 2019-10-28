Чехословакия провозгласила независимость 101 год назад. Как это было

28 октября в Чехии отмечают, пожалуй, главный государственный праздник — День возникновения независимой чехословацкой республики, который иногда называют просто Днем независимости. Что и почему произошло осенью 1918 года?

Предпосылки возникновения независимой Чехословакии

Народы Чехии и Словакии долгие годы находились под властью Австро-Венгрии. Стремление получить независимость, хотя бы в рамках монархии, у чехов зрело постепенно и достигло критического уровня на фоне Первой мировой войны.

В 1916 году чехи Томаш Гарриг Масарик, Эдвард Бенеш и французский офицер Милан Ростислав Штефаник, словак по национальности, сформировали в Париже Чехословацкий национальный совет (изначально — Чешский заграничный комитет), ставший главным органом антиавстрийского сопротивления.

В самой Чехии летом 1918 года на основе Национального совета был создан Чешский национальный совет — орган, в который вошли представители практически всех политических партий. Его задачей было подготовить захват государственной власти и принять первые законы нового государства. Возглавил совет Карел Крамарж, будущий премьер-министр Чехословакии. Карел Крамарж в 1918 году. Фото Národní muzeum, CC BY 4.0

Горячая осень 1918 года

Осенью 1918 года, когда ослабление Австро-Венгрии стало очевидным, оба боровшиеся за независимость органы объединили усилия. Представители Праги и политиков в изгнании (делегации возглавляли соответственно Крамарж и Бенеш) договорились в Швейцарии, что новое государство станет республикой. Официально объявить о ее создании решили после приближающейся капитуляции Австро-Венгрии.

Стоит отметить, что 16 октября последний австрийский император Карл издал манифест о преобразовании империи в федерацию народов. Но процесс распада уже было не остановить. 18 октября по инициативе Масарика в Вашингтоне была обнародована Декларация независимости чехословацкого народа, в которой заявлялось: «Ни федерализация, ни автономия ничего не значат, если сохранится габсбургская династия... Наш народ не может самостоятельно развиваться в габсбургской лже-федерации, которая представляет собой не что иное, как новую форму угнетения». К 24 октября все страны Антанты признали Чехословацкий национальный комитет фактическим правительством нового, пока не созданного государства.

«Мужчины 28 октября»

27 октября австро-венгерский министр иностранных дел Дьюла Андраши отослал американскому президенту Вудро Вильсону документ, в котором перечислил условия для заключения мира, и потребовал автономии для государств монархии.

На следующий день, 28 октября, документ был опубликован, и в Чехии это восприняли как долгожданную капитуляцию Габсбургов. Тем временем представители Чешского национального совета Антонин Швегла, Алоис Рашин, Йиржи Стршибрны и Франишек Соукуп (позже ставшие известными как «мужчины 28 октября») взяли под контроль Зерновое управление, снабжавшее хлебом имперские войска и находившееся на Вацлавской площади. Передача прошла без какого-либо сопротивления. Это означало прекращение поставки продовольствия на фронт.

Антонин Швегла, Франишек Соукуп, Алоис Рашин и Йиржи Стршибрны

В Праге начались народные гуляния, едва не переросшие в беспорядки: люди срывали символы Австро-Венгрии, включая вывески и указатели на немецком языке. Вечером того же дня на Вацлавской площади была провозглашена независимость государства — прямо из машины о ней объявили Стршибрны и Соукуп. Также они призвали общественность сохранять порядок и спокойствие.

Власть получил Национальный комитет под управлением пяти человек: к «мужчинам 28 октября» присоединился представитель Словакии Вавро Шробар. В тот же день орган одобрил свой первый закон — об образовании самостоятельного государства. Так возникла Первая республика, просуществовавшая до Мюнхенского сговора в 1938 году. Стоит отметить, что словаки присоединились к провозгласившим независимость чехам два дня спустя, 30 октября 1918 года, с принятием Мартинской декларации, а через год в состав государства вошла Подкарпатская Русь.

Масарика — в президенты

14 ноября 1918 года, через три дня после фактического отречения императора Карла от престола, в Праге на основе расширенного Национального комитета было создано Национальное собрание. На его первом заседании была официально провозглашена независимая Чехословацкая республика, ее премьер-министром был избран Карел Крамарж, а президентом — заочно — Томаш Гарриг Масарик. Последний прибыл на родину из США только 21 декабря 1918 года.

Масарик по прибытии на нынешний Главный вокзал 21 декабря 1918 года

Эдвард Бенеш стал первым министром иностранных дел молодой ресублики, Алоис Рашин — министром финансов, Милан Растислав Штефаник — министром военных дел.

Как отметить День независимости

В этом году, в отличие от прошлого, когда праздновался 100-летний юбилей событий, пышных торжеств не будет. Для общественности на 28 октября прежде всего запланированы многочисленные дни открытых дверей в пражских министерствах и ведомствах, а музеи и галереи предложат бесплатный или льготный вход (подробности — в этом материале).

Вечером в понедельник президент Милош Земан вручит на Пражском Граде высшие государственные награды Чешской Республики — ордена Белого льва. Кто станет лауреатами, до последнего момента держится в секрете, но есть информация, что в их числе окажется сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица.