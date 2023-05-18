ФОТО: Императорские бани открылись после реконструкции в Карловых Варах

Императорские бани (Císařské lázně) в Карловых Варах открылись для посетителей после четырехлетней реконструкции стоимостью 1,4 миллиарда крон. Помимо экскурсий и выставки, посвященной развитию курорта, в атриуме исторического здания будет работать многофункциональный зал, построенный архитектором Петром Гаеком.

Императорские лазни — один из важнейших памятников Карловых Вар, однако долгое время им не уделялось должного внимания. Это было связано с их неприглядным состоянием, в которое они пришли во второй половине XX века. В 80-х годах курорт был закрыт, и с тех пор здание пришло в упадок.

С 2010 года курорт является национальным памятником культуры, а четыре года назад Карловарский край, которому принадлежит здание, начал полную реконструкцию стоимостью 1,4 миллиарда крон на средства государственных и муниципальных фондов.

Помимо восстановления исторических частей, был построен современный многофункциональный зал, который архитектор Петр Гаек встроил в крытый атриум.

Он задумал его как отдельную стальную конструкцию, которая как бы парит на шести столпах, не касаясь исторических стен. «Кому-то формы зала напоминают трансформера из фильма, кому-то — красного краба, в объятиях которого есть место для музыки», — говорит архитектор Гаек.

Зал имеет уникальную акустику с регулируемыми переворачивающимися панелями, которые позволяют адаптировать пространство для различных целей, включая концерты Карловарского симфонического оркестра.

Императорские бани в стиле неоренессанс, открытые в 1895 году, были спроектированы выдающимися австрийскими архитекторами Фердинандом Фельнером и Германом Гельмером.

Многие другие здания в Карловых Варах, включая GrandHotel Pupp и Рыночную колоннаду, также были построены по их чертежам, как и Национальный театр в Вене, Государственная опера в Праге и Оперный театр в Одессе.

Самый большой курорт в Карловых Варах считался в то время самым современным в мире. В более чем ста купальнях он мог обслуживать почти 2 000 человек в день. Он был назван в честь императора Франца Иосифа I, который посетил это здание только один раз и никогда не пользовался императорскими банями.

Со времен основания Чехословакии здание называлось Курорт I. Оно было перестроено на рубеже 40-х и 50-х годов и пришло в упадок в эпоху социализма. С конца 80-х годов, когда курорт прекратил свое существование, он функционировал как казино и время от времени как культурное и общественное пространство.

Помимо роскошных императорских бань и нового зала, экскурсии включают в себя богато украшенный зал Зандера, который первоначально использовался для гимнастики. Также будет организована выставка с 360-градусной панорамной проекцией.

Источник: seznamzpravy.cz

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