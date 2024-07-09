Škoda Auto увеличила продажи на 3,8 процента — до 448 600 автомобилей в первом полугодии
3 августа 2024
09:00
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В первом полугодии Škoda Auto увеличила поставки клиентам на 3,8% — до 448 600 автомобилей. Впервые Škoda стала четвертым по популярности брендом на европейском рынке. Продажи в Западной Европе выросли на 9,8%, до 260 800 автомобилей, в Центральной Европе — на 3,3%, до 95 800 автомобилей.
Об этом сообщила компания Škoda в пресс-релизе.
Самой продаваемой моделью стала Octavia с ростом поставок на 24,1%, до 121 300 автомобилей. Далее следует Kamiq с ростом на 4,7%, до 61 100 автомобилей и Fabia с продажами 56 800 автомобилей, что больше на 17,5%. На других местах расположились Karoq, модели Kodiaq и Superb нового поколения, а также электрический Enyaq на седьмом месте с 30 600 проданными автомобилями, что на 5,9% меньше, чем в прошлом году.
Поставки автомобилей конечным потребителям на крупнейшем рынке Германии выросли на 17,8%, до 91 100 автомобилей в первом полугодии, что соответствует четвертому месту на рынке. На статистику особенно положительно повлияли поставки в июне, когда Škoda заняла свое исторически лучшее второе место по количеству регистраций. Крупнейшими рынками по количеству поставленных автомобилей в первом полугодии являются Чехия — 41 300 автомобилей, Великобритания — 37 600, Польша — 31 500 и Франция — 21 500 автомобилей.
За первые шесть месяцев этого года операционная прибыль автопроизводителя увеличилась на 26,1%, до 1,149 млрд евро (29,2 млрд крон). Продажи немного снизились, до 13,652 млрд евро (346,9 млрд крон) с 13,748 млрд евро (349,5 млрд крон). Рентабельность продаж выросла с прошлогодних 6,6% до 8,4%, что превышает долгосрочную цель автопроизводителя. Инвестиции упали на десятую часть, до 823 млн евро.
По словам председателя совета директоров компании Клауса Зеллмера, во вторую половину года Škoda входит со значительной энергией, которую она продемонстрировала в первые шесть месяцев. Покупатели хорошо отзываются о самом разнообразном и современном модельном предложении за всю историю компании. «Кроме того, мы уже готовимся к дальнейшему расширению нашей полностью электрической линейки компактным внедорожником Škoda Elroq в октябре этого года», — сказал он. Он добавил, что компания внимательно отслеживает возможные новые вызовы на быстро меняющемся рынке, а результаты первого полугодия позволяют ей быть осторожным оптимизмом и уверенно двигаться вперед, опираясь на прочный фундамент.
Новая модель Elroq относится к категории компактных внедорожников, которая является крупнейшим по объему подсегментом рынка в Европе. Новый внедорожник с запасом хода 560 км — первая модель Škoda, использующая новый дизайн Modern Solid. Весной автопроизводитель представил исследование дизайна еще одного из шести новых электромобилей, которые он выпустит в ближайшие годы. Это городской кроссовер Škoda Epiq, который будет стоить около 25 000 евро, то есть 625 000 крон. В следующем году автопроизводитель представит новый Enyaq, преемника первого электрического внедорожника марки. В 2027 году они представят небольшой электромобиль, который будет создан в группе массовых брендов Brand Group Core.
В компании Škoda Auto работает около 37 000 человек, компания управляет тремя заводами в Чешской Республике. Он имеет производственные мощности в Китае, Словакии и Индии, в основном через групповые партнерства.
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