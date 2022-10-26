Чешское пиво — феномен и символ народной гордости

Чешское пиво считается одним из национальных сокровищ. В чем же его феномен? Почему во всем мире чешское пиво знают и любят? И как произошло, что для самих чехов ходить на пиво стало если не ежедневной, то еженедельной традицией? Обо всем этом читайте в нашем материале.

Долгое время чешская нация занимает первое место в мире по потреблению и производству пива. Несомненно, пиво в Чехии является самым популярным национальным напитком. Пиво здесь всегда рассматривали не только как освежающий напиток, но еще и питательный, вкусный и дешевый «жидкий хлеб». Еще пару лет назад бокал пива в чешской hospodě (паб — прим. ред.) стоил едва ли не дешевле обычной воды, но с наступившем кризисом чешское пиво значительно подорожало. Цена за пол-литровый бокал пива в заведении теперь составляет от 40 до 70 крон. В магазинах цена за бутылку пива начинается от 10 крон.

В пивоваренной промышленности занято более 55 000 человек. Потребление пива на душу населения в связи с пандемией и происходящим экономическим кризисом снизилось примерно на семь литров (14 больших бутылок пива) до 135 литров, и это самый низкий показатель с 1960-х годов.

Немного исторических данных

Варить пиво в Чехии начали очень давно. Самая старая задокументированная чешская традиция варки пива принадлежит Бржевновскому монастырю, который был основан в 993 году. А самым ранним письменным свидетельством производства пива является устав короля Вратислава II от 1088 года об основании Вышеградской церкви, в котором он выделяет десятину хмеля для каноников. Однако варка пива в раннем Средневековье была прерогативой не только монастырей, но и городов. Каждый горожанин имел право варить пиво. Постепенно производство стало концентрироваться в муниципальные пивоварни, и появились независимые ремесленники — солодовники, а затем и пивовары.

В конце XVIII века сырьем для производства пива служили в основном ячмень и чешский хмель. Значимым достижением стало открытие в 1842 году новой пивоварни Pilsner в городе Пльзень, где баварский пивовар Гролл создал прототип сегодняшнего светлого пива Pilsner Urquell, которое стало доминирующим сортом не только в Чехии, но и — позже — во всем мире.

Чешское пиво: какое оно?

Согласно чешским правилам, пиво — это пенный напиток, приготовленный путем брожения сусла из солода, воды, необработанного и обработанного хмеля или продуктов хмеля, который, помимо спирта (этанола) и углекислого газа, образующихся в процессе брожения, содержит также определенное количество несброженного экстракта.

Настоящее чешское пиво отличается от других европейских и мировых напитков, что было признано Европейским союзом 14 лет назад, когда Чешской Республике удалось договориться в Брюсселе о защищенном географическом указании. Чешское пиво может быть произведено только в Чехии с использованием местной воды, чешского солода и хмеля. Пивовары обязаны следовать традиционным методам и технологиям. Если они это сделают и получат подтверждение от Государственного управления сельскохозяйственной и пищевой инспекции, они смогут помещать европейский защищенный знак на этикетку своего напитка.

Для чешского пива характерен аромат светлого солода и хмеля. Нарезка чешского пива средняя, как и полнота вкуса, что в основном объясняется разницей между видимой и достижимой степенью ферментации. Интенсивность горечи — от средней до высокой, характер резкости — от мягкого до слегка резкого. Цвет пива золотисто-желтый, средней или высокой интенсивности. Пиво отличается искристостью. Никакие посторонние вкусы и ароматы не допускаются.

У каждого производителя пива есть список поставщиков всего сырья. Кроме того, отслеживание происхождения хмеля, выращенного в Чешской Республике, обязательно в соответствии с законом. Каждая упаковка содержит обязательные данные о производителе и самом продукте. Сам процесс производства тщательно контролируется, данные о партиях записываются, чтобы впоследствии можно было отследить происхождение всего сырья для каждой партии чешского пива. Соответствие спецификации проверяется местным отделением Государственного управления сельскохозяйственной и продовольственной инспекции (SZPI), так как именно в технологии производства заключается успех чешского пива.

Чешское пиво и ЮНЕСКО

Чешская пивная культура является одним из национальных сокровищ, однако она до сих пор не включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чешская ассоциация пивоваренных и солодовенных заводов решила изменить эту ситуацию и сделала первые шаги на долгом пути. Результатом должно стать включение чешской пивной культуры в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Однако это произойдет не сразу. Регистрация может состояться на национальном уровне на рубеже следующего года, а на глобальном — в 2026 году.

Франтишек Шамал, председатель Ассоциации чешских пивоваренных и солодовенных заводов Чешской Республики: «Пиво больше не является просто напитком. Чешские hospody всегда были центрами культурной и общественной жизни. Здесь была написана история. Здесь отмечали юбилеи, завязывали отношения, смотрели футбол и хоккей. „Господы“ представляют наше прошлое, настоящее и будущее. Это подтвердил опрос, проведенный компанией Nielsen Admosphere в декабре прошлого года, когда 97% всех опрошенных отнесли чешскую пивную культуру к части нашей истории и традиций».

На нашем портале вышло множество различных материалов о чешском пиве. Отдельно стоит выделить краткий курс пивоведения от Ондры Соукупа:

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