Чешские горы 2022–2023: нововведения, цены на ски-пассы и прогноз погоды на целый сезон

Какая лыжная трасса самая длинная в Чехии? Что нового вы найдете на чешских курортах? Сколько в этом году стоят ски-пассы? И какой будет эта зима — холодной или теплой? Мы собрали для вас самую интересную и актуальную информацию об этом зимнем сезоне в чешских горах.

Погода

Начнем с самого важного — погоды. Любители зимних видов спорта, естественно, с нетерпением ждут снега и рассчитывают на холодную зиму. Из последних 10 зим в Чешской Республике только одна была «морозной» — 2012–2013 года. С тех пор все последующие зимы имели положительное отклонение температуры от среднего значения. Статистика говорит, что зима 2022–2023 года, скорее всего, также будет выше среднего по температуре. Отметим, что под понятием «зима» мы имеем в виду период с декабря по март, что соответствует обычному лыжному сезону.

Несмотря на весьма теплые зимы, в Чехии в этот период все равно выпадает снег и бывают длительные периоды с низкими температурами. Поэтому температура зимой выше среднего не всегда означает «плохой» лыжный сезон. Примером может служить прошедший сезон с температурным отклонением +1,95°C, который тем не менее был относительно благоприятным для катания на лыжах и сноубордах в чешских горах.

Стоимость ски-пассов зимой 2022–2023

Лучший способ сэкономить — купить ски-пасс заранее. Сделать это можно онлайн на сайте курорта или по приезде в кассе. На выбор — однодневные ски-пассы и ски-пассы на целый сезон, что намного выгоднее. Дешевле всего можно купить ски-пасс перед началом сезона или, наоборот, под его конец. Для получения подробной информации звоните на курорт, куда вы собираетесь поехать. Мы подготовили таблицу с актуальными ценами на самых популярных горнолыжных курортах Чехии (для просмотра таблицы на смартфоне переверните устройство горизонтально).

Курорт Цена сезонного ски-пасса для взрослого в кронах Цена сезонного ски-пасса для ребенка в кронах Цена однодневного ски-пасса для взрослого в кронах Цена однодневного ски-пасса для ребенка в кронах Липно (Lipno) 10 060 7 200 890 600 Шпичак (Špičák) 8 575 1 080 680 480 Задов (Zadov) 4 800 - 520 130 Клиновец (Klínovec) 15 120 9 070 1 090 650 Плешивец (Plešivec) 7 990 5 900 680 460 Северак (Severák) 5 600 3 900 400 280 Высоке-над-Йизероу (Vysoké nad Jizerou) 4 100 2 500 440 300 Йештед (Ještěd) 12 990 9 290 890 630 Бедржихов (Bedřichov) 5 600 3 900 400 280 Танвальдский Шпичак (Tanvaldský Špičák) 8 400 5 300 670 470 Рокитнице-над-Йизероу — Горни-Домки (Rokytnice nad Jizerou – Horní Domky) 11 000 8 300 790 590 Черна-Гора— Пец (Černá hora – Pec) 13 990 10 490 1 290 900 Герликовице — Бубаков (Herlíkovice – Bubákov) 9 000 5 000 690 440 Шпиндлерув-Млын (Špindlerův Mlýn) 12 990 9 290 1 490 1 050 Мала-Упа (Malá Úpa) 9 000 6 300 760 530 Бенецко (Benecko) 5 900 4 400 570 440 Дештне (Deštné v Orl. horách) 6 000 4 200 560 410 Краличак (Králičák) 6 300 - 700 50 Долни-Морава (Dolní Morava) 8 700 5 300 780 530 Кохутка (Kohútka) 14 990 10 990 540 400 Била (Bílá) 3 900 2 900 540 400 Монинец (Monínec) 14 990 10 990 670 490

Кстати, существует единый для всей Чешской Республики ски-пасс — CzechSkipass. Это уникальный сезонный ски-пасс, открывающий турникеты 147 подъемников на 18 ведущих чешских горнолыжных курортах. С ним вы можете наслаждаться 185 километрами трасс в течение всего сезона без каких-либо ограничений. Этот сезон — 9-й для CzechSkipass. Его стоимость для взрослого в этом году составляет 16 990 крон, для пенсионеров старше 63 лет и подростков — 13 990 чешских крон, а для детей от 6 до 11 лет — 12 990 крон. Ски-пасс продается с ноября и может быть приобретен на любом из участвующих в программе горнолыжных курортов. При покупке необходимо предоставить фотографию, которая вклеивается в ски-пасс. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.

Нововведения зимнего сезона 2022–2023

Горнолыжные курорты уже открыты по всей Чехии и работают в полную мощь. Но на некоторых из них кое-что поменялось в сравнении с прошлым годом. И речь здесь не о ценах, хотя они, по понятным причинам, повысились. Речь о нововведениях, которые нацелены на экологию, эффективность обслуживания трасс и удобство любителей зимних видов спорта.

Самая длинная лыжная трасса в р еспублике

Новая трасса в южном ареале курорта Клиновец, открытая в этом году, — самая длинная лыжная трасса во всей Чехии. Ее протяженность составляет 3 400 метров. Возникла она благодаря изменению и расширению уже существовавших объездных путей Яхимовской трассы (Jáchymovská). Подняться на гору можно с помощью современного 4-местного подъемника. Кстати, трасса подходит и для неопытных лыжников или сноубордистов. В ареале вы найдете все необходимое: прокат, инструкторов, бары и закусочные. Большой плюс — бесплатная парковка.

Выгодный ски-пасс на горнолыжном курорте Валашско (Valašsko)

Начиная с этого сезона можно исследовать регион Бескиды — Валашско (Beskydy — Valašsko) со специальным ски-пассом. Его обладатели автоматически получают сразу 100 выгодных услуг со скидками. Действует ски-пасс 8 дней. Он распространяется на целый ряд горнолыжных курортов: Ski Bílá, Ski Mezivodí, Ski centrum Kohútka, Ski areály Soláň, Ski areál Razula (Horal, Galik, Razula), Ski areál Synot — Kyčerka и Skiareál Karolinka.

Ски-пасс, действующий и в других странах

Один из крупнейших чешских горнолыжных курортов Шпиндлерув-Млын и в этом сезоне предлагает к покупке ски-пасс, действующий на различных курортах Центральной Европы. Туда входят несколько курортов Австрии, Словакии и Польши. В этом году к системе Gopass присоединился курорт Монинец, который находится всего в часе езды от Праги. Gopass полностью заменит существующие онлайн-ски-пассы в Монинце. Цена ски-пасса на сегодня составляет 15 990 крон. До начала горнолыжного сезона цена была на 2 000 крон меньше. К слову, Gopass дает скидки не только в ареалах зимних курортов, но и в аквапарках, отелях, ресторанах, магазинах и пунктах проката.

Экология и эффективность

В этом году чешские горнолыжные курорты инвестировали средства в более экологичные и эффективные технологии. Например, многие курорты приобрели уже проверенные SNOWsat для более эффективного ухода за снегом на склонах и экономичные снегоходы.

В Задове и на Долни-Мораве были построены накопительные резервуары для хранения воды. Также на нескольких курортах (Клиновец, Монинец, Липно, Йештед, Била, Бескиды и Танвальдский Шпичак) была модернизирована и стала более эффективной система искусственного оснежения.

Также продолжается увеличиваться число касс самообслуживания, которые предназначены для покупки ски-пассов или их активации (при покупке онлайн). В этом году они появились в нескольких ареалах: Била, Шпиндлерув-Млын, Долни-Морава, Черна-Гора, Йештед. На курорте Краличак установлен новый подъемник, а на Танвальдском Шпичаке можно подняться на реконструированную смотровую площадку.

В этом году многие чешские горнолыжные курорты также инвестировали в улучшение своей инфраструктуры.

За актуальной ситуацией в чешских горах можно следить на сайте ceskehory.cz. Там вы найдете информацию о текущей погоде, количестве выпавшего снега, об открытых и закрытых трассах, а также можете посмотреть на трассы с помощью веб-камер в режиме онлайн.

Желаем вам хорошего зимнего сезона и приятных впечатлений на чешских горнолыжных курортах!

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