Виньетка в Чехии снова подорожает с января 2025 года

"Идея состоит в том, чтобы учесть инфляцию в будущей цене, как в Австрии. Это обычная практика, и она себя оправдала... Это должно повториться с января 2025 года (повышение цен)", - сказал Купка. Министр планирует опубликовать точный расчет во второй половине этого года, в зависимости от уровня инфляции. "Сейчас показатель (инфляции) благоприятный. Он превышает 2%. Так что это должно означать относительно небольшое увеличение стоимости талона на проезд по автомагистрали", - сказал министр. По его словам, цена должна быть установлена на уровне целых ста крон.





С 1 марта годовая виньетка подорожала с 1 500 до 2 300 крон. Десятидневный купон, напротив, подешевел на 40 крон до 270 крон, а месячный стоит 430 крон вместо 440 крон. Была добавлена однодневная виньетка за 200 крон. Цены на виньетки изменились в Чехии спустя 12 лет. Купка отметил, что если бы годовой купон подорожал в соответствии с инфляцией, то его стоимость превысила бы 2500 крон. "Мы постарались найти разумный уровень цен, учитывая течение времени и расширение сети автомагистралей", - сказал глава транспортного ведомства.





О намерении регулярно корректировать стоимость марок в соответствии с инфляцией Купка говорил в середине февраля во время своего визита во Франтишковы Лазне. Тогда же он сообщил журналистам, что скидка на виньетки для гибридных и электрических автомобилей будет постепенно уменьшаться.