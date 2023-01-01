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О Чехии
5 популярных увлечений, на которые чехи охотно тратят деньги

5 популярных увлечений, на которые чехи охотно тратят деньги

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
16 марта
16:29
11285
Если спросить самих чехов, то кто-то на одном дыхании выдаст вам 20 своих увлечений, а кто-то скажет, что ни одного увлечения у него нет. Люди разные, тем не менее в Чехии есть общенациональные любимые хобби.

5 популярных увлечений, на которые чехи охотно тратят деньги

Chalupaření (частые вылазки на дачу — chalupu)

Чехия — страна дачников. Это хобби требует денег, времени и физических сил, а часто и психических усилий. У каждого пятого чеха есть своя chalupа, а у тех, кто не может похвастаться своим домиком за городом, обязательно есть родственники или друзья, к которым можно съездить на выходные. Однако времена изменились, и если старшее поколение в основном на дачах работало, то молодое поколение чаще приезжает туда бездельничать. Но помочь с огородом, конечно, — святое дело!

 

Zahrada (cад и огород)

Сад — второе по популярности хобби чехов. Наверное, вы замечали, что крупные гипермаркеты, как только начинается сезон, любят выставлять дачные принадлежности на видное место. Высокий спрос — поэтому они так делают! Да, чехи любят что-то выращивать, если не на даче, то в городской квартире на подоконнике, а если повезло — на балконах и террасах. Есть группы в фейсбуке, где чехи обмениваются разными растениями, семенами и т. д.

Среди молодежи более новые модные увлечения — вырастить микрозелень или комбучу в домашних условиях — тоже набирают популярность. 

Что уж говорить о том, что многие кафе и закусочные пишут «zahrádka uvnitř» («садик внутри»), чтобы заманить посетителей попить пиво на свежем воздухе!

 

Grilovačka  (гриль)

Гриль — самое большое летнее увлечение европейцев. Чехи любят не только природу, но и вкусно поесть, и что может лучше объединить эти две страсти, чем гриль? Кроме мяса жарят грибы, кабачки или даже сыр гермелин. В некоторых парках оборудованы специальные зоны для гриля, где может разместиться большая компания. Такие же благоустроенные места — со столиками, стульями и местом для костра — есть и в лесах. 

Однако будьте внимательны, если тоже решите поехать! В период высокого риска возникновения пожаров категорически запрещено разводить огонь. Помните об этом и проверяйте перед тем, как поехать на гриль.

 

Спорт

До трети чехов регулярно занимаются спортом. Наверное, в любую погоду в городском парке можно увидеть бегунов — и это как минимум. Летом чехи катаются на велосипедах и плавают, зимой катаются на лыжах, благо на территории Чехии можно найти неплохие склоны. Берега рек и озер заполнены отдыхающими, а рядом иногда есть кемпинги, куда можно привезти с собой на машинах все необходимое.
 

Пиво

Если пиво можно назвать хобби, то на пятом месте находится именно оно. Впрочем, чехи после пандемии и из-за инфляции, повлиявшей на финансовое благосостояние, немного сократили посиделки в барах и «господах». Пиво чаще покупают его домой, в поездки на природу или для встреч с друзьями.

 

Источник: realitypro.eu

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