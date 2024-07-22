Рекордный интерес к международным водительским удостоверениям. В этом году в Чехии их было выдано более 40 тысяч
11 августа 2024
09:00
161
В этом году люди проявили огромный интерес к международным водительским удостоверениям. С января этого года власти выдали более 40 000 таких документов, что на десять процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из данных Министерства транспорта. Международные права используются в качестве дополнения к классическому водительскому удостоверению при поездках за пределы Европейского союза, Норвегии, Швейцарии или Великобритании.
Филип, путешественник, также получил международное водительское удостоверение для поездки в США. Он также отметил долгое ожидание в органах власти. «Получение водительских прав — процесс несложный, но жителям Праги просто не нужно стоять в трехчасовой очереди», — говорит Филип.
«Необходимость иметь при себе международное водительское удостоверение в США сомнительна. По моему опыту, никто не требовал у меня этот документ, но после требования компании по прокату автомобилей они предпочли его оформить», — добавил он. Местные полицейские могут требовать от водителей наличие водительских прав международного образца.
За первые шесть месяцев этого года было выдано рекордное количество международных водительских удостоверений — 40 569, причем только в июне их забрали более 7 000 водителей.
Чиновники выдают международные водительские удостоверения в двух вариантах — в зависимости от страны, в которой водитель хочет их использовать. Например, в этом году наибольшим спросом пользовались те, которые нужны путешественникам в Канаде, Австралии или США: власти выдали более 26 000 таких прав.
Второй тип — это международные водительские права, которые используются в таких странах, как Бразилия, Албания и Беларусь. Они действительны в течение трех лет. Однако интерес к ним ниже: в этом году за ними обратились более 14 000 водителей.
Некоторые страны признают обе версии документа. «Каждая страна применяет их в соответствии со своим национальным законодательством, и гражданин, который собирается путешествовать, всегда должен сам узнавать о правилах в этой стране», — сказал Ян Яковлевич, пресс-секретарь Министерства транспорта.
Любой обладатель чешских водительских прав может подать заявление на получение международного водительского удостоверения в местном органе власти. Их в Чехии насчитывается 206. Заявителю не обязательно ограничиваться офисом рядом с домом. Для подачи заявления необходимо предъявить действительное удостоверение личности, действующее водительское удостоверение и фотографию.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
9 АВГУСТА 2024
8768
Свою роль сыграло количество зданий, отвечающих так называемому правилу золотого сечения.
14:00
7 АВГУСТА 2024
7547
История Чешской Республики за последние 30 лет: У нас все хорошо, ничто не заставляет нас рисковать и принимать важные решения. Мы говорим себе «могло бы быть и хуже», и эти слова могли бы стать...
11:00
7 АВГУСТА 2024
562
Число туристов и других гостей, останавливающихся в Чешской Республике, во втором квартале увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Услугами отелей и гостевых домов...
22:00
5 АВГУСТА 2024
2072
Если инопланетяне в своем путешествии по бесконечной Вселенной прибудут на Землю, в Чехии откроется контактный центр для них. Всю поддержку для мирного контакта с землянами будут оказывать...
14:30
4 АВГУСТА 2024
7163
С момента вступления в Европейский союз в мае 2004 года уровень жизни чехов значительно приблизился к западноевропейскому. Однако по сравнению со странами, вступившими в ЕС в том же году, поляки и...
09:00
3 АВГУСТА 2024
602
В первом полугодии Škoda Auto увеличила поставки клиентам на 3,8% — до 448 600 автомобилей. Впервые Škoda стала четвертым по популярности брендом на европейском рынке. Продажи в Западной Европе...
13:00
30 ИЮЛЯ 2024
1027
БЕСКОНЕЧНЫЕ СЕРИАЛЫ, РЕАЛИТИ-ШОУ. ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ СТЫДЯТСЯ ТОГО, ЧТО СМОТРЯТ НА СВОИХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ
По-английски это называется guilty pleasures. Это сериалы и фильмы, которые люди смотрят приватно, но не хотят, чтобы их кто-то видел. По данным последнего опроса, до 46% мужчин и женщин в Чехии...
18:00
28 ИЮЛЯ 2024
2479
Крупные туристические агентства сообщают, что интерес чехов к турам в этом году вырос в среднем на 30%. Самыми популярными направлениями являются Греция, Египет, Турция, Испания, Италия и Болгария....
14:00
28 ИЮЛЯ 2024
908
Каждое лето многие люди сталкиваются с дилеммой: ехать ли в отпуск и оставить своего питомца у друзей или остаться с ним дома. Компромисс — взять его с собой, но в этом случае важно соблюсти ряд...
21:00
26 ИЮЛЯ 2024
7553
Интернет-мошенничества, связанные с отпусками, не утихают, а даже наоборот. Одну из таких афер сейчас расследуют преступники из Литомержице. Женщина откликнулась на предложение о проживании в...
20:15
25 ИЮЛЯ 2024
7210
Студенты используют свои каникулы, чтобы подзаработать. Двадцатилетняя Ленка Туркова из Либерца, которая учится в Экономическом университете в Праге, уже второй год так работает в Хорватии. В...
18:00
24 ИЮЛЯ 2024
1878
Страховые компании предостерегают от завышенных цен на услуги врачей и охотников за пациентами в райских местах отдыха, таких как Египет, Кипр и Турция. Если туристы обращаются к ним, то лечение...
11:30
24 ИЮЛЯ 2024
928
«Мы вышли из кризиса», — объявил Мартин Бухтик, директор исследовательского агентства STEM. Оптимистичное заявление относится к финансовому положению домохозяйств, которое, согласно исследованию...
21:00
22 ИЮЛЯ 2024
2221
«ALZA ВПРАВЕ ТОРЖЕСТВОВАТЬ». ПЕРЕХОД CZC.CZ ПОД ПОЛЬСКУЮ ALLEGRO ВЫЗЫВАЕТ КРИТИКУ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТОВ
Интернет-магазин CZC.cz был одним из крупнейших в стране IT-ретейлеров и называл себя «вечным номером два на рынке». Но польская компания Allegro интегрирует его в свой маркетплейс, что очень плохо...
09:00
22 ИЮЛЯ 2024
5230
Каникулы не за горами, и врачи напоминают чехам, чего следует остерегаться во время летнего отдыха. Помимо проблем с пищеварением, вызванных ошибками при приготовлении мяса на гриле, они...