Осень в Чехии: 5 секретов уюта по-чешски, даже если за окном холод

Осень — идеальное время года, чтобы замедлиться вместе с природой, погрузиться в свои мысли и позволить себе восстановить силы, растраченные насыщенным летом.

В последние годы стала популярна датская философия счастья хюгге, но и у чехов есть свои маленькие секреты, как осенью сохранить уют и тепло.

Совместно с командой KoronaPay мы подобрали для вас 5 секретов чешского счастья, которые подойдут практически каждому, вне зависимости от возможностей и финансового положения.

Секрет №1. Настроение всегда поднимет теплый напиток

Горячие напитки и еда способны согреть не только физически, но и эмоционально. Мы ассоциируем приятные тактильные ощущения с людьми и событиями. Люди, которые при разговоре с нами держат в руках кружку с горячим напитком, склонны более позитивно реагировать на наши слова и относиться к нам с большей теплотой. Именно поэтому участникам важных переговоров предлагают чашечку горячего чая или кофе, а иногда и чего-то покрепче.

Выходит, мы можем управлять своим настроением с помощью напитка? Да, все так просто!

В чешской культуре с ощущением грядущих праздников, тепла и дружеской атмосферы связан сваржак (svařák) — глинтвейн. Однако не обязательно ждать открытия ярмарок, чтобы насладиться его волшебным воздействием на настроение. Предлагаем вам рецепт настоящего чешского сваржака, который вы сможете приготовить уже этим вечером.

Рецепт чешского сваржака как на ярмарке Взять кастрюлю и налить туда 750 мл красного вина, долить около 300 мл воды. Нагреть все это, но не доводить до кипения. Добавить нарезанные любимые фрукты, корицу, гвоздику, ваниль и сахар по вкусу. Если слишком мелко порезать фрукты и забросить гвоздику без пакетика, то позже сваржак лучше процедить. Для удобства в супермаркетах продаются специальные наборы, в которых собраны все необходимые ингредиенты. И ничего процеживать не придется. Если под рукой нет ни яблок, ни апельсинов, в сваржак можно добавить сок. Как определить готовность? По вкусу, ведь у каждого своя уникальная формула идеального напитка. Кто-то любит послаще, кто-то покислее, а кто-то обожает гвоздику. Экспериментируйте, но помните, что нельзя допускать кипения напитка!

Готово! Получившийся напиток можно перелить в термос, чтобы потом неспешно попивать на природе или дома, свернувшись под теплым пледом.

Секрет №2. Приятная тяжесть одеяла или пледа

Кстати, раз уж мы завели разговор о пледах, то в Чехии они не менее популярны, чем в Дании. Чтобы лучше высыпаться и отдыхать, попробуйте утяжеленные одеяла, (в Чехии их можно купить даже в «Икее»), или пледы крупной вязки из шерсти мериноса.

Тяжелые одеяла дарят ощущение, будто вас кто-то обнимает, ведь одеяло может весить до 12 килограммов. Под ощущением приятной тяжести вы быстрее засыпаете и меньше ворочаетесь ночью. В такое одеяло можно закутаться, чтобы вернуть себе чувство спокойствия и гармонии. Почему? Снизится уровень гормона стресса (кортизола), а гормоны сна (мелатонин) и радости (серотонин) начнут активнее вырабатываться.

Заодно посмотрите фильм, почитайте книгу, вспомните о личных и домашних делах, которые откладывали во время рабочего дня. Например, можно позвонить родителям и хорошим друзьям, это тоже восстановит баланс.

Только укутались в теплый плед, удобно устроились на диване и вдруг вспомнили, что нужно пойти в банк, чтобы перевести деньги?

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Секрет №3. Запах свежей домашней выпечки

Многие из нас помнят, как ловко мамы и бабушки управлялись с выпечкой. На кухне всегда было тепло, вкусно пахло свежей выпечкой, которую в каждой семье готовили на свой лад.

Готовка — отличный способ очистить голову от лишних мыслей, погрузиться в творческий процесс и приятные воспоминания, а также лайфхак, как согреться не только душевно, но и физически, ведь после увлеченной работы на кухне еще долго царит приятное тепло. А если хочется добавить чего-то чисто чешского, попробуйте приготовить дома традиционный чешский кекс Бабовка (Bábovka). Да, кажется, что непросто повторить подлинный чешский рецепт, но нет ничего невозможного.

Специально для вас мы выбрали самый, на наш взгляд, удачный рецепт домашней Бабовки на просторах YouTube, но можете попробовать поискать и другие подобные рецепты:

Ингредиенты для приготовления: 6 яиц,

300 г сахара,

250 грамм сливочного масла (или маргарина),

200 мл молока,

350 г просеянной муки,

ванильный сахар,

какао по желанию,

растительное масло для смазывания формы.

Секрет №4. Сосредоточение тепла

Для чехов на первом месте стоит комфорт. Поэтому теплые носки, натуральные ткани и многослойные домашние комплекты — неотъемлемые атрибуты чешской осени. Укутаться потеплее в уютную пижаму с халатом здесь предпочитают больше, чем включать батареи на максимум.

Что еще можно сделать, если в доме похолодало? Попробуйте организовать себе «точечные» источники тепла, которые сберегут финансы и обеспечат вам уют, например, классическую грелку с горячей водой.

Кстати, существуют электронные грелки на любой вкус. Например, электрический плед, отдельная грелка для ног, напоминающая гигантский сапог, или даже наматрасник с подогревом. Здесь важно выбрать качественные вещи, ведь от этого зависят не только ваш комфорт, но и безопасность.

Другие полезные советы для сохранения тепла и экономии энергии:

Переведите окна в зимний режим, где это возможно. В фурнитуре окна с внутренней стороны есть специальный механизм, который отвечает за то, чтобы резина более плотно прилегала, не допуская сквозняков. Если отметка направлена наружу, у вас стоит летний режим, если внутрь — зимний.

Источник изображения: mirokon34.ru

Отключайте батареи, когда уходите из дома. Это же касается комнат, где вы проводите меньше времени. Если используете сторонний обогреватель, можете поставить на розетку специальный таймер, который выключит прибор через установленное время.

Уберите текстиль с батареи. Даже шторы могут препятствовать распространению тепла, не говоря уже о вещах, которые вы там сушите.

Секрет №5. Теплый боковой свет, полезный для нервной системы

Чехи трепетно относятся к семейному времяпрепровождению и знают, как важно вовремя переключится с рабочих задач на домашний досуг, обеспечив подходящую обстановку.

Чтобы не чувствовать себя дома как в офисе, попробуйте отказаться по вечерам от холодного верхнего света. В идеале купить энергосберегающие лампочки теплого оттенка и расположить их ниже уровня глаз, под абажуром, который будет мягко рассеивать свет.

Также «энергосберегающая» и одновременно приятная привычка — принимать ванну при свечах.

Безопасное расслабление Помните о технике безопасности и убедитесь, что вам достаточно света, чтобы ориентироваться в ванной комнате, а свеча расположена достаточно далеко от других предметов. Не забывайте проветривать помещение, где горят одна или несколько свечей. Более безопасный, но менее уютный аналог, — гирлянды на батарейках с мягким статичным светом.

Прием для продвинутых — купить специальные свечи, которые имитируют потрескивание камина. Самый правдоподобный звук издают свечи покрупнее, да и гореть они будут дольше.

Совместить приятное с полезным можно, используя аромалампы. Выберите 3-5 запахов, которые улучшают вам настроение. Например, мандарин, лаванда или иланг-иланг. Запахи можно комбинировать и искать идеально подходящие под настроение пропорции.

Пусть этой осенью вам и вашим близким будет тепло и комфортно!

А какие способы настроиться на волну домашнего уюта используете вы? Давайте обсудим в комментариях.