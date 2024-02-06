Виньетка в Чехии снова подорожает с января 2025 года
2 марта 2024
18:30
288
С января следующего года цена на виньетку для проезда по платным автомагистралям в Чехии вновь вырастет в соответствии с инфляцией. Об этом заявил сегодня министр транспорта Мартин Купка (ODS). Точная сумма, на которую подорожает виньетка, будет обнародована во второй половине следующего года. В последний раз цена была изменена 1 марта. Стоимость годового купона выросла с 1 500 крон до 2 300 крон.
"Идея состоит в том, чтобы учесть инфляцию в будущей цене, как в Австрии. Это обычная практика, и она себя оправдала... Это должно повториться с января 2025 года (повышение цен)", - сказал Купка. Министр планирует опубликовать точный расчет во второй половине этого года, в зависимости от уровня инфляции. "Сейчас показатель (инфляции) благоприятный. Он превышает 2%. Так что это должно означать относительно небольшое увеличение стоимости талона на проезд по автомагистрали", - сказал министр. По его словам, цена должна быть установлена на уровне целых ста крон.
С 1 марта годовая виньетка подорожала с 1 500 до 2 300 крон. Десятидневный купон, напротив, подешевел на 40 крон до 270 крон, а месячный стоит 430 крон вместо 440 крон. Была добавлена однодневная виньетка за 200 крон. Цены на виньетки изменились в Чехии спустя 12 лет. Купка отметил, что если бы годовой купон подорожал в соответствии с инфляцией, то его стоимость превысила бы 2500 крон. "Мы постарались найти разумный уровень цен, учитывая течение времени и расширение сети автомагистралей", - сказал глава транспортного ведомства.
О намерении регулярно корректировать стоимость марок в соответствии с инфляцией Купка говорил в середине февраля во время своего визита во Франтишковы Лазне. Тогда же он сообщил журналистам, что скидка на виньетки для гибридных и электрических автомобилей будет постепенно уменьшаться.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
1 МАРТА 2024
496
Чешская Республика все ближе к запуску прямого воздушного маршрута с Японией. В четверг вечером в Токио министр иностранных дел Ян Липавский и его японская коллега Йоко Камикава подписали...
22:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
944
Автомагистраль D6 между Прагой и Карловыми Варами будет достроена и введена в эксплуатацию через четыре года. Из примерно 130 км существующего дорожного соединения осталось достроить около 63 км....
21:00
27 ФЕВРАЛЯ 2024
3258
10 ФАКТОВ О МАРКЕТПЛЕЙСЕ TEMU. ЧТО ЭТО, ЧТО ОН ДЕЛАЕТ С ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ И ПОЧЕМУ ТАМ НЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ
На сайт, торгующий дешевыми товарами из Китая, обрушился шквал претензий по поводу возможного неправомерного использования личных данных покупателей, а также продажи товаров, произведенных с...
15:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
1381
Кто-то наклеил имена российских политзаключенных на десятки уличных табличек и одну трамвайную остановку в пражском районе Вршовице. Каждое послание приурочено к двум годам войны в Украине и...
10:00
26 ФЕВРАЛЯ 2024
872
Ограничения государственной помощи не должны затрагивать людей, которые ведут себя ответственно. Например, они владеют домом, который хотят оставить своим детям, и водят детей в школу. Об этом в...
08:00
21 ФЕВРАЛЯ 2024
3371
Столица Чехии обогнала Брюссель, Париж и Берлин. Прага — одно из самых богатых мест в Евросоюзе, согласно данным Евростата.
10:00
18 ФЕВРАЛЯ 2024
2285
Чешская крона слабеет, и это негативно сказывается не только на импортерах товаров, но и на домохозяйствах. Они потратят на отдых за границей на сотни и тысячи крон больше, чем в прошлом году, и...
21:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1032
День святого Валентина, который приходится на 14 февраля, повышает спрос на продленные выходные за границей и подарочные ваучеры. Некоторые пользуются этими поездками, чтобы сделать романтическое...
10:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
2998
Небольшие магазины в Чехии пережили ковид, затем войну в Украине и связанный с ней энергетический кризис. Но теперь их задавила высокая инфляция, сопровождаемая падением розничных продаж.
09:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
1731
Предприниматели не хотят упустить возможность получить государственную субсидию в размере до 300 000 крон на покупку электромобиля и до 150 000 крон на зарядное устройство. Интерес к покупке...
12:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
3190
В прошлом году 37% чешских потребителей сократили расходы на одежду и обувь в связи с ростом инфляции. С другой стороны, 56% не позволили росту цен повлиять на их расходы. Около половины чехов...
14:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
2483
Треть жителей Чехии говорят, что сталкивались с мошенничеством при совершении покупок в интернете, а 48% беспокоятся о возможном мошенничестве. Но только около 46% людей могут сказать, безопасна ли...
22:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1507
Чехия занимает шестое место по доле мошеннических объявлений на сайтах знакомств в интернете. Словакия лидирует, опережая Германию и Венгрию. В наиболее рискованных странах примерно каждый 20-й...
09:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
2048
Международный аэропорт Карловы Вары — Ольшове Враты в этом сезоне будет предлагать рейсы по семи направлениям. Рейсы будут выполнять четыре туристических агентства. Чартерные рейсы трех из них в...
19:30
6 ФЕВРАЛЯ 2024
3033
Пассажиры пражского общественного транспорта в последнее время сталкиваются с тем, что билет, купленный в мобильном приложении, начинает действовать только через две минуты. В январе 40 человек...