Понятный гайд по выборам 2023 в Чехии: Кто и как может сегодня голосовать, когда результаты

Сегодня, в пятницу 13 января, ровно в 14.00 откроются избирательные участки и начнутся третьи прямые выборы Президента Чешской Республики, чтобы выбрать преемника нынешнего Президента Милоша Земана.

Дата и время проведения 1-го тура

В пятницу 13 января избирательные участки откроются в 14:00 и закроются в 22:00.

В субботу 14 января избирательные участки откроются в 8 утра и закроются в 2 часа дня.

За кого голосовать — кандидаты

Номер и имя кандидата:

1 — Павел Фишер

2 — Ярослав Башта

3 — Йозеф Стржедула (отказался)

4 — Петр Павел

5 — Томаш Зима

6 — Дануше Нерудова

7 — Андрей Бабиш

8 — Карел Дивиш

9 —Марек Хилшер

Главными фаворитами среди кандидатов в президенты на выход во второй тур являются Петр Павел, Дануше Нерудова и Андрей Бабиш.

После снятия кандидатуры Йозефа Стржедулы с президентских выборов, осталось 8 возможностей выбора. Один из этих политиков станет новым президентом Чешской Республики на следующие 5 лет и сменит в замке президента Милоша Земана.

Как голосовать, удостоверение избирателя и бюллетени

При входе на избирательный участок вы должны подтвердить свою личность и гражданство Чехии избирательной комиссии с помощью удостоверения личности или паспорта. После этого вы получите официальный конверт от комиссии. Если вы забыли или повредили свой избирательный бюллетень, который должен был быть отправлен на ваш постоянный адрес не менее чем за 3 дня до выборов, ничего страшного, комиссия выдаст вам новый.

С официальным конвертом и бюллетенями вы проходите за перегородку. Голосование на президентских выборах очень простое, нет необходимости делать в бюллетене какие-то сложные отметки. Просто поместите бюллетень с именем вашего кандидата в официальный конверт, который затем опустите в урну для голосования перед комиссией.

Удостоверение избирателя

С удостоверением избирателя вы можете проголосовать на любом избирательном участке в Чешской Республике или за рубежом в посольствах Чехии. Удостоверение избирателя вы предъявите в избирательной комиссии, чтобы нельзя было проголосовать более одного раза по одной карточке избирателя. Карта не содержит вашей фотографии, а значит, не является документом, удостоверяющим личность, поэтому вам необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

Когда будут доступны результаты 1-го раунда и где их можно посмотреть

Подсчет результатов первого тура начнется в субботу 14 января в 14:00, когда закроются избирательные участки. Подсчет результатов президентских выборов не такой трудоемкий, как, например, местных выборов, поэтому результаты можно ожидать около 17:00.

Отслеживать результаты можно будет ЗДЕСЬ.

Раунд 2 — кто проходит дальше, дата и время

Второй тур президентских выборов возможен, если ни одному из кандидатов не удается набрать большинство голосов (более 50%) в первом туре. Два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, переходят из первого тура.

Дата и время проведения второго тура:

Пятница, 27 января, с 14:00 до 22:00.

Суббота 28 января с 8.00 до 14.00.

Какие ситуации могут возникнуть перед вторым раундом

— Несколько кандидатов с одинаковым количеством действительных голосов занимают первое место после первого тура. В этом случае во второй тур выходят только те кандидаты, которые заняли первое место.

— Если число голосов, поданных за кандидатов, занявших вторые места, равное, то кандидат, занявший первое место, и все кандидаты, занявшие вторые места, проходят во второй тур.

— В случае, если кандидат, вышедший во второй тур, теряет право быть избранным или отказывается от своего права баллотироваться до начала второго тура, его заменяет кандидат, который следующим получил наибольшее количество действительных голосов. В том случае, если число действительных набранных голосов будет равным, все такие кандидаты проходят дальше.

Понимаем, что не все из наших читателей смогут проголосовать на выборах. Поэтому мы проводим собственный опрос в Телеграм-канале.



Источник: seznamzpravy.cz

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