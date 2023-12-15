Второй автомобиль в семье? В Чехии это уже роскошь

Автодилер с хорошей репутацией сразу и бесплатно покажет покупателю историю автомобиля, задокументированную независимой компанией.

На Sauto.cz, крупнейшем в Чехии портале объявлений о продаже автомобилей, сейчас предлагается почти 6 500 подержанных Škoda Octavia, половина из которых старше пяти лет.

Пример: дизельная Škoda Octavia с двигателем 1.6 TDI мощностью 81 киловатт, выпущенная в августе 2018 года, с пробегом более 80 000 километров продается почти за 320 000 крон.

Средняя цена подержанных автомобилей растет. Если в декабре прошлого года она составляла 287 000 крон, то в конце этого года достигнет отметки в 300 000. Ежегодно в Чехии продается около 700 000 подержанных автомобилей, в 3,5 раза больше, чем новых.

В среднем подержанный автомобиль стоит 300 000 крон. Объем рынка в прошлом году достиг 192 млрд крон. Большинство машин продается через рекламные порталы или напрямую между людьми.

Aures Holdings, компания, управляющая дилерскими центрами AAA Auto, также демонстрирует рост предложения.

В декабре прошлого года, согласно данным ее мониторинга, на рынке предлагалось более 80 000 подержанных автомобилей, а год спустя их число превысило 100 000. По данным лидера среди чешских автосалонов, медианная цена выросла на 6 000 крон за автомобиль по сравнению с прошлым годом.

Различия в регионах

Интересное сравнение дает изучение регионов. Самые молодые автомобили можно приобрести в Праге, где медианный возраст составляет 8,3 года, что на пять лет меньше, чем в Либерецком, Устецком или Южночешском краях. Однако желающие смогут заплатить значительно больше, например, в два раза, чем в Либерецком крае.

«Бензиновые автомобили по-прежнему доминируют, на них приходится более половины предложения. На дизельные автомобили приходится 44%», — говорит Петр Ванечек, главный операционный директор Aures Holdings.

Доля альтернативных силовых агрегатов незначительна, но интерес к электромобилям быстро растет. Aures продал почти 300 таких машин за первые три квартала этого года, что больше, чем за весь прошлый год.

На решение продать старый автомобиль, по словам главы Cebia Пайера, влияют высокие расходы домохозяйств. Цены на энергоносители, продукты питания и коммунальные услуги стремительно растут на протяжении последних двух лет. В ноябре средний уровень инфляции достиг 11,4%.

Дороже из Германии



Среди подержанных автомобилей в этом году особенно подорожали автомобили, импортируемые из Германии. По данным Cebia, за год они подорожали на десятки тысяч крон. Их средняя цена составляет около 454 000 крон, что на 67 000 больше, чем в прошлом году.

Если не учитывать автомобили класса люкс, на которые приходится почти треть от общего числа, подержанный автомобиль немецкого происхождения будет стоить в среднем 250 000 крон, что на четверть больше, чем в прошлом году.

«Разница в ценах в Европе увеличивается. Популярностью пользуются семейные дизельные автомобили из Швеции, которые, как правило, лучше оснащены и более доступны по цене», — говорит Якуб Шульта, основатель Carvago.cz, интернет-магазина подержанных автомобилей, в котором представлено более миллиона машин со всей Европы.

Наиболее часто предлагаемыми в Чехии остаются автомобили Škoda. На первом месте Škoda Octavia, за ней следуют Fabia и Superb.