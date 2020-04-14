5 этапов: как Чехия будет возвращаться к нормальной жизни

Первый этап запланирован на понедельник, 20 апреля.
В этот день заработают:
– фермерские рынки,
– ремесленные мастерские,
– автосалоны и автобазары.
Также будут разрешены:
– тренировки профессиональных спортсменов на открытом воздухе в небольших группах и без зрителей,
– свадебные торжества с участием до 10 гостей.
Второй этап состоится в понедельник, 27 апреля.
В этот день откроются:
– магазины площадью до 200 кв. метров, расположенные вне торговых центров площадью от 5000 кв. метров.
Третий этап намечен на понедельник, 11 мая.
С этого дня будет разрешена работа:
– магазинов площадью до 1000 кв. метров, расположенных вне торговых центров площадью от 5000 кв. метров,
– автошкол,
– спортзалов и фитнес-центров. Правда, их посетителям пока не разрешат пользоваться душевыми и раздевалками.
Четвертый этап запланирован на понедельник, 25 мая.
С этой даты смогут открыться:
– рестораны, кофейни, буфеты, пивные с продажей через окошко выдачи и размещением гостей на летних верандах,
– парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты, солярии, массажные салоны,
– музеи, галереи, выставочные залы,
– зоопарки (только территории под открытым небом).
Пятый этап назначен на понедельник, 8 июня.
С этого дня открываются:
– все объекты в торговых центрах,
– торговые точки больше 1000 кв. метров вне торговых центров,
– внутренние залы ресторанов, кафе, пивных и т.д.,
– отели и прочие средства размещения (включая кафе и рестораны в их помещениях),
– службы такси, работа которых ранее была запрещена,
– салоны тату и пирсинга,
– театры (при соблюдении определенных условий),
– крепости и замки (при соблюдении определенных условий),
– зоопарки.
Также с этого дня планируют разрешить:
– культурные, общественные, спортивные акции с участием до 50 человек,
– свадьбы без ограничения числа гостей при соблюдении гигиенических условий,
– рекреационные акции для детей до 15 лет,
– массовые акции с ограниченным числом участников,
– некоторые мероприятия в туристической сфере.
Источник: Министерство здравоохранения Чешской Республики
Члены правительства предупредили, что это только ориентировочные сроки, которые могут измениться в связи с актуальной эпидемиологической ситуацией.
Заместитель министра здравоохранения Роман Примула также заявил, что отмена обязательного ношения масок пока не планируется. «Мы говорим о возвращении к нормальной жизни, но это не полное возвращение к нормальной жизни. От необходимости носить маски, держать дистанцию и соблюдать гигиену мы пока не избавимся. Без этого ничего не получится», — сказал он.