RegioJet перевез 4 миллиона пассажиров в первом полугодии — больше, чем до ковида
19 августа 2024
11:15
387
В первой половине этого года компания RegioJet перевезла по железной дороге 4 миллиона человек, что на 300 000 больше, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то есть до пандемии Covid-19, перевозчик перевез на миллион пассажиров больше.
В первой половине этого года автобусами RegioJet воспользовались 2 миллиона пассажиров, как и в прошлом году, и в 2019 году. Об этом ČTK сообщила пресс-секретарь компании Александра Яноушек Костржицова.
По словам представителя, наибольший рост перевозчик зафиксировал на международных железнодорожных линиях. «Например, на внутренних маршрутах Словакии или на маршруте Вена — Будапешт количество пассажиров увеличилось с 60 000 в 2019 году до 330 000 в 2024 году», — сказал Якуб Свобода, исполнительный директор железнодорожного транспорта RegioJet.
Всего в первом полугодии RegioJet перевезла на международных железнодорожных линиях 920 000 пассажиров, что на 15% больше, чем в 2019 году.
По словам представителя, пассажиры путешествуют на поездах на большие расстояния: средняя дистанция увеличилась примерно с 270 километров в 2019 году до 300 километров в этом году. В этом году поезда RegioJet ходят в Словакию, Австрию, Венгрию, Польшу и Украину.
Возрос интерес и к украинскому направлению. Быстрее всего растет интерес к линии между Прагой и польским Пшемыслем у границы с Украиной. В прошлом году маршрутом воспользовались 230 000 пассажиров. Открытая в марте линия Прага — Кошице — Чоп к концу июня перевезла почти 23 000 пассажиров.
По данным перевозчика, количество пассажиров, пользующихся поездами экспресс-линий R23 от Колина до Усти-над-Лабем и R8 от Брно до Остравы и Богумина, оставалось стабильным.
В автобусном сообщении компания сохранила прошлогодний уровень пассажиропотока. В прошлом году перевозчик закупил 20 новых двухэтажных автобусов. По словам Яноушек Костржицовой, новые автобусы получили положительные отзывы пассажиров, но большего интереса к RegioJet они пока не вызвали. Перевозчик использует их в основном на международных линиях.
Чешская компания RegioJet — частный оператор национальных и международных железнодорожных и автобусных перевозок. Она была основана в 2009 году как дочернее предприятие Радима Янчуры и с 2011 года осуществляет регулярные пассажирские железнодорожные перевозки.
Для поездов типичного желтого цвета, создавших конкурентную среду во внутренних междугородных перевозках, первой серьезной аварией стало лобовое столкновение экспресса с грузовым поездом в Пардубице в начале июня. В трагической аварии четыре человека погибли и еще три десятка получили ранения. Ущерб обоим поездам и трассе превысил 110 миллионов крон. По первым данным Железнодорожной инспекции, скоростной поезд RegioJet проехал мимо знака остановки и выехал на линию, построенную для грузового поезда.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
18 АВГУСТА 2024
809
Чешское управление торговой инспекции (ČOI) во втором квартале проверило обязательства продавцов по предоставлению скидок на товары. Процент проверок с негативными результатами увеличился с 37 до...
18:00
16 АВГУСТА 2024
5910
Министерство регионального развития (МРР) предостерегает от деятельности компании expert agency, которая продает туры на словацкоязычном сайте dovolenkaprimori.eu. Компания не имеет лицензии на...
21:00
15 АВГУСТА 2024
5343
Мужчина из региона Забржеж так соблазнился предложением об отдыхе, размещенным на Facebook, что забыл об осторожности. Он оплатил поездку, но затем его ждала неприятная неожиданность. «Его»...
19:30
15 АВГУСТА 2024
1049
KIWI МЕНЯЕТ СВОЮ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ КЛИЕНТЫ КУПЯТ ПРЯМО У АВИАКОМПАНИИ, НО ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поисковик авиабилетов утверждает, что это решение основано на отзывах клиентов и связано с главными проблемами, с которыми они сталкиваются при бронировании билетов.
20:00
13 АВГУСТА 2024
803
CZC.cz, один из крупнейших интернет-магазинов электроники в Чешской Республике, переезжает в онлайн-маркетплейс своей материнской компании Allegro. Оригинальный домен останется, но сайт будет...
15:00
13 АВГУСТА 2024
2263
150 клиентов обанкротившегося турагентства Fly Dovolená вернулись в Чехию в выходные. Еще 67 человек прибудут в среду, сообщила сегодня Чешскому агентству новостей Вероника Хонегрова, представитель...
08:00
13 АВГУСТА 2024
3270
Ирландская сеть недорогих магазинов модной одежды Primark получила убыток в размере 4,2 млн крон в Чешской Республике за финансовый год, закончившийся 31 августа 2023 года, после того как годом...
22:00
12 АВГУСТА 2024
2305
Владелец недавно реконструированного пражского торгового центра Máj уберет с крыши здания детскую площадку, которая была создана там без разрешения. Об этом сообщила Каролина Шнейдарова,...
19:30
12 АВГУСТА 2024
1384
В ночь на вторник будет наблюдаться пик метеорного потока Персеиды, и условия для наблюдения будут почти идеальными, говорят эксперты. Метеоры видны с 17 июля, и их частота постепенно...
15:00
12 АВГУСТА 2024
9647
Чешское туристическое агентство Fly Dovolená обанкротилось, сообщила Катержина Халоупкова, исполнительный директор Ассоциации чешских туристических агентств (AČCKA). В настоящее время около сотни...
19:00
11 АВГУСТА 2024
3169
В Европу автомобиль Tesla Cybertruck еще официально не ввезен, но уже продается здесь. Вы можете купить один из первых экземпляров на чешском рынке прямо в Праге, но заплатите гораздо больше, чем в...
09:00
11 АВГУСТА 2024
1464
РЕКОРДНЫЙ ИНТЕРЕС К МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОДИТЕЛЬСКИМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ. В ЭТОМ ГОДУ В ЧЕХИИ ИХ БЫЛО ВЫДАНО БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ
В этом году люди проявили огромный интерес к международным водительским удостоверениям. С января этого года власти выдали более 40 000 таких документов, что на 10% больше, чем за тот же период...
19:00
9 АВГУСТА 2024
13365
Свою роль сыграло количество зданий, отвечающих так называемому правилу золотого сечения.
14:00
7 АВГУСТА 2024
7879
История Чешской Республики за последние 30 лет: У нас все хорошо, ничто не заставляет нас рисковать и принимать важные решения. Мы говорим себе «могло бы быть и хуже», и эти слова могли бы стать...
11:00
7 АВГУСТА 2024
796
Число туристов и других гостей, останавливающихся в Чешской Республике, во втором квартале увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Услугами отелей и гостевых домов...