Коронавирус в Чехии: что уже закрыли, а что работает

Начиная с 18:00 вторника, 10 марта, в Чехии начали действовать особые меры, призванные не допустить распространение коронавируса. В чем они заключаются и сколько продолжатся?

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Что в Праге и Чехии закрыто или отменено из-за коронавируса

Прежде всего, со среды будут закрыты начальные и средние школы, а также высшие учебные заведения. Исключение составляют детские сады.

С вечера 10 марта по всей Чехии запрещены все театральные, музыкальные, спортивные, религиозные и художественные акции с участием более 100 человек. В том числе отменяются киносеансы, выставки, дегустации, ярмарки и рынки. Отменен кинофестиваль Febiofest, будет закрыта Матейская ярмарка, приостановят работу фермерские рынки на площади Йиржи-из-Подебрад и на Наплавке (возможно, остальные тоже). До конца марта отменены массовые акции, например кулинарные фестивали, на набережных Влтавы.

Частично ограничил свою работу Пражский зоопарк. Со среды закрыты все павильоны, но территорию под открытым небом посещать можно.

Национальное ведомство по охране памятников (NPÚ) закрыло все объекты Национального музея, Национальную галерею, Национальную библиотеку и принадлежащие государству замки, которые обычно открыты для посещения круглый год. Также на неопределенный срок отложена подготовка к летнему сезону.

На Пражском Граде с 11 марта работает только туристический маршрут B.

Серию дальнейших акций протеста отменила инициатива «Миллион мгновений для демократии». Они перенесены на более поздний срок.

Что (пока) работает

В то же время Министерство здравоохранения отмечает, что не считает опасными с гигиенической точки зрения любые скопления населения. Так, в ведомстве не видят надобности в закрытии супермаркетов, ресторанов, бассейнов и спортивных залов.

Хотя школы не работают, лыжные лагеря и так называемые школы в природе пока не закрываются, как и дома детей и молодежи. Некоторые образовательные центры предлагают родителям присмотр за младшими школьниками во время карантина — при условии, что дети полностью здоровы.

Совет безопасности Праги пока не рекомендовал закрытие планетария, Музея и Галереи Праги, городских библиотек, кроме центральных, и правильона №22 Пражского рынка.

Срок действия ограничений

Меры введены на неопределенный срок. Министр здравоохранения Адам Войтех сказал, что они будут отменены, «если эпидемия ослабнет».

Аэропорты, вокзалы и проверки на границах

С 5 марта прекращено прямое авиасообщение с севером Италии — Миланом, Венецией и Болоньей, а также с южнокорейским Сеулом. С 10 марта по 7 апреля авиакомпания ČSA перестала летать в Рим.

9 марта сотрудники полиции и таможни начали выборочные проверки автомобилей и автобусов на въезде в Чехию в 10 пунктах пересечения границ. Сотрудники полиции и таможни останавливают транспортные средства и распространяют среди пассажиров информационные листовки о коронавирусе, а пожарные — измеряют температуру. На сотне железнодорожных вокзалов по всей стране установлены диспенсеры с дезинфицирующими средствами.

Число заболевших коронавирусом в Чехии

По данным на вечер вторника, в Чехии выявлен 61 заболевший коронавирусной инфекцией. За 10 марта произошел самый высокий к данному моменту прирост заболевших: еще в середине для их было 38.

Большую часть заболевших все еще составляют прибывшие из Италии и те, кто заразился от них. Однако 10 марта стало известно о чехе, который заразился коронавирусом в Австрии. Также ранее сообщалось о заболевшем коронавирусом пражском таксисте, который три дня продолжал работать, несмотря на симптомы болезни, и за это время перевез как минимум 90 человек. Он сотрудничал с сервисом Uber.

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