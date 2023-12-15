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«Я ждал 45 минут, чтобы получить почтовую марку». Чешская почта не считает ситуацию драматичной
16 декабря 2023
13:00
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В последние дни люди проводят десятки минут в очередях в некоторых отделениях Чешской почты. Так, например, негодуют клиенты в пражских районах Ладви и Ходов. Однако почтовое ведомство не считает ситуацию драматичной.
В пятницу, незадолго до часа дня, вы подходите к отделению Чешской почты в пражском районе Ходов на улице Podjavorinské и видите, что люди ждут не только внутри, но и у входа.
Атмосферу в этом месте лучше всего характеризуют такие слова, как нервозность, злость или покорность. Репортер насчитал в отделении более 50 человек при шести открытых кассах. Все места были заняты.
Бланка, пенсионерка, живущая неподалеку от отделения на Ходове, не скрывает своего возмущения. «Я должна ждать, а что мне остается? Это ужасно и нереально. Я знаю, какой деб... виноват. Очереди были всегда, но сейчас еще хуже. Мне нужно заплатить банковским переводом. Сейчас я выкурю сигарету, а потом буду разгадывать кроссворд», — критикует ситуацию на почте пенсионерка.
Рядом стоит другая пенсионерка, госпожа Марта. «Я живу на Ходове, и когда я вижу это, то просто с ума схожу. Я собираюсь получить пенсию. Думаю, что буду ждать около часа. Конечно, не очень хорошо, что закрываются филиалы. Здесь и до закрытия отделений было неплохо. Я ждала 10 минут, а теперь? В прошлом месяце я ждала пенсию час и 20 минут».
Репортер также посетил отделение в пражском жилом комплексе на Ладви, на улице Burešova. Здесь повторился тот же сценарий, что и на Ходове. Очередь видна с улицы. После 11 часов утра в пятницу на месте было почти 40 человек, работало пять касс.
Госпожа Хана провела в отделении почти час. Сейчас она на пенсии. «Это ужасно. Я 45 минут ждала одну почтовую марку. У меня был номер. Это катастрофа. Я понимаю, что сейчас Рождество, но это ужасно. Когда отделения закрылись, их перевели сюда, и теперь приходится долго ждать», — возмущается пенсионерка.
Людей, которые получали или отправляли посылки, обслуживали быстрее. Господин Богумил также быстро получил свою рождественскую посылку. «Я ждал 15 минут в отделении посылок, у меня был код. Но там очень много людей», — признается он.
Репортер также посетил отделение в пражских Стодулках после восьми утра в пятницу. Там также была очередь из 20 человек.
Seznam Zprávy поинтересовался у Почты Чехии, знают ли там об очередях в некоторых отделениях. По словам руководителя государственного предприятия и пресс-секретаря, в этом нет ничего драматичного. «В настоящее время мы находимся в рождественском периоде, а он всегда напряженнее для отделений Чешской почты. Поэтому в отдельных случаях возникают ситуации, когда в отделениях больше людей», — сказал в интервью SZ Byznys Мирослав Штепан, заместитель генерального директора Чешской почты.
По словам пресс-секретаря Матьяша Витика, обычно компании удается доставить посылки к следующему дню. «В крупных городах возможны внезапные задержки», — признал он. Однако он не считает это системной проблемой.
По его словам, закрытие 300 отделений в этом году не сыграло никакой роли в уровне рождественской перегрузки. «Действительно, 300 отделений были закрыты с 1 июля, но, с другой стороны, по всей Чехии насчитывается более 8 000 отделений, так что диапазон мест, где можно сдать посылку, очень широк».
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM