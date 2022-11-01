Сегодня День святого Микулаша: Угольки вместо подарка, похищение в мешке и другие необычные традиции

Чешский Дед Мороз, Святой Микулаш (Святой Николай, Николай Чудотворец), появляется с подарками не 31 декабря, как в России, а немного раньше: 6 декабря. Праздник Святого Микулаша скрашивает чешским детям томительное ожидание Рождества. Вечер 5 декабря становится для них волнительным и волшебным. Дети с нетерпением ждут подарков и боятся того, чтобы их не украл черт в своем мешке.

Святой Микулаш – покровитель не только детей

Епископ Микулаш родился примерно около 250 года в городе Патаре в семье набожных и богатых христиан. После смерти родителей он роздал большую часть своего имущества бедным и нуждающимся людям. Чтобы скрыться от проявлений их благодарности, он отправился в путешествие на Палестину.

В городе Мира, который находился на территории Малой Азии, в то время умер местный епископ. Новым епископом должен был стать тот человек, который первым войдет на следующее утро в храм. Им и стал путник Микулаш. Сначала он отказывался от предложенной должности, но, наконец, принял ее. Свои епископские обязанности Микулаш внимательно исполнял вплоть до самой смерти (около 345 года н.э.).

Теперь святой Микулаш считается покровителем рыбаков и моряков, защитником паромщиков, а главное, детей. В более раннее время он заботился о мостах и спасал от наводнений. В XVIII веке роль покровителя мостов и воды в Чехии перешла к св. Яну Непомуцкому.

Кстати, именно святой Микулаш стал прототипом американского Санта Клауса. В православной традиции этого святого почитают как Николая Чудотворца. Он также считается покровителем детей, моряков и купцов.





Современные обычаи на праздник св. Микулаша

В этот праздник святой Микулаш в красном или белом плаще, обязательно в епископском головном уборе и с длинным резным посохом, приносит детям подарки. Типичным атрибутом св. Микулаша является длинная белая борода, которую, как правило, делают из ваты. Святой всегда появляется в компании ангела, одетого во все белое, и черта. Наряд ангелочка украшают серебряными и золотыми элементами. Актер, исполняющий роль черта надевает страшную маску. На голове у черта обязательно должны быть рожки. В руках он должен держать плетку и мешок, чтобы схватить и унести плохих детей в пекло.





Фото: "Святой Николай, Ангел и Чёрт" (lh3.ggpht.com)

За хорошие поступки – сладости, за плохие – уголь и картошку

Целью прихода компании Микулаша в дома является наградить тех детей, которые себя хорошо вели в течение года, подарками, и укорить проказников символическими угольками и картофелем.

Святой Микулаш раздает хорошим детям фрукты: мандарины, апельсины, бананы. По индивидуальным пожеланиям он может подарить им свежий ананас и другие экзотические плоды. По традиции Микулаш также угощает малышей орешками. В последнее время распространились и такие подарки, как фигурки из шоколада и рождественские календари с конфетами.

Если ребенок вел себя весь год отвратительно, то сладостей он не получит. За плохие поступки св. Микулаш вместо вкусностей дает детям уголь и сырую картошку. Иногда угольки выдаются вместе с хорошими подарками, чтобы напомнить ребенку о том, что он в этом году напроказничал.



Стишки для Микулаша

Чтобы получить подарок, ребенок должен исполнить какой-нибудь номер. Чаще всего это небольшое стихотворение или песенка. Самым известный детский чешский стишок для Микулаша – три строчки о потере плаща:

Mikuláš ztratil plášť

Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni,

hledali, nenašli, byli oba smutní.







Фото: Святой Николай (lucenec.fara.sk)



Договор с компанией Микулаша

Те родители, которые не хотят переодеваться в Микулаша сами, чтобы дети их не узнали, могут позвать праздничную троицу с улицы или договориться заранее. Конечно, за определенное вознаграждение. Актерам сообщают, какого возраста дети, чтобы решить, как вести себя черту, и рассказывают, кого нужно похвалить и подарить сладости, а кому дать угольков. Проказников могут немного пожурить, но не напугать: в целом посещение должно быть развлекательным и вызвать у ребенка положительные впечатления.

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