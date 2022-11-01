Тест: 16 признаков, что вы окончательно освоились в Чехии

Бывает, что, проведя в Чехии год, пять лет или даже день, мы, сами того не замечая, вбираем в себя массу привычек чехов. Некоторые из них чисто бытовые, а некоторые приходят вместе с общением.

Так или иначе, мы составили шуточный тест, который определит, насколько вы уже стали чехом или чешкой без оглядки на национальность и паспорт. Если утверждение верно, ставьте себе +1.

Вы полюбили и оценили пиво

Посиделки в «господах» больше не кажутся вам чем-то чуждым и вы ходите туда больше двух раз в неделю? Научились жестами показывать официанту, когда принести следующее (поднятый большой палец)? Поздравляем, вы на пути к тому, чтобы прослыть своим среди чехов.

Вам понравилось хоть одно «странное» чешское блюдо

Запах сырных «тваружек» (olomoucké tvarůžky) уже не смущает, как и название маринованных сарделек — «утопенцы» (utopenci, перевод на русский — утопленники). Время от времени вы заказываете себе «татарак» (tatarák) из сырого мяса, а «свичкова» (svíčková) — комбинация мяса с вареньем — кажется вполне вкусным блюдом.

Вы застраховали все что можно

Знали ли вы, что в Чехии есть страховка «от глупости» и она здесь достаточно популярна? Например, чех пришел в гости и уронил на диван горящий бенгальский огонь. Или разбил дорогую сердцу хозяйки тарелку с рождественским узором. У чеха на такой случай обязательно будет страховка, и никто не останется в обиде.

«Чехи страхуют абсолютно все. Чешские страховки начинаются в младенчестве. Как только ребенок родился, его застраховали — это накопительное страхование. Страхование от глупости. Страхование авто, недвижимости, всего, чем мы владеем (и не владеем тоже). Все можно застраховать. Также можно застраховать домашних питомцев. Все это, конечно, чехи страхуют», — говорит специалист по страхованию в Чехии Оксана Мансурова.

Если у вас оформлена хоть одна страховка, кроме обязательной комплексной, — поздравляем, вы на шаг ближе к тому, чтобы полностью ассимилироваться в Чехии. Если нет, но вам стало интересно, какие страховки и за сколько можно купить в Чехии (кстати, это не так дорого, как кажется), то Оксана Мансурова с радостью бесплатно вас проконсультирует.

Вы расстраиваетесь, когда в супермаркете нет скидок

Скидки для чехов — это святое, особенно когда дело доходит до закупки продуктов. Если, заходя в супермаркет, вы первым делом ищете зачеркнутые цены и желтые ценники, а уже потом обращаете внимание на все остальное, то вам уже близок чешский менталитет.

Вы ненавидите неудобную одежду и обувь

Разумеется, любая чешка может приодеться для особого случая — например, для посещения оперы. Однако сложно представить себе ситуацию, когда чешская девушка пойдет по брусчатке на каблуках. Мужчины тоже не спешат надевать натирающие лаковые туфли или затягивать галстук, если можно этого избежать. Если вы предпочитаете деловой одежде походные ботинки и рюкзак, ставьте себе +1.

Вы экономите воду и электроэнергию

Забыть выключить отопление, когда никого нет дома, или иметь протекающий кран — настоящее бедствие для чеха. В первую очередь потому, что цены на коммунальные услуги ощутимо отразятся на семейном бюджете в следующем году. Если вы прикрикиваете на своих близких, когда просто так льется вода или в помещении температура как в бане, то это тоже 1 балл в пользу ассимиляции.

Вы привычны к холоду

Поскольку чехи не привыкли «перетапливать» помещения, то и толерантность к холоду у них довольно высокая с детства. Это означает, например, что зимой вы легко можете встретить чеха в шортах и кроссовках, который выскочил на пять минут в магазин. По этой причине, выглянув в окно, чтобы проверить, во что одеты люди, вы поймете, что это бесполезно: один идет в куртке, второй в плаще, а третий вовсе в футболке. Вот так и живут чехи.

Вы вызываете непонимание близких, когда по приезде на родину пьете воду из-под крана

В чешских ресторанах вполне нормальная практика подавать воду из-под крана (voda z kohoutku). Дело в том, что вода, которая льется из-под крана по всей Чехии, питьевая: ее пьют сами чехи, дают детям и домашним животным. Бывает, что, пожив в Чехии и приехав на родину в гости, человек по привычке тянется к крану, чтобы набрать воды, и встречает непонимающий взгляд близких и друзей. Вам знакомо такое? Тогда ставьте себе 1 балл.

Вы больше не выходите из кафе/аудитории/комнаты, чтобы высморкаться

Чехи твердо убеждены, что гораздо менее уместно шмыгать носом целый час. Лучше один раз расправиться с проблемой (возможно, даже громко). Если вы считаете так же и «осуждаете шмыгающих», ставьте себе балл.

Вы здороваетесь и извиняетесь при любом случае

Проехаться на лифте с человеком, ни разу не сказав «здравствуйте» и «до свидания», было бы очень странно в Чехии. Так вы рискуете прослыть невежливым, даже если встретили человека в первый и последний раз в жизни. Кстати, еще вы наверняка перестали спрашивать в общественном транспорте «Вы выходите?» и вместо этого говорите «Разрешите пройти».

Вы сортируете мусор и не стесняетесь сдавать бутылки

Да, Чехии далеко до более продвинутых стран в плане строгой сортировки мусора, но определенные шаги в этом направлении есть. Самые сознательные чехи знают, где можно найти бак для бумаги, общего мусора, пластика, тетрапака, стекла цветного и белого, электроники и т. д.

Вы ходите не в магазин, а в «обход». Подаете не заявление, а «приглашку»

Мы не оцениваем, хорошо это или плохо, но факт остается фактом. Со временем в речь просачивается иностранный язык. Так вы, сами того не замечая, переходите при разговоре с друзьями на чешские словечки, а потом с удивлением понимаете, что речь мало напоминает русскую, зато все знакомые вас поняли. Почему? Да потому, что сами давно тут живут!

Вы нервничаете, когда автобус опаздывает даже на пять минут

Благодаря хорошо налаженной транспортной системе иностранцы не раз замечали, насколько их разбаловал график приезда автобусов, трамваев и метро в Чехии. С приложениями вы всегда знаете, опоздает ли автобус, и если да, то на сколько — как правило, максимум на пять минут. Но если ждать автобус пять минут для вас много и вы начинаете недовольно бубнить себе под нос что-то про водителя, поздравляем: вы — немножко чех.

Вы приобщаетесь к какому-либо виду спорта

Велоспорт, бег, походы, плавание, лыжи — выходные для чеха прожиты зря, если он не отправился заниматься активным хобби (и нет, по мнению чехов, эти увлечения никак не конфликтуют с пивными посиделками). Если выходные, проведенные в четырех стенах дома, вызывают у вас уныние, ставьте +1.

Вы завели собаку

Или по крайней мере начинаете относиться к собакам с большей симпатией и даже любовью. В Чехии, если вы едете с собакой в транспорте, можно выслушать кучу советов, замечаний, пожеланий и слов восхищения вашим питомцем. За жестокое обращение с животным, (а чехи считают таковым даже ношение намордника), можно получить выговор от случайного прохожего.

Вы относитесь ко всем толерантно и разрешаете другим людям быть собой

Чехия — страна туризма. Сюда приезжают (и здесь живут) самые разнообразные люди. Вы можете запросто встретить в лучшем университете страны библиотекаря с розовыми волосами, а также профессора, проводящего занятие в шортах и футболке. Никто из чехов давно не тыкает пальцем в гей-пары, прогуливающиеся в центре (за исключением некоторых мене воспитанных туристов). А если что-то и вызывает у вас нотку удивления, то она быстро сходит на нет, ведь у вас есть дела поважнее и собственная интересная жизнь.



Вопрос адаптации в чужом обществе — очень тонкий. Только вы можете с уверенностью сказать, насколько комфортно вы чувствуете себя в Чехии и ощущаете ли себя настоящим чехом/чешкой.

Поделитесь в комментариях, сколько баллов из 16 вы набрали. Какие бы пункты вы добавили?