Автомагистраль D6 между Прагой и Карловыми Варами будет введена в эксплуатацию в 2028 году
28 февраля 2024
22:00
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Автомагистраль D6 между Прагой и Карловыми Варами будет достроена и введена в эксплуатацию всего через четыре года. Из примерно 130 км существующего дорожного соединения осталось достроить около 63 км. После окончания строительства в 2028 году поездка из Праги в Карловы Вары будет занимать не почти два часа, а примерно вдвое меньше времени.
Новый участок автомагистрали D6, который представляет собой 6,5-километровый перенос автомагистрали Крупа в Центральной Чехии, будет введен в эксплуатацию в конце августа.
«В настоящее время бетонируется последний пролет мостового полотна, который является частью эстакады длиной восемьсот метров», — сказал Лукаш Гниздил, директор карловарского филиала Управления дорог и автострад.
Остальные участки в основном готовы. Ожидается, что затраты на реализацию составят около 1,9 миллиарда крон.
На 9,2-километровом участке переезда Хорезедель в Центральной Чехии, который должен быть завершен в сентябре следующего года и обойдется примерно в 2,3 миллиарда крон, ведутся земляные работы, строительство мостов и инженерных сетей.
Из-за технологий строительства, особенно во время дождя, окружающие дороги загрязняются или движение транспорта задерживает их очистку, предупредил Гниздил.
Еще одной частью будущей трассы D6 является строительство более чем пятикилометрового обхода Гороховице и зоны отдыха в Колешове. Оба проекта должны быть завершены в ноябре следующего года. Общая стоимость строительных работ составит около 1,81 миллиарда крон.
«В направлении от Карловых Вар строится вспомогательная дорога, которая будет открыта для движения в июле, чтобы можно было начать работы по строительству корпуса автобана на линии нынешней дороги I/6», — сообщил Гниздил.
Участок автомагистрали между Любенцами и Санкт-Петербургом будет иметь протяженность более двенадцати километров, и уже объявлен конкурс на поиск подрядчика. «Мы ожидаем, что работы там начнутся в мае или июне», — отметил Гниздил.
Весной археологи первыми начнут исследовать верхний слой почвы на участке. Сметная стоимость работ, которые планируется завершить в течение следующего года, составляет около 5,5 миллиардов крон.
Другие будущие участки D6 уже находятся в Карловарском крае, а подготовка ближайшего к Праге участка между Книнице и Бошовом продвинулась дальше всего.
«Мы работаем над тендерной документацией для выбора подрядчика и хотели бы сдать строительную площадку к концу года», — рассказал директор карловарских дорожников.
Сметная стоимость этого почти восьмикилометрового участка составляет 4,8 миллиардах крон. «Аналогичная ситуация и на участке Жалманов — Книнице, где мы выкупаем землю», — добавил Гниздил, добавив, что строительство может начаться в середине следующего года.
Участок Ольшова Врата — Жалманов длиной 7,3 км, стоимость которого составит около 3 миллиардов крон, находится на стадии принятия решения о зонировании.
Начата работа над документацией для получения разрешения на строительство, и работы могут начаться в следующем году. Восьмикилометровая автомагистраль между Карловыми Варами и Ольшовой Вратой обойдется чуть менее шести миллиардов. Работы должны начаться в конце следующего года.
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