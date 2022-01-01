Какой самый любимый цвет у чехов в интерьере?

Цветовые предпочтения у людей разные, но есть одна сфера, в которой чехи поразительно похожи, — оформление интерьеров квартир и домов.

Когда заходит речь о предпочтениях чехов при оформлении квартир и домов, то тут несомненно выигрывает белый цвет. У чехов есть множество причин, по которым они выбирают в интерьере именно его — их можно разделить, например, на практические и эстетические.

К практическим причинам можно отнести то, что белый цвет помогает зрительно увеличить и «осветлить» пространство. Поэтому он вполне органично вписывается во все небольшие комнаты и квартиры, а также везде, где недостаточно естественного дневного света, проникающего сквозь окна.

Впрочем, чехи выбирают белый и из чисто эстетических соображений. Многие люди спонтанно заявляют в качестве первого впечатления, что белый цвет просто выглядит «чисто». Или что белый цвет является идеальной основой для других элементов дизайна в квартире, которые потом будут лучше смотреться на его фоне. Это отличный выбор для комнат, где чехи хотели вы повесить несколько картин или просто развесить семейные фотографии.

Неудивительно, что авторы опроса, проведенного для Raiffeisen stavební spořitelna, также затронули этот интересный феномен — популярность цветов в домохозяйствах.

«Чехи относительно консервативны, когда дело доходит до украшения их домов, белый цвет по-прежнему остается самым популярным у 57% респондентов в опросе NMS Market Research», — комментирует Ленка Молнарова из Raiffeisen.

Другими популярными цветами являются желтый (24%) и зеленый (22%). Неожиданно, но четвертую позицию «занял» коричневый цвет (18%). Однако надо учитывать, что это цвет дерева, кожи и земли, и тогда становится понятно, почему так много людей отметили его в опросе.

На следующих позициях оказались цвета синий (15%) и серый (14%), считающиеся очень универсальными. Они могут сгладить яркость других цветов или, наоборот, послужить фоном для деталей и элементов, которые хочется выделить в интерьере.

«Люди немного боятся серого цвета, они считают его скучным и унылым. Но если вы выберете подходящий оттенок, он сослужит вам хорошую службу, нежели классический белый, с которым некоторые более яркие цвета могут создать очень резкий контраст», — комментирует Молнарова.

Насыщенные оттенки пользуются лишь ограниченной популярностью при поиске подходящих цветов для интерьера дома. Об этом свидетельствует только 11% людей, предпочитающих фиолетовый цвет, и 10% тех, кто выбрал красный.



Источник: novinky.cz

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