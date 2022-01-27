Кулайда – настоящее чудо чешской кулинарии

Кулайда – это традиционный южночешский суп, в состав которого входит вода, сливки, приправы, грибы, яйца, картофель и укроп. Этот суп отличается от других своей густотой, белым цветом и необычным вкусом. Главным элементом этого блюда считаются грибы, придающие ему характерный аромат.

Для приготовления кулайды не существует универсального рецепта. Чешская кулинария предлагает множество вариантов такого супа, которые различаются между собой приправами и другими ингредиентами.

Можно сказать, что именно этот чудесный грибной суп стал одним из немногих блюд чешской кухни, получивших шанс прославиться во всем мире. Впрочем, это не удивительно. Если вы правильно приготовите кулайду, то сами убедитесь в том, что это настоящее чудо.

Кулайда или Парментье?

Гурманы в разных странах мира знакомы с похожим супом, который называется «Парментье» по фамилии французского аптекаря и агронома, который жил в конце XVIII века и оказал значительное влияние на популяризацию картофеля в Европе. Однако рецепт этого супа придумал не он. Блюдо было названо по его фамилии за другие заслуги. Традиционная кулайда отличается от парментье. Это вовсе не кремовый картофельный суп, вкус которого усиливает лук-порей и сливки.

Обязательно ли добавлять в кулайду грибы?

В Чехии уже много лет ведутся споры между гурманами, которые не могут прийти к однозначному мнению: нужно ли добавлять в традиционную южночешскую кулайду грибы или нет. Некоторые шеф-повара считают, что они не должны там присутствовать, так как во всех исторических документах рецепт кулайды представлен без грибов. Их начали добавлять в нее только с недавнего времени. Возможно, это произошло под влиянием классического картофельного супа «Брамборачка», который готовится с грибами и майораном, но без сливок.

Вы можете попробовать разные варианты этого супа и выбрать тот, который больше всего придется вам по вкусу. Мы предлагаем современный, распространенный в Чехии рецепт кулайды. На ее приготовление у вас уйдет примерно 35 минут.

Кулайда – южночешский сливочный суп с грибами и яйцами

Ингредиенты:

Большой картофель – 4 штуки;

Яйца – 4 штуки;

Молоко – 200 мл;

Сливки – 100 мл;

2 чайных ложки сахара;

2 ложечки лимонного сока;

1 столовая ложка маринованных, или горсть сушеных либо свежих грибов (шампиньонов и т.п.);

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка муки;

Немного сушеного или свежего укропа, соль, тмин.

Способ приготовления:

1. Свежие и сушеные грибы размочите и сварите в подсоленной воде, добавив в нее немного тмина. Если вы используете маринованные грибы, то их варить не надо.

2. Очистите помытую картошку и порежьте ее на крупные куски, положите их в кастрюлю, залейте подсоленной водой и начинайте варить.

3. Размешайте в молоке муку и залейте получившуюся смесь в картофель в тот момент, когда он еще не размягчится полностью.

4. Добавьте в смесь сливочное масло и, непрерывно мешая, варите около пяти минут.

5. Влейте в суп сливки, лимонный сок, порезанный укроп, добавьте сахар и посолите.

6. Разбейте сырые яйца и потихоньку опустите их в суп, варите три минуты на маленьком огне, затем выключите огонь и дайте супу постоять еще пару минут.

7. В каждую тарелку положите немного грибов и залейте их супом, украсьте свежим, мелко порезанным укропом и половинкой сваренного яйца.

Теперь суп годов! Приятного аппетита! Кулайда – очень сытное блюдо, поэтому его можно подавать без закусок и гарнира.