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ФОТО: Другое измерение. В Моравском карсте обнаружен большой пещерный зал

ФОТО: Другое измерение. В Моравском карсте обнаружен большой пещерный зал

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Новости 420on
22 февраля
13:20
90
Говорят, что это настолько красивое и мистическое пространство, и не только из-за его просторов и большого количества сталактитов, поэтому оно получило название "Другое измерение". По мнению экспертов, этот недавно обнаруженный пещерный зал в Моравском карсте является одной из самых важных находок в Чехии за последние годы.

ФОТО: Другое измерение. В Моравском карсте обнаружен большой пещерный зал

Зал является частью ранее неизвестного комплекса ходов и подземных залов с ручьем, соединенных с пещерой Lipovecká ventarola.

Ученым из исследовательской группы Holštejn, которая недавно назвала это открытие одним из своих успехов, пришлось пробиваться к нему через трещину в скале длиной около 20 метров, покрытую грязью.

Вход в "Другое измерение" находится под Грязевым куполом. Нужно забраться в узкий грязный проход, который спускается под углом около 50 градусов в недавно обнаруженные помещения. “Трудно спускаться, страшно подниматься обратно", - рассказал от имени команды исследователей Герман Фитц.

Он первым забрался в зал длиной 50 метров, шириной 30 метров и высотой до 10 метров, получив традиционное право предложить его название.

В новом пространстве исследователи нашли и такие диковинки, как скелет летучей мыши, покрытый растворенным известняком, или останки грызуна.

Одной из самых важных находок является обнаружение подземного ручья, который, очевидно, отводит воду из впадины Липовец. Дальнейшие открытия могут быть сделаны после изучения его течения и различных проходов из пещеры.

В Моравском карсте уже описано 1130 пещер. На крупные открытия ученые уже не рассчитывали. "Но в последний год создается впечатление, что команды спелеологов буквально соревнуются в том, кто сможет сделать самое большое открытие. Мы ценим их за то, что они очень бережно относятся к сталактитам во вновь найденных местах", - сказал Антонин Тума из администрации заповедника "Моравский карст".

Источник: novinky.cz

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