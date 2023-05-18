Сколько чехи потратят на отпуск этим летом?

​61% чехов планирует провести летний отпуск в Чехии в этом году, что на 7% меньше, чем годом ранее. Большинство из них выберут для посещения Южную Чехию, Моравию и Либерецкий край.

По сравнению с прошлым годом чехи сократят продолжительность своего пребывания на 1,5 дня — в среднем до 11 дней. Однако они рассчитывают потратить больше на одного человека: в среднем 8 363 кроны по сравнению с 7 213 кронами в прошлом году. Это следует из опроса, проведенного государственным агентством CzechTourism среди 1 000 респондентов. Около 29% респондентов заявили, что в этом году им не хватает денег на летний отпуск.

26% чехов планируют этим летом поехать в Южночешский край, 18% — в Южноморавский край и 13% — в Либерецкий край. Чаще всего чехи хотят отдохнуть или заняться легкими видами спорта во время отпуска — такой ответ дали 42% опрошенных. 16% респондентов планируют посетить памятники культуры, а 2% — спа-центры. 7% респондентов хотят провести в Чехии активный отпуск, показал опрос.

Больше всего в этом году чехи планируют потратить на проживание - около 3 957 крон на человека, а также на питание — в среднем 1 414 крон. На культуру и спорт чехи выделяют 1013 крон на человека, сообщило агентство CzechTourism, добавив, что в число самых напряженных дат входит период, приходящийся на июльские государственные праздники.

«В среднем по Чешской Республике на июльские праздники уже забронировано 60% жилья, а по прогнозам, заполняемость в итоге достигнет 85%. Средняя цена по стране в это время составляет 2 786 крон (за двухместный номер) по сравнению с 2 237 кронами в прошлом году», — сказал директор CzechTourism Ян Хергет.

По данным опроса, 44% чехов этим летом рассматривают возможность размещения в экологически чистых местах, а 40% планируют посетить туристические достопримечательности, которые способствуют устойчивому развитию. Агентство CzechTourism сообщило, что 33% респондентов планируют использовать экологически чистый транспорт во время отдыха в стране.

Источник: ceskenoviny.cz

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