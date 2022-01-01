Треть чехов не знает ни одного иностранного языка

Знание иностранных языков выгодно круглый год, но период летних каникул это особенно актуально во время отдыха за границей. Наиболее часто используемым языком является английский, но жители Чехии по этому показателю — одни из худших в Европе.

Статистика нелестна по отношению к жителям Чехии и их знанию иностранных языков, особенно английского. Например, румыны, болгары и хорваты могут лучше общаться на английском языке, как показал опрос Education First.

Минимум чехов владеет английским языком на профессиональном уровне

Данные Чешского статистического управления (ЧСУ) показывают, что 30% чехов не владеют никаким иностранным языком, а остальные, согласно опросу, могут общаться на иностранном языке хотя бы на базовом уровне. Однако ЧСУ не проверяло эти знания — все зависело в первую очередь от оценки собственных знаний опрашиваемых.

Среди тех, кто не знает ни одного иностранного языка, большинство составляли люди старше пятидесяти лет и те, кто имел начальное или среднее образование без аттестата зрелости.

В Чешской Республике 45% населения могут общаться на английском языке, но десятая часть может говорить по-английски только на минимальном уровне, а 14% — на базовом уровне. Около 15% населения могут похвастаться знанием английского языка на среднем уровне и 7% на очень продвинутом.

Чаще всего студенты имеют хотя бы базовые знания английского языка, а пенсионеры, будь то старики или инвалиды, находятся в худшем положении. Обе группы равнялись 9%.

Самый худший показатель в Европе

Как показал опрос крупнейшей в мире частной образовательной организации Education First, Чехия находится в нижней части рейтинга среди европейских стран по уровню владения английским языком. В глобальном сравнении этот показатель даже ухудшился по сравнению с прошлым годом и Чехия опустилась с 19-го на 27-е место. На остальной части континента, включая Россию и Украину, средний уровень владения английским языком вырос по сравнению с предыдущими годами.

В сравнительном тесте приняли участие 2,2 миллиона человек из 112 стран мира, в которых английский не является родным языком.

«Трудно оценить, почему чехи так сильно ухудшили свой английский. Может быть, виноват карантин из-за covid, когда очные языковые курсы были отменены повсеместно», — прокомментировал исследование президент Педагогической палаты Радек Шаркози.

Хотя в целом, несмотря на ухудшение, Чехия входит в число стран с высоким уровнем владения английским языком, от среднего уровня ее отделяет лишь небольшой отрыв. Показатель оценивается по балльной шкале, результат которой для чехов один из худших в Европе. Кроме того, люди записываются на тест добровольно, поэтому можно ожидать, что его сдадут люди с хотя бы минимальным знанием английского языка.

Очень высокий уровень английского языка означает, что человек может легко понимать более сложные тексты, включая контракты, а также может использовать и распознавать небольшие различия между деловым, формальным и дружеским непринужденным английским языком. Высокий уровень владения языком предполагает, что спикер может подготовить презентацию работы, посмотреть фильм в оригинале или прочитать газету. Среднего уровня знаний достаточно для подготовки электронных писем или участия в простых рабочих совещаниях.

Мужчины чаще демонстрировали отличные языковые навыки в исследовательских тестах. «В 2020 году впервые мужчины владеют английским языком лучше с очень небольшим отрывом. Однако в прошлом году эта разница удвоилась. В среднем уровень владения английским языком у мужчин в Чехии, Дании и Испании значительно превосходил уровень владения английским языком у женщин», — описывают авторы исследования.

«Возможность общаться на английском языке дает людям доступ к более широкому спектру информации, более разнообразной сети контактов и, конечно же, приводит к более разнообразным возможностям трудоустройства», — добавляют авторы исследования.

Это подтверждают и данные статистики кадрового агентства Grafton Recruitment. По их словам, английский требуется для 4 из 10 предложений о работе, и в целом он в 5 раз более востребован, чем все остальные иностранные языки вместе взятые. В 2021 году в 55% предложений о работе упоминалось обязательное знание иностранного языка.

«Чехи, наряду с французами, поляками, румынами и итальянцами, являются одними из худших в Европейском союзе, когда речь идет о знании иностранных языков на профессиональном уровне. Хуже чехов только итальянцы», — добавляет агентство.

Нужно ли в школах изучать больше иностранных языков?

В странах Евросоюза английский язык является одним из наиболее часто изучаемых иностранных языков в средних школах, за ним следуют испанский и французский. Немецкий язык, который, по данным ЧСУ, является самым популярным вторым языком в чешских школах, находится на четвертом месте в общем зачете. Итальянский замыкает пятерку изучаемых языков, но это скорее редкость.

По данным Евростата, Чешская Республика входит в первую пятерку стран ЕС с наибольшим количеством учащихся средних школ, изучающих два и более иностранных языка.

В Чехии 98,8% старшеклассников изучают два и более иностранных языка, в среднем по ЕС — 59,3% учащихся.

Такая же ситуация и в чешских начальных школах, где по закону обязательно преподавание двух иностранных языков. Планируемая Министерством образования реформа должна сохранить преподавание второго иностранного языка в начальных школах, но вместо этого ученик сможет выбрать другой предмет.

В опросе Педагогической палаты только 15% опрошенных учителей начальных классов заявили, что второй иностранный язык должен оставаться обязательным. Наоборот, 21% учителей хотят, чтобы второй иностранный язык был факультативным, чтобы школа вообще не предлагала его ученикам. Остальные 63% предпочитают предложенную правительственную реформу, в которой предлагается оставить формулировку факультативной.

По словам Шаркози, главный аргумент в пользу отмены обязательного изучения второго иностранного языка заключается в том, что у некоторых учеников уже есть проблемы с чешским и первым иностранным языком. «Студенты с особыми потребностями или умственными отклонениями не могут освоить два иностранных языка и пропускают уроки. Раньше у них вместо этого было, например, художественное образование», — поясняет он.

С другой стороны, президент Ассоциации языковых школ Марсела Хергесселова не согласна с отменой обязательного второго иностранного языка. «На наш взгляд, его отмена является принципиальной ошибкой, потому что, хотя данные Евростата показывают, что два и более языка здесь изучают чаще, чем в других странах ЕС, уровень выпуска учеников оставляет желать лучшего. Если вы работаете в международной компании, конкурируя с сотрудниками из других стран, свободно владеющими двумя-тремя языками, ваши школьные знания не годятся даже для дружеской беседы после работы в ресторане», — говорит Хергесселова.

Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться чешской системе образования в связи с преподаванием иностранных языков, является нехватка квалифицированных преподавателей. «Обычно на образование тратится меньше денег, чем предлагают частные компании», — напоминает Шаркози. В будущем он порекомендовал бы школам, в том числе, работать повсеместно с интегрированным преподаванием одного из предметов и иностранного языка, часто также обозначаемого английской аббревиатурой CLIL.

«Методология CLIL не предназначена для того, чтобы заставлять детей запоминать грамматику или правильность написания определенных слов. Я просто даю объяснение на английском языке, а потом дети сами учат состав предложений. У нас есть опыт, что когда они переходят в третий класс, когда у них уже есть нормальные уроки английского языка, они намного лучше понимают, как работает данный язык, и им легче ориентироваться», — рассказывает учительница Хелена Уилан, описывая, как интегрированное обучение предмету и иностранному языку работает на практике. Используя эту методику, он преподает художественное образование в первом классе государственной начальной школы в Праге.

Преподаватели и лекторы сходятся во мнении, что для изучения английского языка на самом высоком языковом уровне необходимо включить английский язык в повседневную жизнь. Тем не менее, они также рекомендуют интегрировать иностранный язык в повседневную деятельность для пожилых заинтересованных лиц, которые пытаются улучшить свой языковой уровень.

По мнению учителей, было бы полезно улучшить преподавание языка, если бы даже общее медийное пространство создавало возможность для обучения иностранному языку. «Есть страны, где фильмы и сериалы не дублируются, а идут только с субтитрами. Таким образом, даже маленькие дети имеют огромные возможности для контакта с иностранным языком, в основном английским. Это их преимущество над нами, где мы привыкли к профессиональному чешскому дубляжу, несравнимо», — вспоминает Натали Яшова, директор начальной школы в Будишове-над-Будишовкой.

Источник: seznamzpravy.cz

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