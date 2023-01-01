На гербе Чехии появится кружка пива

Герб Чехии — это государственный символ Чешской Республики, который был утвержден в 1993 году после распада Чехословацкой Республики. Впервые в герб внесут изменения.

Почему на гербе появится пиво?

Пиво — национальный символ Чехии. Расположение пива на гербе призвано «разнообразить» изображение одного из львов, так как ранее они полностью дублировались. Пиво символизирует плодородие и экономическое процветание Чехии, а также неунывающий дух граждан Чехии даже в самые сложные периоды.

Специалисты Комитета национальной символики искали универсальный знак, который выражает в себе собирательный символ национальных достижений. Новый вид чешского герба будет утвержден в экспериментальном порядке Чешский национальным советом с 1 января 2024 года. Это первый раз с 17 декабря 1993 года, когда в герб будут внесены изменения.

Как ранее выглядел герб

Большой государственный герб состоит из четырех частей. В первой и четвертой частях на красном фоне изображен лев в прыжке с раздвоенным хвостом, над головой которого расположена золотая корона. Во второй части герба на синем фоне изображена клетчатая орлица с золотой короной, в третьей части на золотом фоне изображена черная орлица с полумесяцем с трилистниками на концах и крестом посередине, над головой которой расположена золотая корона, а в лапах — червленые вооружения.

Источник: первоапрельская шутка

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