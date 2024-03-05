Производство автомобилей в Чехии выросло на 22% — до 263 028
22 марта 2024
08:00
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Производство легковых автомобилей в Чехии выросло на 22,3% в годовом исчислении и составило 263 028 машин к концу февраля. В январе и феврале автопроизводители выпустили 18 536 электромобилей. Их доля в отечественном производстве достигла 7%.
Об этом сообщила Ассоциация автомобильной промышленности.
Крупнейший отечественный автопроизводитель Škoda Auto выпустил 161 733 легковых автомобиля на своих заводах в Чехии, что на 14,1% больше, чем в прошлом году. Из них 7 015 были электромобилями и 1 590 подключаемыми гибридами. Таким образом, доля аккумуляторных автомобилей составила около 5%. Hyundai увеличила производство на 8,7%, до 58 000 автомобилей, из которых 16,9% составили аккумуляторные автомобили. Производство Toyota выросло на 120%, до 42 495 автомобилей. Почти 47% производства пришлось на гибрид Yaris HV.
«Не только январские, но и февральские показатели производства автомобилей превосходят в абсолютном выражении лучшие результаты докризисного периода. Несмотря на дефицит некоторых компонентов или сообщения об экономическом охлаждении, автомобильная промышленность продолжает поддерживать чешскую экономику. Автомобили отечественных марок хорошо продаются как на внутреннем, так и на европейском рынке. Это подтверждают данные о самых продаваемых марках в Европе по количеству проданных автомобилей, где Toyota и Škoda Auto вошли в тройку лидеров», — сказал Зденек Петцл, исполнительный директор ассоциации.
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