Как правильно звонить на телефоны экстренной помощи в Чехии? Номера и инструкции

Доступ к этим телефонным номерам является совершенно бесплатным, звонить можно в любое время.

В Чешской Республике для экстренных вызовов работают следующие телефонные номера:

— 150 Пожарно-спасательная служба Чехии,

— 155 Служба скорой помощи,

— 158 Полиция Чехии.

— 156 Муниципальная (городская) полиция

— 112 Единый европейский номер службы экстренной помощи

Зачем звонить на единый европейский номер службы экстренной помощи 112?

В каждой стране используются свои номера экстренных служб, которые иностранец часто не знает и обычно имеет языковые проблемы при звонке. В этом случае уместно обратиться на экстренный номер 112 — он должен гарантировать, что ваше обращение получат и будет предоставлена соответствующая помощь.

Когда стоит звонить?

Телефоны экстренной помощи используются для сообщения о ситуациях, когда существует реальная угроза жизни, здоровью, окружающей среде или имуществу и требуется немедленное вмешательство членов комплексной системы спасения.

В каких случаях следует обращаться за экстренной помощью:

— пожар в зданиях, транспортных средствах, лесах или других объектах; вы видите пламя или дым из окон, леса и т. д.,

— необходимо спасти людей, попавших в аварию, вытащить их из-под обломков зданий или упавших деревьев,

— вы стали свидетелем серьезной аварии с травмами или смертельным исходом,

— вы нашли подозрительный багаж или объект и подозреваете, что может произойти взрыв,

— вы нашли человека без сознания, лежащего на земле,

— вы не в состоянии остановить кровотечение,

— кто-то задыхается или не может дышать,

— кого-то ударило током,

— произошла серьезная травма или ампутация конечности при работе с машинным оборудованием,

— вы стали свидетелем попытки самоубийства,

— вы стали свидетелем драки, нарушения или акта насилия,

— кража кошелька или багажа, нападение или ограбление,

— было украдено или взломано транспортное средство или недвижимость,

— кто-то пытается повредить или уничтожить ваше имущество,

— вы хотите сообщить в полицию информацию, которая поможет в расследовании, или информацию о разыскиваемых или пропавших без вести лицах.

ВНИМАНИЕ! Приведенный выше список не является исчерпывающим. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, которой нет в списке, не стесняйтесь звонить по номеру экстренной помощи.

Не звоните по номеру экстренной помощи, чтобы:

— сообщить о несуществующем событии,

— просто проверить, работает ли экстренный вызов,

— узнать точное время (эта функция была отменена),

— уточнить номера телефонов,

— спросить о расписании транспорта,

— в случае технических проблем с телефоном.

Обратите внимание, что номера экстренных служб существуют для получения экстренной информации. Злоупотребление номерами экстренных служб является преступлением. Не злоупотребляйте ими — ваша безответственность может задержать помощь для людей, которые действительно в ней нуждаются в данный момент.





Как правильно позвонить



Успокойтесь и отойдите в безопасное место. Наберите номер — если вы поняли, что случайно позвонили не в ту службу, то не вешайте трубку! Вас либо вас соединят с правильным диспетчером, либо ваш запрос будет записан диспетчером и тут же перенаправлен в соответствующий орган.

Кратко и ясно опишите ситуацию, в которой вы находитесь. Что сказать: свое имя и фамилию, номер телефона, с которого звоните, что случилось, когда началось и происходит ли это прямо сейчас, сколько людей нуждаются в помощи.

Часто бывает, что несколько абонентов сообщают об одном и том же событии. Поэтому оператор может только попросить вас предоставить дополнительную информацию или уточнить информацию о событии и завершить вызов. Таким образом, оператор предотвращает ненужное повторение одной и той же информации и освобождает линию экстренной помощи для дальнейших экстренных вызовов.

Укажите, где требуется помощь – желательно полный адрес. При необходимости опишите наиболее подходящий маршрут, как доехать до этого места. Если событие произошло не в том месте, откуда вы звоните, укажите этот факт.

Предупредите оператора о потенциальных опасностях, которые существуют на месте (например, об опасности взрыва, опасных веществ и т. д.) и об осложнениях на пути подъезда – бездорожье и т. д.

Предоставьте дополнительную информацию по требованию диспетчера. Отвечайте на все его вопросы кратко и ясно.

Следуйте инструкциям и советам оператора — не кладите трубку до тех пор, пока это не будет проинструктировано оператором.

По возможности после разговора не звоните никому далее. Оператор может повторно связаться с вами, чтобы получить дополнительную информацию или дать дополнительную консультацию.

Если ситуация на месте изменится (ухудшится или улучшится), снова позвоните на линию экстренной помощи и сообщите об этом.

Как понять, где вы находитесь?

Время, необходимое для определения места ЧС, напрямую влияет на время, в течение которого подразделения комплексной спасательной системы способны прибыть на место и внести свой вклад в спасение жизней путем вмешательства.

При звонке со стационарного телефона оператор линии 112 сам автоматически определяет номер и адрес звонящего, которые отображаются на карте. При звонке с мобильного телефона определяется только район, в котором находится звонящий. Далее от оператора зависит, насколько быстро и эффективно он сможет извлечь информацию из звонящего. Именно поэтому есть смысл наиболее точно сообщить свой адрес.

►Как ориентироваться в названиях и числах чешских домов, улиц, дорог и т.д. смотрите в PDF-брошюре.



Скорая. Когда звонить 155?

Всякий раз, когда происходит внезапное ухудшение здоровья или серьезная травма. В частности, необходимо вызывать экстренные службы в следующих случаях:

— боль, стеснение в груди,

— затрудненное дыхание,

— нарушение сознания, потеря сознания, судороги,

— более серьезная травма,

— отравление или случайное проглатывание наркотиков или химикатов.

Если есть возможность, звоните по номеру 155 напрямую, звонить по номеру 112 — это пустая трата времени, а затем звонок также переводится в оперативный центр экстренных служб.

В случае продолжительного расстройства здоровья без необычного резкого ухудшения звоните в службу скорой медицинской помощи или в колл-центр по телефону 800 888 155 по мере необходимости.

Спасательная служба показана в случаях, когда здоровью или жизни пациента угрожает опасность. Машины скорой помощи не ездят, например, к больным гриппом и другим распространенным заболеваниям, за которые отвечают врачи общей практики. При вызове службы экстренной помощи, когда состояние пациента не требует выезда службы экстренной помощи, операторы предоставят вам информацию о том, как лучше вести себя в той или иной ситуации, к кому обратиться, или как оказать помощь на дому.

Источники: hzscr.cz uszssk.cz



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