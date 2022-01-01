Как стать ценителем чешского кино? Более 20 фильмов, которые стоит посмотреть

Смотреть кино на иностранном языке – это двойная польза: с одной стороны, у вас появляется возможность улучшить свои лингвистические познания, с другой – расширить кругозор. Именно поэтому преподаватели иностранных языков часто советуют смотреть больше фильмов на том языке, который вы изучаете. Кроме того, это отличный способ познакомиться с культурой страны, куда, например, вы хотели бы съездить.

Чешское кино и весь мир

Если вы хотите изучить чешский язык или просто интересуетесь культурой этой страны, то упустить из виду чешские фильмы точно никак нельзя. Многие чешские режиссеры добивались успеха и признания не только у себя на родине, но и за ее пределами. Так, все хорошо знают режиссера Милоша Формана, который в 1967 году иммигрировал в США, где он начал снимать фильмы с американскими актерами.



Среди его наиболее известных киноработ такие картины, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне», «Призраки Гойи». А ведь начинал он свою кинокарьеру в Чехии, став ярким представителем чешской новой волны. В историю чешского кинематографа вошли его фильмы «Черный Петр» (Černý Petr), «Любовные похождения блондинки» (Lásky jedné plavovlásky) и «Бал пожарных» (Hoří, má panenko), которые стали культовыми.



Чехословацкая новая волна

Широкую известность чешский кинематограф приобрел благодаря чехословацкой новой волне, когда в мир кино пришли новые, открытые и даже порой откровенные режиссеры, использующие в своем творчестве приемы как реализма, так и сюрреализма и экспрессионизма. Основными чертами чешских фильмов периода новой волны стали присутствие черного юмора, кафкианские мотивы, импровизация на площадке и очень точно и с особой тщательностью прописанные диалоги героев.

Среди наиболее известных представителей этого направления можно назвать Веру Хитилову, Йиржи Менцеля, Яна Немца, Войтеха Ясного, Яна Кадара. Многие из них до сих пор продолжают успешно снимать фильмы. Например, большой популярностью пользуются современные картины Менцеля и Хитиловой.



Йиржи Менцель

Фильм Йиржи Менцеля «Поезда под пристальным наблюдением» (Ostře sledované vlaky) был удостоен премии «Оскар». Среди других важных работ режиссера картина «Жаворонки на нитке» (Skřivánci na niti), также снятая по мотивам рассказов известного чешского писателя Богумила Грабала. Среди фильмов, которые Менцель снял относительно недавно, стоит отметить оригинальную работу «Я обслуживал английского короля» (Obsluhoval jsem anglického krále) 2006 года выпуска, которая получила национальную кинонаграду «Чешский лев».







Вера Хитилова

Вера Хитилова прославилась благодаря своему цветному фильма «Маргаритки» (Sedmikrásky) 1966 г., в котором две главные героини от скуки начинают распалять собственную фантазию всем, и даже недозволенным, вплоть до уничтожающих все в округе поступков. Конечно, в свое время этот фильм вызвал жесткий отпор коммунистического режима, зато сегодня он входит в число лучших фильмов на чешском языке.

Хитилова за свою режиссерскую карьеру сняла очень много фильмов в разных жанрах. Например, картина «База отдыха "Волчья будка"» (Vlčí bouda) рассказывает о мистических событиях, произошедших со школьниками во время их отдыха за городом. Фильм «Капканы, капканы, капканчики» (Pasti, pasti, pastičky) – шокирующая история об изнасиловании женщины, которая решит впоследствии кастрировать своих обидчиков. В фильме «Наследство, или, блин, ребята, Гутентаг» (Dědictví aneb Kurvahošigutntag) Хитилова пытается проанализировать, что может случиться с человеком, если на него вдруг откуда ни возьмись упадут деньги.

Один из последних фильмов этого режиссера «Счастливые минутки без гарантии» (Hezké chvilky bez záruky) 2006 г. рассказывает историю уставшей от жизни женщины-психоаналитика, которая, пытаясь помочь людям наладить их супружеские отношения, не замечает, как разваливается ее собственная жизнь. Кстати, образ главной героини-врача в современном чешском кинематографе особенно популярен.



Ян Шванкмайер

Ян Шванкмайер – одна из ярчайших фигур экспериментального чешского и мирового кинематографа. Фильмы этого режиссера-сюрреалиста признаны во всем мире, а атрибуты и декорации, принимавшие участие в съемках его картин, выставляются теперь как отдельные музейные экспонаты. Все полнометражные фильмы Шванкмайера достойны внимания (их не так и много): «Отесок» (Otesánek), «Конспираторы наслаждений» (Spiklenci slasti), в котором герои не произносят ни одного слова, но оторваться от экрана просто невозможно, «Безумие» (Šílení), «Пережить самого себя» (Přežít svůj život), «Кое-что из Алисы» (Něco z Alenky). Конечно, не менее интересны и короткометражные работы мэтра, с которых он и начинал.

Новое поколение

Среди нового поколения чешских режиссеров выделяются такие признанные мастера, как Ян Сверак, Ян Гржебейк, Йржи Вейделек, Петр Зеленка, Давид Ондржичек и др. Сверак, между прочим, снял второй чешский «оскароносный» фильм «Коля», в котором рассказывается история русского мальчика, оказавшегося на воспитании фиктивного чешского мужа своей мамы. Очень увлекают и такие фильмы режиссера, как «Средняя школа» (Obecná škola), «Поездка» (Jízda) и «Стеклотара» (Vratné lahve).





У Яна Гржебейка можно посмотреть и получить истинное удовольствие от таких картин, как «Норки» (Pelíšky), «Роза Кавасаки» (Kawasakiho růže) и «Красотка в затруднениях» (Kráska v nesnázích). Список увлекательного и очень интересного чешского кино можно продолжать и продолжать, что можно сделать в комментариях к этой статье.





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