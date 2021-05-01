Как празднуют День труда, или Первое мая, в Чехии

День труда (Первое мая) – это международный праздник рабочих, который с 1890 года отмечают 1-го мая. Этот праздник основал в 1889 году Второй интернационал в память о забастовке американских рабочих в Чикаго 1-го мая 1886 года. На территории Чехии День труда был впервые отпразднован в 1890 году на Стрелецком острове в Праге. В США и Канаде День труда (Labour Day) отмечают в первый понедельник сентября.



История возникновения праздника



1-го мая 1886 года в Чикаго прошла однодневная забастовка, на которой трудящиеся требовали восьмичасовой рабочий день без потери денег. 3-го мая началась всеобщая забастовка, в которой приняло участие около 300 000 рабочих. Во время нее произошло столкновение демонстрантов с силами правопорядка, при котором под обстрелом пало несколько забастовщиков. 4-го мая несколько человек погибло на демонстрации из-за взрыва бомбы, в котором обвинили (без доказательств) и приговорили к смерти четырех анархистов.



Первый государственный (США) праздник под названием День труда был отмечен 1-го мая 1888 года. В этот день в Америке проходили забастовки и демонстрации в память о событиях, произошедших два года назад. В 1890 году Второй интернационал принял предложение французских социалистов сделать 1-го мая официальным праздником труда. Постепенно к его отмечанию присоединились и другие политические течения.



История Дня труда в Чехии



Как уже говорилось выше, впервые День труда был отпразднован в Чехии в Праге на Стрелецком острове 1-го мая 1890 года. В праздновании приняло участие около 35 000 человек. В 1919 году День труда был объявлен знаменательным днем.



В 1938 году в Праге на Первое мая прошел парад разных партий под девизом охраны республики и единства против фашистской угрозы. Вскоре к Первому мая присоединилась и чешская католическая церковь, которая в 1955 году посвятила его св. Йозефу Рабочему.



После 1948 года День труда стал массовым праздником коммунистов Чехословакии. С 1968 года празднование Первого мая стало отличаться от традиции 20 прошлых лет. Так как партия не выдала никакой установки по проведению праздника, парады по всей стране отличались друг от друга.

Демонстрация на Летне 1 мая 1978 года

Фото: foto-vrbecky.estranky.cz

Люди сами придумывали лозунги для транспарантов. На них писали, например, сколько у завода ударников, бригад социалистического труда и др. Встречались и лозунги в честь коммунистического движения.



Первое мая в Чехии после 1989 года



Хотя коммунизм в Чехии рухнул, после 1989 года осталось достаточно идейных течений, которые решили продолжить первомайскую традицию.



Прежде всего, День труда 1-го мая празднуют социальные демократы, которые появились из рабочего движения. Кроме того, традицию поддерживают различные (экс-)коммунистические партии. Несколько раз Первого мая в Чехии отмечали и неонацисты, которые старались продолжить традицию нацистских парадов, «захватить улицы» и «очистить их от красной грязи». Цель нацистов – установление тоталитарного правительства, что противоречит современному законодательству.



Фестиваль «Маялес»



Фестиваль под названием «Маялес» (Majáles) представляет собой студенческое празднование в честь прихода мая. В истории фестиваль имел социальный и политический подтекст, во время коммунизма он служил формой протеста, поэтому несколько лет был запрещен.



Новые фестивали «Маялес» возникли уже после революции. Сегодня они проходят в разных городах Чехии и считаются праздниками студентов и презентацией студенческих талантов. В этом году из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на сентябрь.



День труда в Чехии сегодня



День труда является в Чехии государственным праздником, в который большинство людей не работает. Первого мая чехи отправляются на встречи с друзьями и родственниками, едут на дачи или работают в саду, отдыхают, смотрят телевизор или сидят за компьютером. Многие семьи выезжают на природу, посещают зоопарки, замки и крепости.

Однако некоторые люди все равно должны работать. Это, прежде всего, врачи, пожарные, полицейские и продавцы. В последнее время в Чехии ведутся споры по поводу того, чтобы продавцы и кассиры в гипермаркетах также получили выходной в этот день.