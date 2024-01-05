История развития чешской музыки: от Сметаны и Дворжака до Карела Готта

Сметана и Дворжак

В XIX веке в Чехии появилась национальная музыка, что было связано с национальным возрождением на протяжении всего века. Основателем чешской национальной музыки считается Бедржих Сметана, который с самого начала поднял чешскую музыку на мировой уровень.

В оперном искусстве конкурентом композитора был сам Рихард Вагнер. Бедржих Сметана оставил после себя много сочинений для фортепиано и камерных произведений по мотивам чешских и мировых произведений (например, Шекспира).

Вскоре после него взошла звезда Антонина Дворжака, которого поддерживал Иоганн Брамс. Дворжак создал много вокальных, симфонических, оперных и камерных произведений. Он был духовным учителем других великих композиторов – Йозефа Сука и Витезслава Новака.



Яначек и Мартину

Еще чешских два имени, известных во всем мире, – Леош Яначек и Богуслав Мартину. Сегодня эти чешские композиторы исполняются чаще всего. Яначек создал такую музыку, которую раньше еще никто не слышал. Ее называли неземными мелодиями («Глаголическая месса»). Музыкальный диапазон Мартину также был невероятным, он сочетал сразу несколько стилей и течений.



Пражский джаз

То, что не удалось осуществить в 1918 году известной парижской шестерке, которая стремилась создать музыку, словно сшитую по размерам каждого человека, как упоминалось в манифесте группы, вдохновленной Жаном Кокто и Эриком Сати, удалось сделать Ярославу Ежеку в 1928 году в Праге. Поэтому, его смело можно зачислить в золотой фонд чешской музыки.



Чешская музыка проникла на мировую сцену также благодаря великолепным солистам самых разных направлений. Мировую славу заслужили смычковый квартет (Влаха и Сметаны), трио Йозефа Сука, Пражский камерный оркестр без дирижера, камерный ансамбль Вархала. Чешская филармония вместе со своими главными солистами (Иван Моравец, Ян Паненка) гастролирует по всему свету.

Пражская весна

С момента появления фестиваля «Пражская весна», в столицу Чехии приезжают лучшие мировые солисты и исполнители (С. Рихтер, А. Б. Микеланджели, Л. Берман, Ф. Гульда, Елизабет Шварцкопф, Мирела Френи, П. Робесон, Л. Армстронг, И. Ойстрах, М. Ростропович, И. Менухин, А. Рубинштейн), а также дирижеры с оркестрами. Присоединяется к ним и Национальный театр, а также Пражская государственная опера.

Чуть позже появляется театр Латерна Магика, Черный театр, Камерный балет, прославленный своими триумфальными гастролями за границей. Приходят такие фигуры, как Павел Шпорцл, Магдалена Кожена, Дагмар Пецкова.

Возникают ансамбли, исполняющие барочную и ренессансную музыку. После них – готические оркестры и приверженцы грегорианских хоралов. Многие из них выступают в костюмах данной эпохи.

Некоторые фольклорные коллективы выезжали на гастроли. Среди политических эмигрантов чешскую музыку за рубежом представляли Рафаэль Кубелик и Рудольф Фиркушны. Они работали, прежде всего, в США, Швеции и Швейцарии.



Современная чешская музыка XX века

Феноменом современной чешской музыки являются исполнители фолк-музыки, которые всегда реагировали на общественные события, а во времена социализма были неофициальными выразителями общественного мнения. Самые известными среди них – Яромир Ногавица и покойный Карел Крыл. Особое место на чешской сцене занимают исполнители поп-музыки – Карел Готт и Гелена Вондрачкова.





Некоторые чешские группы также вышли на мировой уровень. В основном, это фольклорная музыка, переделанная на современный лад. Самые известные чешские исполнители – Чехомор и цыганская певица европейского формата Вера Била.

В других жанрах чешская музыка тоже не отстает и может похвастаться своим качественным роком, джазом, хип-хопом и др. Среди оперных исполнителей Чехию прославляют Магдалена Кожена и Эва Урбанова. В 2008 году чешская певица Маркета Ирглова вместе с ирландцем Гленом Хансардом получила премию «Оскар» за песню к фильму «Однажды» (Falling Slowly).