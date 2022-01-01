5 самых популярных увлечений чехов

Если спросить самих чехов, то кто-то на одном дыхании выдаст вам 20 своих увлечений, а кто-то скажет, что ни одного увлечения у него нет. Люди разные, тем не менее в Чехии есть «общенациональные» любимые хобби.

Chalupaření (частые вылазки на дачу — chalupu)

Чехия – страна дачников. Это хобби требует денег, времени и физических сил, часто и психических усилий. У каждого пятого чеха есть своя chalupа, а у тех, кто не может похвастаться своим домиком за городом, обязательно есть родственники или друзья, к которым можно съездить на выходные. Однако времена изменились, и если старшее поколение в основном на дачах работало, то молодое поколение чаще приезжает туда бездельничать. Но помочь с огородом, конечно, — святое дело!

Zahrada (cад и огород)

Сад — второе по популярности хобби чехов. Наверное, вы замечали, что крупные гипермаркеты, как только начинается сезон, любят выставлять дачные принадлежности на видное место? Высокий спрос — поэтому они так делают! Да, чехи любят что-то выращивать, если не на даче, то и в городской квартире на подоконнике, а если повезло — на балконах и террасах. Есть группы на фейсбуке, где чехи обмениваются разными растениями, семенами и т.д.

Среди молодежи более новые «модные» увлечения — вырастить микрозелень или «комбучу» в домашних условиях, — тоже набирают популярность.

Что уже говорить о том, что многие кафе и закусочные пишут «zahrádka uvnitř» (терраса внутри дома), чтобы заманить посетителей попить пиво на свежем воздухе!

Grilovačka (Гриль)

Гриль — самое большое увлечение европейцев как таковое. Чехи любят не только природу, но и вкусно поесть, что может быть более подходящее, чем гриль? Кроме мяса жарят грибы, кабачки или даже гермелин. В некоторых парках оборудованы специальные зоны для гриля, где может разместиться большая компания. Такие же благоустроенные места — со столиками, стульями и местом для костра, — есть и в лесах.

Однако внимание на случай, если тоже решите поехать! В период высокого риска возникновения пожаров в вашей области категорически запрещено разводить огонь, помните об этом и проверяйте перед тем, как поехать на гриль.

Спорт

До трети чехов регулярно занимаются спортом. Наверное, в любую погоду в городском парке можно увидеть бегунов — и это как минимум. Летом чехи катаются на велосипедах и плавают, зимой катаются на лыжах, благо на территории Чехии можно найти неплохие склоны. Берега рек и озер заполненные отдыхающими чехами, а рядом иногда ставят кемпинги, привезя с собой на машинах все удобства.



Пиво

Если пиво можно назвать хобби, то на пятом месте находится именно оно. 282 литра — столько пива выпивается на душу населения в Чехии в год. Впрочем, чехи после пандемии немного «разлюбили» длинные посиделки в барах и «господах», так что покупают его домой или для посиделок с друзьями.

Источник: realitypro.eu

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