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В Чехии начался волшебный предпраздничный период – адвент. Какие традиции с ним связаны?

В Чехии начался волшебный предпраздничный период – адвент. Какие традиции с ним связаны?

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ibrag
28 ноября
11:44
12121
Что означает адвент? Почему его празднуют и какие обычаи с ним связаны? Адвент — это период, во время которого идет подготовка к Рождеству и прежде всего к приходу Иисуса Христа: латинское слово adventus в переводе значит «приход». Начало адвента зависит от того, на какой день недели придется 25 декабря: нужно отсчитать четыре воскресенья назад от этого дня. В 2022 году период адвента начался 27 ноября.

В Чехии начался волшебный предпраздничный период – адвент. Какие традиции с ним связаны?




  Фото: рождественский венок (tvoriveduse.ic.cz)

Четыре недели адвента

Каждая неделя адвента имеет свое название: первая называется железной, вторая — бронзовой, третья — серебряной, а последняя — золотой. Иногда четвертая неделя адвента совпадает с Сочельником. Во время недель адвента в Чехии отмечаются такие праздники, как День св. Варвары, День св. Микулаша и День св. Люции. Все они связаны со значимыми святыми и старинными традициями.

 

Рождественский венок

В последние годы в Чехии расширилась традиция рождественских венков. Этому обычаю уже более 150 лет. Традиционные цвета венка — зеленый и красный. Как правило, венок ставят на стол или украшают им дверь. На венке адвента всегда можно увидеть 4 свечки: каждая из них символизирует одну из четырех недель. На железную неделю зажигают первую свечку, в течение бронзовой недели горят уже две свечки, а во время последней — все четыре. Венки покупают или делают вручную вместе с детьми.


  Фото: рождественский календарь (ona.idnes.cz)

 

Рождественский календарь

Календарь адвента очень любят дети. С его помощью они могут отсчитать, сколько дней осталось до Сочельника. В таком календаре 24 окошка: первое из них открывают 1 или 2 декабря, а затем нужно открывать по одному каждый день. За окошком спрятан шоколад, конфеты или мелкие игрушки.

Выпускают множество видов таких календарей: очень популярны календари с рождественскими картинками, изображениями героев фильмов и других сюжетов.

 

Барборка

Это старый обычай, которого придерживаются до сих пор. На день св. Варвары (4 декабря) обрезают веточки черешни или вишни и ставят их дома в воду: если до Сочельника веточки зацветут, это значит, что девушка выйдет замуж в этом году.

 

Омела

Омела — один из самых любимых рождественских символов. В Чехии ее вешают на люстры или ставят в вазы. Омела может быть натурального цвета (зеленого) или окрашенная — серебряная или золотая. С этим растением связано много легенд. Говорят, что если человеку кто-то дарит омелу, то этим он приносит ему счастье.

 

Адвент в наше время

Современный адвент связан с приготовлениями к Рождеству, хотя раньше этот период считался временем поста и умиротворения. В наше время в декабре проходят культурные акции, театральные представления, зажигания праздничных елок. Именно в декабре в дома приходит Микулаш с чертом и ангелом. Каждый чешский ребенок с нетерпением ждет сладкого подарка от Микулаша и одновременно опасается того, как бы его не украл черт.


  Фото: рождественская елка на Староместкой площади в Праге (blesk.cz)

Желаем вам много приятных впечатлений и душевного тепла в это волшебное время

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