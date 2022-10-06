Из председателя Военного комитета НАТО в президенты Чехии? Кто такой Петр Павел, которому пророчат победу на президентских выборах

Отставной генерал армии и бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел является главным соперником Андрея Бабиша на предстоящих президентских выборах. С Бабишем Павела объединяет бывшее членство в Коммунистической партии Чехии, что экс-военный отнюдь не скрывает. Самовыдвиженец поддерживает курс республики на Запад и укрепление сотрудничества в рамках Евросоюза и Североатлантического альянса под лозунгом своей президентской кампании «Вернем порядок и мир в Чешскую Республику».

Война в Украине

Петра Павела часто спрашивают о текущей ситуации в Украине. Петр признал, что при определенных обстоятельствах мог бы выступать за объявление бесполетной зоны или ввод войск НАТО в Украину для защиты гуманитарных коридоров.

Павел предупреждает, что уклонение от конфликта может быть истолковано Россией как слабость Запада, и часто обращает внимание общественности на стремление Путина восстановить влияние Советского Союза. «То, что происходит между Россией и Западом, касается не только членства Украины в НАТО, но и будущей формы отношений, формы мировой правовой и финансовой системы», — говорит отставной генерал. Он поддерживает усилия по максимально возможной изоляции России.

Инфляция и энергия

Павел критикует отсутствие экспертного обсуждения и неспособность правительства четко объяснить общественности свои меры. Он также не согласен с общим повышением зарплат государственных служащих.

До начала войны в Украине он поддерживал углубление единого европейского энергетического рынка, сейчас же подчеркивает важность энергетической безопасности страны. Своими приоритетами он определил активную внешнюю политику, независимую энергетику, инновационную экономику с более высокой добавленной стоимостью, здоровую окружающую среду и образование.

Взгляды политика на COVID-19

Весной 2020 года Петр Павел основал инициативу «Вместе мы сильнее», с помощью которой через публичные сборы поддержал людей, непосредственно столкнувшихся с заболеванием, а также тех, кто больше всего пострадал от пандемии.

Вместе со специалистами он выстроил систему антикризисной защиты, которая должна помочь более эффективно справляться с будущими кризисами: планы снабжения, единое законодательство, четкая информация от государства и прозрачное финансирование.

Петр Павел и Милош Земан

В своем Твиттере и в интервью Павел неоднократно критиковал взгляды Земана, а также его отношение к России, Китаю и Службе информации безопасности Чехии.

Членство Петра Павела в коммунистической партии

Оглядываясь назад, он назвал свое решение вступить в партию ошибкой, о которой сожалеет. По его словам, в то время он мало занимался политикой и подал заявление в партию главным образом для того, чтобы повысить свои шансы попасть в десантную часть в Простеёве. Партию он покинул давно, еще в декабре 1989 года.

Павел настаивает, что за время своего пребывания в KSČ он не занимался никакой деятельностью, которая могла бы принести кому-либо непосредственный вред. Он также неоднократно опровергал утверждения о том, что был сотрудником военной разведки.

Поддержка кандидата на президентских выборах

Хотя Павел долго откладывал выдвижение своей кандидатуры, сегодня можно не сомневаться, что он настроен серьезно. Он пригласил в свою команду ряд экспертов, в том числе политического маркетолога Михала Репу, который помог победить действующему президенту Словакии Зузане Чапутовой.

О том, как проходит спонсирование предвыборной кампании, мы писали в предыдущем материале.

Военная карьера генерала Петра Павела

В 1983 году, после окончания военного училища, Павел пошел в десантники. Он свободно говорил по-английски, что помогло ему не только выучиться в иностранных школах, но и занять важные военные должности в постсоветское время.

Среди прочего он в чине подполковника входил в состав чешской миротворческой миссии в составе UNPROFOR в Хорватии, где в январе 1993 года принял участие в операции по спасению пятидесяти французских военных. Впоследствии Павел был награжден французским крестом Воинской доблести с бронзовой звездой. Кроме того, ему была вручена государственная награда Чехии — медаль «За героизм».

Наибольший успех пришел в самом конце его карьеры. Должность председателя Военного комитета НАТО Павел получил в 2015 году. Он стал высшим военным представителем и главным советником генерального секретаря Североатлантического альянса. В июне 2018 года Павела на этом посту сменил маршал ВВС Великобритании Стюарт Пич.

Источник: e15.cz

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