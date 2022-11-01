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Отличная медицина, низкая преступность и нехватка жилья. В чем плюсы и минусы проживания в Чехии?

Отличная медицина, низкая преступность и нехватка жилья. В чем плюсы и минусы проживания в Чехии?

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anastasiia-kn
15 декабря
14:01
407
Согласно Индексу благосостояния, по качеству жизни Чехия занимает 13-е место среди стран Европейского союза. Из посткоммунистических государств Чехия обладает чуть не лучшими показателями, но радоваться рано: например, Скандинавия ушла далеко вперед. В чем же жизнь в Чехии хороша, а в чем — не очень?

Отличная медицина, низкая преступность и нехватка жилья. В чем плюсы и минусы проживания в Чехии?

Согласно индексу благосостояния, который оценивает качество жизни, Чехия занимает 13-е место в ЕС. В основном чехов продвинула вверх по списку отличная статистика в областях здравоохранения и безопасности. Однако качество окружающей среды и плохая доступность жилья, к сожалению, тянут Чехию вниз.

Рейтинг «Индекс благосостояния» был подготовлен Česká spořitelna и порталом «Европа в данных». В течение года, помимо макроэкономических данных, они исследовали ряд других аспектов повседневной жизни чехов и сравнили их с тем, как живут другие граждане Евросоюза. 

Лидируют северные страны: Швеция на первом месте, недалеко ушли Дания и Финляндия. Греция находится в самом низу списка.

Первый из 10 критериев, с помощью которых Индекс благосостояния оценивал качество жизни в Чешской Республике, касался общего состояния чешской экономики. Из-за высокой сложности экономики Чехия оказалась здесь на 9-м месте. Этот показатель оценивает сложность производственной структуры страны путем объединения информации о разнообразии экспорта страны и повсеместности ее продуктов (количество стран, их импортирующих). 

С точки зрения экономической сложности Чехия находится на втором месте в ЕС, и это очень хороший показатель даже в мировом масштабе, где Чехия занимает восьмое место. Отношение государственного долга к ВВП тоже показало неплохие результаты.

Однако область, в которой Чехия отстает, — уровень добавленной стоимости экспорта, поэтому Чехию часто называют «сборочным заводом Европы». Об этом также свидетельствует доля валового внутреннего продукта и валового национального дохода. 

Чехия часто сравнивает себя со Словакией, которая занимает третье место с конца в ЕС. Однако чрезмерный оптимизм здесь неуместен.

Например, главный экономист Česká spořitelna Давид Навратил не в восторге от того, что Чешская Республика оказалась в середине рейтинга. В наступающем году все может измениться. «В следующем году мы можем потерять места в рейтинге», — утверждает он. «На экономику негативно повлияет инфляция выше среднего, отсутствие фискальных реформ и, следовательно, сверхнормативные темпы государственного заимствования. Вероятно, у нас ухудшится оценка финансового состояния населения, потому что больше домохозяйств столкнется с финансовыми проблемами в результате инфляции и роста безработицы».

По словам Навратила, Чехии могут помочь подняться выше в первую очередь инвестиции в модернизацию экономики и энергоэффективность.

Ректор Карлова университета Милена Краличкова также подчеркнула необходимость инвестировать в образование в связи с индексом благосостояния: «К сожалению, вся система образования, включая сектор высшего образования, по-прежнему недофинансируется и нуждается в поддержке в виде долгосрочного, увеличивающегося финансирования. Дети и молодежь — будущее нашей страны и условие ее прогресса. Поэтому инвестирование в их навыки, знания и развитие должно быть приоритетом».

 

Пустыня посреди Европы

С походом к окружающей среде и ее нынешним состоянием у Чехии есть проблемы. По двум показателям в этой области страна занимает последнее место в Европейском союзе. Доля земель, затронутых засухой, в Чешской Республике самая высокая во всем ЕС. В Чехии также высока доля выбросов парниковых газов на человека. Чешские леса, массово пораженные короедом, больше не в состоянии качественно очищать воздух. Эти факты в первую очередь отбросили Чехию на 23-е место в экологическом сравнении. Тем более удивительно, что страна инвестирует в охрану окружающей среды едва ли не больше всего по отношению к ВВП среди стран ЕС.

 

Невозможно купить себе жилье

Чехия оказалась в конце списка с точки зрения ситуации с жильем. С одной стороны, жилье среднестатистического чеха относительно высокого качества, однако при покупке нового дома или квартиры возникает принципиальная проблема.

Это объясняется длительностью строительства, ценой новостроек, небольшим количеством домов и квартир на тысячу жителей и высокой стоимостью жилья. Все эти обстоятельства приводят к тому, что на покупку новой квартиры в этой стране уходит 15,5 годовой зарплаты. Это худший результат во всем ЕС.

 

Много врачей — мало преступников

Среди 10 основных категорий, оцениваемых Индексом благосостояния, были и сферы жизни, в которых Чехия преуспела выше среднего. В основном это доступность здравоохранения и низкий уровень преступности, что делает Чехию хорошим местом для жизни. Например, только 0,3% населения не могут позволить себе медицинское обслуживание из-за своего финансового положения, граждане живут лучше только в четырех странах ЕС.

Впрочем, физическое здоровье чехов не соответствует отличной доступности медицинского обслуживания. В этом плане, к сожалению, чехи снова в конце рейтинга.

Главной причиной, из-за которой чехи занимают 18-е место из 27 стран, является ожирение. «А если принять во внимание избыточный вес, который сочетает в себе стадии ожирения и близкого к этому состояния, мы опустимся на предпоследнее место в Европейском союзе», — отмечает Томаш Одстрчил, аналитик «Европы в данных».

 

Источник: seznamzpravy.cz

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