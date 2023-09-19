На каких автомобилях ездили президенты Чехии и Чехословакии? Иномарки и чешские производители
25 сентября 2023
17:30
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Президенты Чехословакии и Чехии передвигались на автомобилях как чешского, так и зарубежного производства, за редким исключением это были лимузины самого высокого класса.
Когда в декабре 1918 года Томаш Гарриг Масарик вернулся на родину, он разъезжал по Праге в роскошном автомобиле Laurin a Klement. Позже ТГМ использовал автомобили марки Praga, а с середины 1920-х годов в президентском гараже появился автомобиль Škoda Hispano-Suiza, построенный в Пльзене по испанской лицензии, который через десять лет сменила Tatra 80.
Эдвард Бенеш также ездил на «Татре», но предпочитал индивидуально построенный Praga Golden с бронированным кузовом, который возил его и после войны. Эмиль Гаха во время Протектората также ездил на «Мерседесе», который получил от Адольфа Гитлера в 1942 году. После освобождения британские «Даймлеры» стали украшением автопарка главы Чехословацкого государства, после Бенеша — и Клемента Готвальда. Впоследствии первый коммунистический президент, опасаясь за свою безопасность, предпочитал пользоваться специальным автомобилем Škoda VOS, а со временем его заменили автомобили советского производства.
С 1950-х годов главу государства стали перевозить на автомобилях ГАЗ и ЗИЛ, вдохновленных дизайном американских лимузинов. Например, у Людвика Свободы был элегантный ГАЗ-М13 «Чайка», у Густава Гусака позже — угловатые ЗИЛы 114 и 115, а отечественная Tatra 613 составляла часть его кортежа. Вацлав Гавел не хотел ездить на машинах, ассоциировавшихся с коммунистическими «папашами», и некоторое время пользовался относительно обычным Renault 21, подаренным президентом Португалии, но вскоре наступила эра замковых BMW и Mercedes.
Вацлав Клаус и Милош Земан вновь стали использовать отечественные автомобили, в частности Škoda Superb высшего класса. Однако Клаус со временем стал ездить на Audi A8 классом выше, а при Земане в гаражах появился и внедорожник Škoda Kodiaq. У нынешнего президента Петра Павела — BMW 7-й серии высшего класса. В командировку в приграничный район Германии он отправился на мотоцикле той же марки.
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