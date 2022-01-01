Птицы гибнут, а люди проходят мимо? Невидимая проблема Чехии, с которой вы можете помочь

Каждый год в Чехии «незаметно» погибает миллион птиц — они не замечают стеклянных преград и врезаются в них в полете на полной скорости. Поэтому Чешское общество орнитологов просит общественность помочь в обнаружении особенно опасных для птиц мест. Акция пройдет с 3 по 9 октября, но помогать можно и круглый год.

Столкновение со стеклянными поверхностями — одна из самых частых причин гибели птиц. Орнитологи утверждают, что ежегодно в результате этих несчастных случаев во всем мире погибает до двух миллиардов пернатых.

Октябрьское мероприятие направлено на то, чтобы люди заявляли о количестве обнаруженных погибших птиц и тем самым акцентировали на этом внимание владельцев проблемных мест. Например, особенно опасны для птиц зеркальные фасады торговых центров и современных многоэтажек, стеклянные стены автобусных остановок и т.д. Поверхности отражают небо или листву, поэтому птицы не замечают препятствие.

Хватит менее пяти минут, чтобы помочь. Что надо сделать?

Надо осмотреть ближайшие к вам места, которые могут представлять опасность для птиц. Если найдете мертвую или раненую птицу, внесите информацию об этом в базу данных birds.cz.

Эксперты подчеркивают, что таких ситуаций можно избежать, если владельцы объектов обезопасят их для птиц, например нанесут рисунки или наклеят узоры.

Источник: prazska.drbna.cz

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