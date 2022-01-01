Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Отдых
О Чехии
Какой самый любимый цвет у чехов в интерьере?

Какой самый любимый цвет у чехов в интерьере?

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
31 августа
12:40
1690
Цветовые предпочтения у людей разные, но есть одна сфера, в которой чехи поразительно похожи, — оформление интерьеров квартир и домов.

Какой самый любимый цвет у чехов в интерьере?

Когда заходит речь о предпочтениях чехов при оформлении квартир и домов, то тут несомненно выигрывает белый цвет. У чехов есть множество причин, по которым они выбирают в интерьере именно его — их можно разделить, например, на практические и эстетические.

К практическим причинам можно отнести то, что белый цвет помогает зрительно увеличить и «осветлить» пространство. Поэтому он вполне органично вписывается во все небольшие комнаты и квартиры, а также везде, где недостаточно естественного дневного света, проникающего сквозь окна.

Впрочем, чехи выбирают белый и из чисто эстетических соображений. Многие люди спонтанно заявляют в качестве первого впечатления, что белый цвет просто выглядит «чисто». Или что белый цвет является идеальной основой для других элементов дизайна в квартире, которые потом будут лучше смотреться на его фоне. Это отличный выбор для комнат, где чехи хотели вы повесить несколько картин или просто развесить семейные фотографии.

Неудивительно, что авторы опроса, проведенного для Raiffeisen stavební spořitelna, также затронули этот интересный феномен — популярность цветов в домохозяйствах.

«Чехи относительно консервативны, когда дело доходит до украшения их домов, белый цвет по-прежнему остается самым популярным у 57% респондентов в опросе NMS Market Research», — комментирует Ленка Молнарова из Raiffeisen.

Другими популярными цветами являются желтый (24%) и зеленый (22%). Неожиданно, но четвертую позицию «занял» коричневый цвет (18%). Однако надо учитывать, что это цвет дерева, кожи и земли, и тогда становится понятно, почему так много людей отметили его в опросе.

На следующих позициях оказались цвета синий (15%) и серый (14%), считающиеся очень универсальными. Они могут сгладить яркость других цветов или, наоборот, послужить фоном для деталей и элементов, которые хочется выделить в интерьере.

«Люди немного боятся серого цвета, они считают его скучным и унылым. Но если вы выберете подходящий оттенок, он сослужит вам хорошую службу, нежели классический белый, с которым некоторые более яркие цвета могут создать очень резкий контраст», — комментирует Молнарова.

Насыщенные оттенки пользуются лишь ограниченной популярностью при поиске подходящих цветов для интерьера дома. Об этом свидетельствует только 11% людей, предпочитающих фиолетовый цвет, и 10% тех, кто выбрал красный.
 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
30 августа
11:20
978
Рынок недвижимости
Застройщики в Чехии оглашают цены за квартиры в последний момент. Стоимость стройматериалов невозможно предугадать
Assets
29 августа
15:31
5048
Рынок недвижимости
Рынок жилья и украинский конфликт
Assets
25 августа
12:04
7077
Рынок недвижимости
В Праге стало больше новых квартир. Но покупать их некому.
Assets
24 августа
19:51
2074
Рынок недвижимости
Интерес чехов к недвижимости за границей стремительно растет
Последние новости:
Assets
02 сентября
11:35
125
Общество
В самом маленьком городе Чехии проживает 77 жителей
Assets
02 сентября
08:42
279
Общество
Чехи не ограничивают свои расходы на путешествия, но меньше ходят в рестораны
Assets
01 сентября
20:04
1621
Общество
Чешские СМИ: российская эпидемия «самоубийств» богачей не заканчивается
Assets
01 сентября
16:31
800
Общество
В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством
Assets
01 сентября
15:03
568
Общество
Впервые в истории Чехии: В выездную пожарную часть приняли женщину, которая сдала все тесты наравне с мужчинами
Assets
01 сентября
14:18
654
Культура
Концерт Noize MC в Праге
Assets
01 сентября
13:19
1106
Экономика
Торговая палата Чехии: из-за дорогих энергозатрат к концу года 18 процентов компаний будут увольнять сотрудников
Assets
01 сентября
12:30
538
Общество
Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения
Assets
01 сентября
11:33
728
Общество
НАГЛЯДНО: Как Милош Земан поздравил первоклассников с началом учебного года?
Assets
01 сентября
11:11
371
Общество
Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы