День победы в Чехии: Почему 8-го, а не 9-го мая?
8 мая 2024
19:30
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Почему в Чехии День освобождения Европы от фашизма отмечают 8 мая, а в странах СНГ 9-го, и какую роль в этом сыграл Милош Земан? Почему этот день не был государственным праздником в Чехословакии в первые послевоенные годы? Отвечаем на главные вопросы о сегодняшнем празднике.
8-го мая в Чехии – государственный праздник, т.е. выходной день. Уже только этот факт делает большинство людей счастливыми, поэтому вдаваться в подробности они не хотят. Однако есть и более любопытные граждане, которые берут календарь или заходят в «Википедию» и читают, что 8-го мая в Чешской Республике отмечают День освобождения от фашизма.
В новых чешских календарях можно увидеть, что 8-го мая – это День победы. Как бы ни называли этот праздник, все знают, что он связан с концом Второй мировой войны. Тогда почему в России и странах бывшего Советского Союза День победы празднуют 9-го мая, а в Чехии 8-го? Когда отмечать этот праздник правильнее? Попытаемся ответить на эти вопросы в данной статье.
Часовые пояса всему виной
В Европе концом войны считается капитуляция немецких войск в мае 1945 года. Соответствующий акт вступил в силу 8-го мая в 23:01 по времени центральной Европы. Это соответствовало одной минуте после полуночи 9-го мая по московскому времени. Поэтому большинство освобожденных и победивших стран Днем победы считают 8-го мая, а в странах бывшего Советского Союза – это 9-е мая.
Как известно, после капитуляции немецкой армии война не окончилась полностью. В разных частях Европы боя велись еще около недели, а на азиатской территории война длилась еще несколько месяцев. Но вернемся к празднованию официального окончания войны в Чехии.
Споры о Дне победы в Чехословакии в послевоенное время
Это может показаться странным, но в первые послевоенные годы конец войны не был в Чехословакии ни государственным праздником, ни даже памятным днем. Это не значит, что чехи и словаки не придавали значения концу нацистского террора. Просто послевоенные политики не могли договориться, на какой день лучше назначить празднование.
Впервые правительство Народного фронта начало заниматься государственными праздниками в начале сентября 1945 года. Министры предложили праздновать День Победы, как и в России, 9-го мая, но президент Бенеш решил отмечать его как День освобождения республики 5-го мая (день начала пражского восстания). Так, правительство не могло договориться с президентом: отмечать День победы 9-го или 5-го мая. О 8-м числе речь тогда даже не шла. Поэтому некоторые жители Чехии праздновали этот день 8-го мая, коммунисты – 9-го мая, а некоторые не праздновали вообще.
Только в ноябре 1951 года политики решили принять манифест благодарности освободителям – советским солдатам – и приняли закон «О государственном празднике, о выходных, памятных и знаменательных днях». В соответствии с ним, 9-го мая было назначено Днем освобождения Чехословакии Советской армией. Этой формулировкой было ясно сказано, чьей заслугой является окончание нацистской оккупации и всей войны, причем более 10 лет правительство старалось всячески умолчать о заслугах и жертвах со стороны западных Союзников. Таким образом этот праздник в Чехословакии отмечали почти 40 лет.
Превращение Дня освобождения в День победы в Чехии после Бархатной революции
После первых демократических выборов чешские политики начали перерабатывать список государственных праздников и памятных дней. Некоторые праздники исчезли, другие появились, третьи изменили название. Так, 9-го мая стало Днем освобождения от фашизма. В такой формулировке никого конкретно не называли освободителем. Акцент сделали на то, ОТ КОГО было освобождено государство. Однако изменения на этом не закончились.
Уже в мае 1990 году депутат Милош Земан, который теперь является президентом Чехии, выступил с предложением изменить не только название праздника, но и его дату. Предложение отменили, но через год Земан вновь выступил с тем же требованием. После дебатов празднование было перенесено на 8-е мая.
В новом тысячелетии в Чехии был принят новый закон о государственных праздниках. В его рамках название праздника окончания войны было сокращено до «8-го мая – День освобождения» из-за оговорок по поводу названия идеологии оккупационного режима. 5-го мая назвали знаменательным днем (Майское восстание чешского народа).
В 2004 году 8-го мая в Чехии официально назвали Днем победы. Из-за нескольких смен названий в чешских и местных русскоязычных источниках до сих пор используются разные варианты: День победы, День освобождения и День освобождения от фашизма. Как бы то ни было, значение праздника все равно остается неизменным. В этот день мы чтим память погибших и сражавшихся против нацистской угрозы во Второй мировой войне.
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