В каких странах любят отдыхать чехи: ТОП-5

Чехия



Оказалось, что чехи, как и многие зарубежные туристы, также предпочитают отдыхать в Чехии. Причиной такого выбора чаще всего становится скромный бюджет, отсутствие языкового барьера и желание лучше узнать свою родную страну. Ехать за рубеж предпочитают в основном молодые люди и семьи с приличными доходами. Причины выбора Чехии в качестве места отдыха различаются и в зависимости от групп населения. Например, для пенсионеров важны медицинские ограничения, для семей с детьми – отдаленность.



Чехия, озеро Липно (lipno.info)

Чехия, озеро Липно (lipno.info)

Много чехов ездит на отдых на автомобиле. При этом чаще всего чехи отдыхают на собственных дачах, у знакомых или родственников. Путешествия по Чехии на машинах нравятся водителям всех возрастных групп. Кстати, для поездок за границу многие чехи также предпочитают использовать автомобиль, хотя в последнее время все большую популярность набирают самолеты.

По словам маркетингового директора GE Money Auto, из-за любви к дачам чехи чаще всего покупают машины с большими багажниками типа комби. Доля таких моделей на чешских дорогах составляет одну треть от общего количества авто.

Больше всего чехам нравится отдыхать на юге страны — посещают часто Южную Чехию, Моравию и Шумаву, но в последнее время внутренних туристов все чаще привлекает и Прага.



Хорватия



По сравнению с курортными странами Евросоюза расценки в Хорватии все равно остаются более приемлемыми, что чехов привлекает особенно.



Хорватия, Дубровник (tzdubrovnik.hr)

Хорватия, Дубровник (tzdubrovnik.hr)

На хорватские курорты чехи чаще всего едут в отели, используя услуги турфирм, но некоторые семьи предпочитают путешествовать на автомобиле и заселяться в частные виллы (в этом случае они, как правило, выбирают самые близкие к Чехии курорты). Популярностью продолжает пользоваться наиболее экономичный вид туризма – кемпинг.





Словакия







Ненамного отстала от Хорватии и Словакия. В эту страну многие чехи ездят отдыхать потому, что там они могут увидеть что-то новое, но при этом чувствуют себя как дома. Причиной выбора Словакии в качестве места отдыха становится близкое расположение и отсутствие языкового барьера: чехи и словаки прекрасно понимают друг друга без переводчика. В Словакию чехи едут не только летом, но и зимой – кататься на лыжах. Живописная природа, низкие цены, хорошие условия для спорта и многочисленные курортные городки привлекают в Словакию огромное количество чешских семей каждый год.





Италия





Италия, Сардиния (wiki)



Италия уже давно стала излюбленным местом отдыха чехов. Обычно каждый год ее посещает полмиллиона чешских туристов. Наибольшей популярностью пользуется северная Италия (Бибионе, Римини), Калабрия, Гаргано, Апулия и Исчия.



Греция









Греция, Санторини

В Грецию многие чешские семьи ездят каждое лето. Чистое море, античные достопримечательности, вкусная еда и хорошее вино мало кого могут оставить равнодушными. Самыми востребованными курортами в Греции среди чехов являются Родос, Санторини, Барбати, Корфу, Крит, Лефкада, Сарти и Гавай.Греция, Санторини

Кроме вышеописанных стран, в последние годы возросла популярность отдыха в экзотических местах, куда чехи направляются чаще всего в апреле. Среди жарких стран чешские туристы предпочитают Египет и Тунис.