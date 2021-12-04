Тайны забытого праздника св. Варвары, который отмечался в Чехии 4 декабря

Не так давно 4-го декабря в Чехии традиционно отмечали праздник святой Варвары (Svátek svaté Barbory), который был предзнаменованием приближающегося Щедрого дня (сочельника). Так как этот день праздновался всего за два дня перед святым Микулашем, то во многих областях Чехии эти два праздника слились в один, и победил более известный Микулаш. В обоих случаях в эти дни люди в масках святых раздавали детям подарки.

Легенда святой Варвары

Святая Варвара – это дева и мученица, которая относится к 14 святым покровителям. Люди обращались к ним в самые тяжелые минуты: например, при эпидемиях чумы.

Легенда гласит, что Варвара была красивой дочерью богатого купца Диоскура. Она жила в начале III столетия в древнем городе Никомедии в Малой Азии (современная Турция). Мать Варвары умерла очень рано, а отец был заклятым врагом христианства, поэтому он воспитывал дочь в духе эллинизма.

Чтобы спасти дочь от «губительного» влияния окружающего мира, он запер ее в башне, которую построил возле их дома и роскошно оформил. Однако один из слуг, тайный христианин, обратил Варвару в свою веру. Это была ее месть отцу. Когда купец узнал об этом, то потребовал, чтобы дочь отказалась от веры. Она отказалась, и разгневанный родитель отрубил ей голову мечом. В этот момент на ясном небе сверкнула молния и убила его на месте.

Согласно другой легенде, Варвара убежала, когда отец пытался ее убить. Но он вскоре нашел ее и передел суду. Девушка подвергалась страшным мучениям, но не отреклась от веры. При пытках присутствовала женщина по имени Юлия. Она была так впечатлена Варвариным мужеством, что также приняла христианство и сообщила об этом судье. При словах Юлии все раны на Варваре мгновенно зажили. Судья приказал пытать ее еще суровее. Девушке даже отрезали грудь, но она все равно не изменила свое мнение. Наконец сам отец отсек ей голову. Когда она упала на землю, его и Юлию убила молния, посланная с небес.

Роль святой Варвары в католицизме

Личность св. Варвары не была исторически документирована. Поэтому в 1969 г. ее исключили из списка католических святых. История девственницы-мученицы произошла, скорее всего, в VII веке. Именно в это время израненная девушка стала одной из самых почитаемых святых.

Св. Варвара является покровительницей ремесел и многих профессий, включая шахтеров, которые посвятили ей много костелов, часовен и алтарей. Самый известный в Чехии костел св. Варвары находится в Кутна-Горе, городе серебряных руд.



Фото: Костел Святой Варвары (lordstorm.net)

Кроме того, св. Варвара стала заступницей всех, кто имеет дело с оружием. Поэтому ее образ часто можно увидеть на флагах. Также святая считается защитницей от смерти от молнии, ураганов и пожаров, покровительницей умирающих.

Обычаи на день св. Варвары

В XIX веке в этот день в деревнях по домам ходили «Варварки» – женщины и девушки, закутанные в белые простыни. Лицо они могли прикрывать вуалью или фатой, чтобы нагнать страху. Белый цвет символизировал чистоту и невинность Варвары. В некоторых областях женщины посыпали себе лицо мукой и распускали волосы.

Две или три девушки ходили вместе. Одна из них несла в руке корзину с яблоками, орехами и сладостями: это были подарки для малышей. Другая несла метлу для наказания плохих детей. Перед домом они звонили в дверь или стучали в окно, тихо входили и пели песню о св. Варваре, угощали детей и шли дальше. Иногда дети должны были молиться, петь или рассказывать стихи для получения подарка.





Фото: "Варварки" (czechfolks.com)

Позже на день св. Варвары начали исполнять другой обычай: Варварки перестали надевать маски и ходить по домам, но традиция дарения подарков детям осталась. Ребенок оставлял вечером за окном тарелочку, а утром 4-го декабря на ней появлялись подарки от св. Варвары.

Теперь св. Варвару окончательно вытеснил св. Микулаш, а о старых обычаях уже мало знают даже сами чехи.