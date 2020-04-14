5 этапов: как Чехия будет возвращаться к нормальной жизни

14 апреля чешское правительство представило программу открытия заведений и учреждений, которые были закрыты в марте, и снятия прочих ограничений. Она рассчитана с 20 апреля по 8 июня и будет реализована в пять этапов. Читайте подробности в этом материале.

Первый этап запланирован на понедельник, 20 апреля.

В этот день заработают:

– фермерские рынки,

– ремесленные мастерские,

– автосалоны и автобазары.

Также будут разрешены:

– тренировки профессиональных спортсменов на открытом воздухе в небольших группах и без зрителей,

– свадебные торжества с участием до 10 гостей.

Второй этап состоится в понедельник, 27 апреля.

В этот день откроются:

– магазины площадью до 200 кв. метров, расположенные вне торговых центров площадью от 5000 кв. метров.

Третий этап намечен на понедельник, 11 мая.

С этого дня будет разрешена работа:

– магазинов площадью до 1000 кв. метров, расположенных вне торговых центров площадью от 5000 кв. метров,

– автошкол,

– спортзалов и фитнес-центров. Правда, их посетителям пока не разрешат пользоваться душевыми и раздевалками.

Четвертый этап запланирован на понедельник, 25 мая.

С этой даты смогут открыться:

– рестораны, кофейни, буфеты, пивные с продажей через окошко выдачи и размещением гостей на летних верандах,

– парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты, солярии, массажные салоны,

– музеи, галереи, выставочные залы,

– зоопарки (только территории под открытым небом).

Пятый этап назначен на понедельник, 8 июня.

С этого дня открываются:

– все объекты в торговых центрах,

– торговые точки больше 1000 кв. метров вне торговых центров,

– внутренние залы ресторанов, кафе, пивных и т.д.,

– отели и прочие средства размещения (включая кафе и рестораны в их помещениях),

– службы такси, работа которых ранее была запрещена,

– салоны тату и пирсинга,

– театры (при соблюдении определенных условий),

– крепости и замки (при соблюдении определенных условий),

– зоопарки.

Также с этого дня планируют разрешить:

– культурные, общественные, спортивные акции с участием до 50 человек,

– свадьбы без ограничения числа гостей при соблюдении гигиенических условий,

– рекреационные акции для детей до 15 лет,

– массовые акции с ограниченным числом участников,

– некоторые мероприятия в туристической сфере.

Источник: Министерство здравоохранения Чешской Республики

Члены правительства предупредили, что это только ориентировочные сроки, которые могут измениться в связи с актуальной эпидемиологической ситуацией .