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Как правильно выбрать и аппетитно приготовить чешские сардельки «буршты»

Как правильно выбрать и аппетитно приготовить чешские сардельки «буршты»

Влада Mаршева 8410
Всевозможные колбаски, сардельки и шпекачки занимают в чешской кухне значительное место.
Как правильно выбрать и аппетитно приготовить чешские сардельки «буршты»

Способов их приготовления существует огромное множество: сардельки маринуют в пиве или маринаде (для этого блюда существует специальное название «утопленники»), жарят на огне и гриле, тушат и запекают в духовке. Чтобы у вас получились действительно аппетитные колбаски с пылу с жару, нужно приобрести качественный продукт.

Как выбрать хорошие чешские шпекачки?

К сожалению, в условиях современного рынка производители в погоне за прибылью подменяют качественные составляющие шпекачек более дешевыми заменителями. Поэтому всегда внимательно читайте состав продукта. Например, чешские шпекачки или буршты (сардельки) должны содержать в себе минимально 40% свиного или говяжьего (а не куриного!) мяса. Лучше покупать те колбаски, на упаковке которых есть наклейка с надписью о том, что высокое качество гарантируется. Куриные буршты, как правило, содержат в себе много заменителей. Они плохо выдерживают жарку на огне и разваливаются от высоких температур.

Как приготовить буршты?

Буршты и шпекачки можно просто пожарить на огне на шампурах, а в домашних условиях отличной заменой мангалу будет обычная духовка. Тем более, в чешской кухне есть много отличных рецептов по запеканию колбасок. Представляем вам два удачных и несложных варианта приготовления сарделек в духовке.



Фото: Печеные буршты (rajce.idne.cz)

 

Запеченные буршты

Ингредиенты:

Буршты (сардельки, шпекачки) – 12 штук;

Лук – 2 шт.;

Перец сладкий – 1 шт.;

Кетчуп нежный (или майонез);

Помидор – 2 шт.;

Сыр «Эдам» – 200 г;

Соль, перец, оливковое масло.

Способ приготовления:

Промажьте противень оливковым маслом. На дно положите буршты и продольно надрежьте их примерно до середины. Вложите в них нарезанный колечками лук. Залейте сардельки майонезом или кетчупом и добавьте измельченный на кусочки перец. Посолите и поперчите по вкусу, разогрейте духовку и поставьте блюдо запекаться. Пеките его 45 минут, затем достаньте, добавьте разрезанные на кружочки или кубики помидоры, посыпьте тертым сыром и поместите противень в духовку еще на 15 минут.

Подавать готовые буршты можно с хлебом или картошкой. Это блюдо действительно вкусное и очень простое в приготовлении.



Фото: Буршты на пиве (video-recepty.com)

Буршты в пиве

Ингредиенты:

Черное пиво – 0,5 литра;

Овощи (лук, перец, помидоры);

Сыр по вкусу (твердых сортов);

Соль, перец по вкусу;

Горчица, острый кетчуп;

Буршты (шпекачки) – 10 штук.  

Способ приготовления:

Надрежьте шпекачки продольно. Одну сторону сардельки смажьте горчицей, другую – острым кетчупом. Вложите в буршты порезанные овощи (можно добавить и сыра), посолите, поперчите и положите на противень (желательно, чтобы он не был плоским!) или форму для запекания.

Залейте буршты черным пивом и кетчупом. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около получаса. Буршты, запеченные в пиве, традиционно подаются с картофельным пюре. Стоит ли говорить, что это идеально подходящее блюдо к пиву!

Интересно: слово «шпекачки» пришло в русский язык из чешского. Это сардельки, приготовленные особым способом. В единственном числе правильно говорить «шпекачек». Существительное образовалось от чешского слова «шпек» (špek), что переводится как свиное сало, жир, грудинка.

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