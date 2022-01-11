Брамбораки, или драники по-чешски

Если вы увидели в чешском меню незнакомое слово «брамборак», не думайте, что это экзотическое блюдо. Брамбораки – это картофельные оладьи, или чешский вариант драников.

Брамбораки – западные родственники восточно-славянских драников

Брамбораки считаются традиционной закуской большинства славянских и германских народов, а также венгров. Кстати, раньше в Чехии это блюдо называлось цмунда. Как и знакомые нам драники, они готовятся из натертого картофеля, муки, яиц, чеснока и соли. Также чехи добавляют в драники майоран, молоко и разные приправы (тмин, паприку, нарезанный лук). Когда картофельное тесто готово, его обжаривают на сковороде.

Брамбораки едят горячими. В Чехии они могут подаваться как отдельное блюдо или с капустой и копченым мясом. Также распространены драники с мясной начинкой (гавиршский или силезский шницель). В некоторых областях Чехии драники подают со шкварками.

Брамбораки могут стать и гарниром к мясу с соусом. Распространен также такой вариант этого блюда, когда вместо картофеля используется кабачок цукини. Как дополнение к картофельной основе чехи могут использовать морковь, сельдерей, баклажан и другие подходящие (твердые) овощи.

В Германии существует даже сладкий вариант брамборака (Картоффелпуффер): тесто готовят без чеснока и приправ, а готовые оладьи натирают сладким яблочным повидлом. В Польше драники тоже едят сладкими: их посыпают сахаром и поливают сметаной.

Особенные виды брамбораков в Чехии:

Сейкоры (Sejkory) – испеченные прямо на огне без масла брамбораки (горы северо-восточной Чехии)

Строуганец (Strouhanec) – брамборак из крупно натертого картофеля

Вошоух – грибной брамборак по традиционному шумавскому рецепту

Рецепт традиционного чешского брамборака

Можно подавать как главное блюдо или гарнир. Этот рецепт классического брамборака очень прост, он подойдет и начинающим кулинарам.

Ингредиенты:

80 г муки

1 яйцо

800 г картофеля

подсолнечное масло для жарки

по вкусу:

2-3 зубка чеснока

копченое сало

майоран

соль

молотый черный перец

сметана

Способ приготовления:

Очистите картофель, сполосните его и высушите. Натрите картофель на мелкой терке. Сразу же смешайте его с мукой, яйцом, очищенным и измельченным чесноком. Добавьте в тесто для брамбораков перец, соль и майоран. Если вы не боитесь калорийных блюд, то можно добавить в тесто еще и копченое сало, разрезанное на мелкие кусочки.

Формируйте из теста небольшие оладьи и жарьте их на подсолнечном масле в сковороде. Традиционные брамбораки готовятся на разогретом масле с двух сторон до образования золотистой корочки. Готовые оладьи желательно положить на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

Вы можете подать брамбораки и с мясом, и отдельно – со сметаной или другим соусом. Такие оладьи вкусны как в горячем, так в холодном виде.

Когда вы решите угощать гостей этим блюдом, не забудьте предупредить их, что сегодня на столе не какие-нибудь обычные драники, а настоящие чешские брамбораки!