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RegioJet перевез 4 миллиона пассажиров в первом полугодии — больше, чем до ковида

Новости 420on
19 августа 2024
11:15
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В первой половине этого года компания RegioJet перевезла по железной дороге 4 миллиона человек, что на 300 000 больше, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то есть до пандемии Covid-19, перевозчик перевез на миллион пассажиров больше.
В первой половине этого года автобусами RegioJet воспользовались 2 миллиона пассажиров, как и в прошлом году, и в 2019 году. Об этом ČTK сообщила пресс-секретарь компании Александра Яноушек Костржицова.

По словам представителя, наибольший рост перевозчик зафиксировал на международных железнодорожных линиях. «Например, на внутренних маршрутах Словакии или на маршруте Вена — Будапешт количество пассажиров увеличилось с 60 000 в 2019 году до 330 000 в 2024 году», — сказал Якуб Свобода, исполнительный директор железнодорожного транспорта RegioJet.

Всего в первом полугодии RegioJet перевезла на международных железнодорожных линиях 920 000 пассажиров, что на 15% больше, чем в 2019 году.

По словам представителя, пассажиры путешествуют на поездах на большие расстояния: средняя дистанция увеличилась примерно с 270 километров в 2019 году до 300 километров в этом году. В этом году поезда RegioJet ходят в Словакию, Австрию, Венгрию, Польшу и Украину.

Возрос интерес и к украинскому направлению. Быстрее всего растет интерес к линии между Прагой и польским Пшемыслем у границы с Украиной. В прошлом году маршрутом воспользовались 230 000 пассажиров. Открытая в марте линия Прага — Кошице — Чоп к концу июня перевезла почти 23 000 пассажиров.

По данным перевозчика, количество пассажиров, пользующихся поездами экспресс-линий R23 от Колина до Усти-над-Лабем и R8 от Брно до Остравы и Богумина, оставалось стабильным.

В автобусном сообщении компания сохранила прошлогодний уровень пассажиропотока. В прошлом году перевозчик закупил 20 новых двухэтажных автобусов. По словам Яноушек Костржицовой, новые автобусы получили положительные отзывы пассажиров, но большего интереса к RegioJet они пока не вызвали. Перевозчик использует их в основном на международных линиях.

Чешская компания RegioJet — частный оператор национальных и международных железнодорожных и автобусных перевозок. Она была основана в 2009 году как дочернее предприятие Радима Янчуры и с 2011 года осуществляет регулярные пассажирские железнодорожные перевозки.

Для поездов типичного желтого цвета, создавших конкурентную среду во внутренних междугородных перевозках, первой серьезной аварией стало лобовое столкновение экспресса с грузовым поездом в Пардубице в начале июня. В трагической аварии четыре человека погибли и еще три десятка получили ранения. Ущерб обоим поездам и трассе превысил 110 миллионов крон. По первым данным Железнодорожной инспекции, скоростной поезд RegioJet проехал мимо знака остановки и выехал на линию, построенную для грузового поезда.
Чехия поезда

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