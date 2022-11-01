Легалайз по-чешски: марихуану курит каждый 10-й чех

Известный факт: в Чехии курят, продают и растят марихуану. Это полнейший легалайз, скажете вы. Но в этом вопросе не все так однозначно. Мы решили углубиться в тему и рассказать, как на самом деле обстоят дела с легалайзом в Чехии.

Согласитесь, что молодая компания с косяком перед баром или клубом в Чехии — это своего рода классика. Прогуливаясь вечером по центру города и ощущая запах марихуаны, легко представить, что вы перенеслись в толерантный к травке Амстердам. Все выглядит так, будто в Чехии разрешено употребление марихуаны. Однако марихуана в Чехии является нелегальным наркотиком. Кроме ее лечебной версии, которую легализовали в 2013 году. Ну, или CBD-продуктов, которые продаются на каждом шагу.

Лечебная марихуана: могут ли вам ее прописать?

Лечебная марихуана — это марихуана с минимальным количеством психоактивного вещества ТГК (тетрагидроканнабинола), так как именно его содержание в каннабисе вызывает изменение сознания или поведения. В Чехии с 2021 года разрешенное количество ТГК в продукте может достигать 1%, до этого времени действовало ограничение в 0,3%. К слову, в «нормальной» травке содержание ТГК от 9% и выше. В некоторых концентрированных продуктах (к примеру, гашише) концентрация тетрагидроканнабинола может достигать 50%.

Лечебная марихуана продается в обычной аптеке. Но только по назначению врача. Кстати, в Чехии только 200 врачей имеют право выписывать рецепт на марихуану. В настоящее время цена медицинского каннабиса составляет 172 чешские кроны за грамм без НДС, 90% цены покрывается страховой компанией пациента. Вся лечебная марихуана завозится в Чехию из других стран, но уже в скором времени рынок будет открыт и для чешских производителей. Тогда цена на медицинский каннабис может снизиться.

Лечебный каннабис может быть назначен при следующих диагнозах:

хроническая боль

онкологические заболевания

нарушения двигательного аппарата

проблемы неврологического происхождения

тошнота и рвота

отсутствие аппетита

синдром Туретта

дерматозы и другие кожные заболевания

По данным Государственного агентства по медицинскому каннабису, в прошлом году каннабис был прописан 4 600 пациентам, и это число увеличилось примерно на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Право назначать медицинский каннабис регулируется законом. К пациентам применяется индивидуальный подход по причине того, что каннабис, как и другие лекарства, может влиять на каждого человека по-разному. Особую осторожность в назначении марихуаны врачи уделяют тем пациентам, которые принимают и другие лекарства, прежде всего те, которые оказывают нагрузку на печень. Если все условия для назначения медицинского каннабиса соблюдены, пациент имеет право на получение максимум 180 граммов в месяц. Пациентам, принимающим каннабис, запрещено водить машину, поскольку их безопасность и безопасность окружающих может быть поставлена под угрозу.

CBD-продукты: что это такое и почему их везде продают?

Вы наверняка видели табачные магазины, где продаются различные CBD-продукты в виде масел, капель и даже в виде сушеных листьев и соцветий, похожих на обычную марихуану. Все это производные каннабиса, но опять-таки с микроскопической долей или даже полным отсутствием психоактивных веществ. Соответственно, одурманивающего эффекта после их употребления ждать не стоит. Продажа CBD-продукции на территории Чехии абсолютно легальна. Причем, помимо табачных и сувенирных магазинов, ее можно найти практически везде, в том числе в супермаркетах и аптеках. CBD — это аббревиатура от слова «каннабидиол» (в английском варианте — cannabidiol). Это одно из многих активных веществ, содержащихся в растении каннабис.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «CBD не оказывает на человека никаких эффектов, которые могли бы свидетельствовать о возможности его употребления в качестве наркотика или формирования зависимости. На сегодняшний день нет никаких доказательств, что употребление CBD-продуктов может вызвать проблемы со здоровьем».

«Реальная» трава и закон

Конечно, в Чехии все не ограничивается CBD-продуктами и лечебным каннабисом. Здесь курят обычную марихуану с высоким содержанием ТГК. И делает это каждый 10-й житель республики. Причем это официальные данные Национального центра мониторинга наркотиков и зависимостей за 2022 год. По неофициальным данным, любителей марихуаны еще больше.

Так почему же никто не боится? Почему в барах на Жижкове даже иностранцам продают пакетики с «волшебной» травой, а некоторые знакомые знакомых выращивают марихуану у себя дома? Все дело в законодательстве Чешской Республики, которое весьма лояльно относится к марихуане. Но не всегда. Расскажем, что к чему, кратко и по пунктам:

запрещено выращивать каннабис с содержанием ТГК более 1%;

если вы выращиваете от 1 до 5 кустов марихуаны, вы совершаете преступление, но не уголовное, а административное. Вам может грозить штраф за мелкое правонарушение в размере до 15 000 крон;

если вы выращиваете более 5 кустов марихуаны, то автоматически совершаете уголовное преступление. Вам может грозить тюремный срок до 6 месяцев, штраф или конфискация имущества;

если у вас найдут менее 10 граммов травы, это будет также считаться административным правонарушением со штрафом до 15 000 крон. Но если у вас найдут более 10 граммов марихуаны, вам будет грозить тюремное заключение до 1 года с конфискацией имущества;

запрещено продавать, экспортировать или импортировать каннабис, вы можете лишиться свободы на срок от 1 до 5 лет или получить штраф;

публичное употребление марихуаны (курение косяка в общественном месте) дает правоохранительным органам право вас обыскать. То, что на практике это происходит редко, не является основанием полагать, что вы можете так делать;

курение косяка в компании считается распространением наркотических средств;

лечебную марихуану можно выращивать только при наличии лицензии от Министерства здравоохранения Чехии.

Согласно действующему законодательству, разрешено выращивать каннабис с содержанием ТГК менее 1% на площади, не превышающей 100 кв. м.

Важно помнить, что законы и правила, касающиеся выращивания каннабиса, постоянно меняются. Всю актуальную информацию вы можете найти в законе 200/1990 Sb.

Когда наступит легалайз?

В Чехии начиная с 1999 года в крупных городах ежегодно проходят марши за легализацию травки. В чешской столице в них участвуют тысячи активистов. Мероприятие называется Million Marihuana March, в этом году оно прошло в сентябре. Участники марша хотят, чтобы марихуана стала легальна для личного потребления. Они ссылаются на то, что марихуана ничем не вреднее пива.

Парадоксально, но среди курящих травку чехов есть и противники легализации. Опасаются они прежде всего того, что, когда марихуана станет легальной, выращивать травку дома могут запретить, передав право на это государственным или частным компаниям. Это ударит по карману курящих.

Не только обычные граждане рассуждают о пользе и вреде легализации, чешские политики тоже вовлечены в этот вопрос. Партия Пиратов уже давно активно продвигает идею легализации марихуаны в Чехии. В сентябре представители партии заявили, что после легализации каннабиса государство сможет ежегодно получать от 650 млн до 1,8 млрд крон в виде налогов.

Пираты предлагают различные варианты регулирования рынка марихуаны, включая регистрацию пользователей. Политики уверены, что создание легального рынка постепенно приведет к дестигматизации употребления каннабиса. По словам евродепутата Микуласа Пекса, Германия, Мальта и Люксембург готовятся к возможной легализации марихуаны, как и Чешская Республика.

«Легализация будет!» — недавно объявили представители Пиратской партии в социальных сетях.

Национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил (ODS) разрабатывает формулировку конкретных пунктов закона, который сможет позволить продавать, использовать и в небольших количествах выращивать марихуану. Закон может вступить в силу уже в 2024 году.

Данным материалом мы не пропагандируем и не популяризируем употребление наркотических веществ. Эта статья создана из-за большого интереса к теме и является лишь информационным и познавательным материалом. Берегите свое здоровье!