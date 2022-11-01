Топ-10 самых модных кофеен в Брно

Брно — второй по численности населения город в Чехии. И жизнь в нем кипит, как и в Праге. Там открывается все больше новых заведений, заслуживающих внимания. Сегодня мы расскажем о лучших кофейнях Брно. Сохраняйте список себе и делитесь с друзьями.

Rebelbian Vlněna

Стильное кафе расположено в самом сердце бывшего текстильного центра Брно, теперь это территория современного бизнес-парка. В кофейне представлен огромный выбор кофе из собственной обжарочной мастерской, алкогольных и безалкогольных напитков, также есть сэндвичи и десерты.

Адрес: Přízova 5, Brno

Часы работы:

пн-пт 08:00–20:00

сб-вс 10:00–18:00

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Café Momenta

Само название говорит о том, что здесь вы проживете приятный момент дня. И хотя кафе расположено в самом центре города с видом на знаменитый Зеленый рынок, здесь невероятно тихо и спокойно. Можно порадовать себя не только прекрасным кофе, но и завтраком, десертом или перекусом. В меню также есть вино и домашние лимонады, изготовленные из местных продуктов, которые закупаются прямо на Зеленом рынке.

Адрес: Zelný trh 314/2, Brno

Часы работы:

пн-вс 08:00–22:00

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Buchta B

В этом кафе царит приятная домашняя атмосфера. А кроме того, в нем отличный кофе и вкусная еда. Здесь предлагают завтраки без глютена, множество веганских и классических чешских сладостей и кофе только от лучших европейских и чешских обжарщиков. Открыли кафе Том и Качка, которые вернулись на родину из Шотландии. Именно поэтому в Buchta B подаются бранчи, столь популярные в Британии.

Адрес: Štefánikova 16, Brno

Часы работы:

пн-пт 06:00–18:00

сб-вс 08:00–18:00

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Kafe Friedrich

В мини-кафе размером с гостиную готовят еду и сладости из ингредиентов, которые не путешествуют через полпланеты. Издалека приезжает только отборный кофе. Кафе Friedrich — веганское, так что классическое молоко или сливки к кофе вы тут не найдете. Зато есть масса интересных альтернатив. Кстати, поговаривают, что здесь продают самый вкусный банановый хлеб в Брно.

Адрес: Smetanova 45, Brno

Часы работы:

пн-пт 08:00–20:00

сб 09:00–18:00

вс 10:00–18:00

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Café Flexaret

Фотогеничное и невероятно атмосферное кафе с галерей находится недалеко от собора Святых Петра и Павла в Брно. Открыл его известный в Чехии фотограф Войтех В. Слама со своей женой Терезой. Кафе радует жителей и гостей города уже 10 лет. Здесь не только подают вкусный кофе и закуски, но и проводят фотовыставки и встречи фотографов.

Адрес: Kopečná 2/21, Brno

Часы работы:

пн-вт 13:00–00:00

ср-сб 13:00–23:30

вс 13:00–00:00

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Punkt.

Кафе Punkt. — это кусочек настоящего Берлина в Брно. Здесь вы найдете ассортимент кофе от чешских и зарубежных обжарщиков и необычные домашние десерты, которые порадуют веганов и тех, кто не употребляет глютен. А уютный интерьер дополнит приятное впечатление от посещения этого модного кафе.

Адрес: Bayerova 7, Brno

Часы работы:

пн-пт 8:00–20:00

сб-вс 10:00–20:00

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SKØG

А теперь немного севера. В этом заведении невероятно красивый интерьер в современном скандинавском стиле. Вы и не заметите, как пролетит целый день. В меню представлен отборный кофе собственной обжарки и коктейли, созданные барменами SKØG. Что касается кухни, вам предложат обширный выбор блюд, в том числе для вегетарианцев или веганов.

Адрес: Dominikánské náměstí 187/5, Brno

Часы работы:

пн-чт 08:00–01:00

пт 08:00–02:00

сб 09:00–02:00

вс 09:00–23:00

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The Roses Coffee & Store

Эспрессо-бар и кофейня с самым широким ассортиментом зернового кофе в Брно и окрестностях. Здесь вы также можете попробовать смешанные алкогольные напитки на основе кофе или выбрать эксклюзивный кофе — как фильтр, так и эспрессо. Ассортимент кофейни регулярно пополняется новыми лучшими сортами кофе со всех уголков планеты.

Адрес: Benešova 18, Brno

Открыто:

пн-пт 07:00–19:00

сб 08:00–18:00

вс 08:00–18:00

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Mitte Panská

Это одно из первых кафе в Брно, которое начало работать с отборным кофе. Сегодня в Mitte Panská уже предлагают кофе собственной обжарки, к нему — эксклюзивные торты и десерты. Неизменным остается красивый сад со столиками во внутреннем дворе. Благодаря широкому ассортименту предлагаемых сортов кофе каждый посетитель найдет себе что-то по вкусу.

Адрес: Panská 7, Brno

Часы работы:

пн-пт 08:00–20:00

сб-вс 09:00–19:00

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MONOGRAM Espresso Bar

MONOGRAM — это современный эспрессо-барс отборным кофе как от чешских, так и от зарубежных обжарщиков. Помимо классического эспрессо и капучино, здесь предлагают вкуснейший фильтрованный кофе. Заведение открыл Адам Нойбауэр — один из лучших бариста во всей республике. MONOGRAM — это еще и учебный центр, где проводятся курсы для бариста и любителей кофе.

Адрес: Kapucínské náměstí 12

Часы работы:

пн-пт 08:00–18:00

сб 10:00–17:00

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Приятного кофепития :)

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