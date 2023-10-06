Мистический Вышеград: темная сторона Праги





Благодаря Вратиславу II, который разругался с братом Яронимом, пражским епископом, и уехал из Пражского града, Вышеград недолгое время был резиденцией чешских правителей. Здесь появился новый замой в романском стиле, королевский дворец, базилика св. Петра и Павла с капитулом, ротонда Св. Мартина и другие постройки. Последним правителем на Вышеграде стал Собеслав I (до 1140 г.), после него правящая элита предпочитала Пражский град.



Вышеград возвышается над Влтавой на холме, где еще в доисторические времена были первые поселения людей на территории Чехии. Впервые это место упоминается как городище Храстен, а в первой половине 11 века как Вышеград.Благодаря Вратиславу II, который разругался с братом Яронимом, пражским епископом, и уехал из Пражского града, Вышеград недолгое время был резиденцией чешских правителей. Здесь появился новый замой в романском стиле, королевский дворец, базилика св. Петра и Павла с капитулом, ротонда Св. Мартина и другие постройки. Последним правителем на Вышеграде стал Собеслав I (до 1140 г.), после него правящая элита предпочитала Пражский град.





При Карле IV Вышеград прошел реконструкцию, появились крепостные сооружения, вместе с которыми крепость вошла в Нове-Место. Каждый новый правитель, согласно новому Коронационному кодексу, должен был поклониться похороненному здесь общему предку, родоначальнику династии Пржемысловичей Пржемыслу-Пахарю.

Вышеград стал главной дорогой в Прагу с юга. После смерти Карла IV о крепости надолго забыли, и былого государственного значения она уже больше никогда не имела. Во время гуситских войн Вышеград был существенно разрушен, и только в 17 веке крепость восстановили. В 1882 году Вышеград стал административным районом Праги. Здесь появились парки, было расширено кладбище. На этой местности начали хоронить видных чешских деятелей (всего около 600 могил важных личностей для чешской истории и культуры, включая Чапека, Дворжака и Сметану).

Кладбище на Вышеграде



Современный Вышеград сохранил свою магическую атмосферу и загадочность. Сегодня он пользуется популярностью у туристов и горожан, которые могут отдохнуть в тишине вышеградского парка, насладиться видами на Пражский град, Влтаву и знаменитые красные крыши пражских домов. А еще это место окутано десятками легенд и преданий, многие из которых дошли до наших дней.

Каменная скульптура руки на могиле Власты Буриан

Чертова колонна на Вышеграде



Прямо за базиликой св. Петра и Павла можно увидеть три опирающихся друг на друга каменных обломка, известные в народе как Чертова колонна. По легенде, святой Петр поручил черту доставить из Рима каменную колонну к концу службы и в награду пообещал душу священника. Конечно, святой Петр не мог этого допустить и мешал дьяволу в дороге. Разъяренный черт швырнул колонну на крышу нового храма, камень треснул и разломался на три куска.





В 1655 г. в Прагу пришло письмо из Рима, в котором священнослужитель сообщал, что из тела швейцарца Якуба Циммермана изгнали беса по имени Зардан. Зардан устами одержимого рассказал, что это именно он нес каменную колонну в Вышеград из Рима. Свидетельство этому можно найти и на одной из фресок к вышеградском храме, где изображен разгневанный черт.





Мистика вокруг Ротонды св. Мартина на Вышеграде

Ротонду св. Мартина построили в последней трети 11 в., и это одно из самых древних сооружений подобного рода в Праге. Легенда объясняет долгожительство этой постройки тем, что ей покровительствует дух старика.





В ротонде часто останавливались бедняки. Призрак старого деда присматривал за ними и даже восстанавливал справедливость. Так, однажды он сбросил с крепостных стен вора, который допекал свою семью пьянством и непотребным образом жизни. Мужчина после падения в Нусельскую долину стал калекой, а его близкие зажили спокойно.







Согласно преданиям, в ротонде часто можно было услышать, как под землей шевелятся кости усопших. Неимущие, которые находили здесь ночлег, настолько к этому привыкали, что даже не удивлялись. Когда ротонда стала часовней и начались богослужения, останки умерших выкопали и захоронили за северной крепостной стеной.

Либуше и Вышеград

Дочь первого чешского князя Крока, согласно легенде, обладала даром предвидения. Она и предсказала, будучи на Вышеграде, что скоро появится новый крупный город. Слугам она описала, где искать подходящее место и возводить град. По преданию, они нашли в лесу человека, который обтесывал порог дома (по-чешски, prah, или «порог»).





Когда умер отец Либуше, народом стала править она. Но это не понравилось мужчинам, которые не хотели подчиняться женщине. Тогда Либуше сказала, что отправит своего коня, чтобы он нашел ей мужа и нового правителя. Так ее супругом стал человек из народа, пахарь Пржемысл, который считается родоначальником первой королевской династии в Чехии. Скульптура Пржемысла и Либуше находится на Вышеграде и напоминает об этом.

Сборник легенд Вышеграда

Чешская писательница Попелка Билианова собрала и записала легенды и предания о Вышеграде. Книга вышла в 1905 г. Народные легенды из этой книги стали неотъемлемой частью мифологии Праги, и, если им верить, то покойники на вышеградском кладбище исправно посещают полуночные богослужения в базилике св. Петра и Павла.





По таинственным вышеградским казематам бегает огненный человек. Ночью по всему Вышеграду носится призрак черного пса, который охраняет зарытые здесь сокровища. Гулять здесь вечером или нет – решать вам.









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