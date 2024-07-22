Рекордный интерес к международным водительским удостоверениям. В этом году в Чехии их было выдано более 40 тысяч

Филип, путешественник, также получил международное водительское удостоверение для поездки в США. Он также отметил долгое ожидание в органах власти. «Получение водительских прав — процесс несложный, но жителям Праги просто не нужно стоять в трехчасовой очереди», — говорит Филип.





«Необходимость иметь при себе международное водительское удостоверение в США сомнительна. По моему опыту, никто не требовал у меня этот документ, но после требования компании по прокату автомобилей они предпочли его оформить», — добавил он. Местные полицейские могут требовать от водителей наличие водительских прав международного образца.





За первые шесть месяцев этого года было выдано рекордное количество международных водительских удостоверений — 40 569, причем только в июне их забрали более 7 000 водителей.





Чиновники выдают международные водительские удостоверения в двух вариантах — в зависимости от страны, в которой водитель хочет их использовать. Например, в этом году наибольшим спросом пользовались те, которые нужны путешественникам в Канаде, Австралии или США: власти выдали более 26 000 таких прав.

Второй тип — это международные водительские права, которые используются в таких странах, как Бразилия, Албания и Беларусь. Они действительны в течение трех лет. Однако интерес к ним ниже: в этом году за ними обратились более 14 000 водителей.





Некоторые страны признают обе версии документа. «Каждая страна применяет их в соответствии со своим национальным законодательством, и гражданин, который собирается путешествовать, всегда должен сам узнавать о правилах в этой стране», — сказал Ян Яковлевич, пресс-секретарь Министерства транспорта.





Любой обладатель чешских водительских прав может подать заявление на получение международного водительского удостоверения в местном органе власти. Их в Чехии насчитывается 206. Заявителю не обязательно ограничиваться офисом рядом с домом. Для подачи заявления необходимо предъявить действительное удостоверение личности, действующее водительское удостоверение и фотографию.