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5 этапов: как Чехия будет возвращаться к нормальной жизни

5 этапов: как Чехия будет возвращаться к нормальной жизни

Александра Кириченко 13744 0
14 апреля чешское правительство представило программу открытия заведений и учреждений, которые были закрыты в марте, и снятия прочих ограничений. Она рассчитана с 20 апреля по 8 июня и будет реализована в пять этапов. Читайте подробности в этом материале.
5 этапов: как Чехия будет возвращаться к нормальной жизни

Первый этап запланирован на понедельник, 20 апреля.

В этот день заработают:

– фермерские рынки,
– ремесленные мастерские,
– автосалоны и автобазары.

Также будут разрешены:

– тренировки профессиональных спортсменов на открытом воздухе в небольших группах и без зрителей,
– свадебные торжества с участием до 10 гостей.

Второй этап состоится в понедельник, 27 апреля.

В этот день откроются:

– магазины площадью до 200 кв. метров, расположенные вне торговых центров площадью от 5000 кв. метров.

Третий этап намечен на понедельник, 11 мая.

С этого дня будет разрешена работа:

– магазинов площадью до 1000 кв. метров, расположенных вне торговых центров площадью от 5000 кв. метров,
– автошкол,
– спортзалов и фитнес-центров. Правда, их посетителям пока не разрешат пользоваться душевыми и раздевалками.

Четвертый этап запланирован на понедельник, 25 мая.

С этой даты смогут открыться:

– рестораны, кофейни, буфеты, пивные с продажей через окошко выдачи и размещением гостей на летних верандах,
– парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты, солярии, массажные салоны,
– музеи, галереи, выставочные залы,
– зоопарки (только территории под открытым небом).

Пятый этап назначен на понедельник, 8 июня.

С этого дня открываются:

– все объекты в торговых центрах,
– торговые точки больше 1000 кв. метров вне торговых центров,
– внутренние залы ресторанов, кафе, пивных и т.д.,
– отели и прочие средства размещения (включая кафе и рестораны в их помещениях),
– службы такси, работа которых ранее была запрещена,
– салоны тату и пирсинга,
– театры (при соблюдении определенных условий),
– крепости и замки (при соблюдении определенных условий),
– зоопарки.

Также с этого дня планируют разрешить:

– культурные, общественные, спортивные акции с участием до 50 человек,
– свадьбы без ограничения числа гостей при соблюдении гигиенических условий,
– рекреационные акции для детей до 15 лет,
– массовые акции с ограниченным числом участников,
– некоторые мероприятия в туристической сфере.

План Министерства здравоохраненияИсточник: Министерство здравоохранения Чешской Республики

Члены правительства предупредили, что это только ориентировочные сроки, которые могут измениться в связи с актуальной эпидемиологической ситуацией.

Заместитель министра здравоохранения Роман Примула также заявил, что отмена обязательного ношения масок пока не планируется. «Мы говорим о возвращении к нормальной жизни, но это не полное возвращение к нормальной жизни. От необходимости носить маски, держать дистанцию и соблюдать гигиену мы пока не избавимся. Без этого ничего не получится», — сказал он.

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Темы
Министерство здравоохранения рестораны коронавирус эпидемия
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